Cât de mult crește eficiența și profitul în construcții cu noua soluție digitală propusă de o firmă românească

Publicat la 21.08.2026, 15:20:15

O greșeală de execuție costă puțin cât timp este la vedere și mult după ce a fost acoperită. Cu realitatea augmentată, modelul 3D se suprapune peste construcția reală: ridici tableta în fața peretelui și vezi pe loc dacă traseele sunt acolo unde le-a prevăzut proiectul.

Nu iei o lucrare pentru că ai o aplicație. O iei pentru că livrezi la termen, cu costuri previzibile, și pentru că poți dovedi oricând ce ai făcut. Exact aici se vede diferența.

Cea mai mare parte a marjei se pierde în lucruri neprevăzute: refaceri, așteptări, deplasări suplimentare, clarificări care durează. Când informația circulă printr-un flux comun, aceste pierderi scad și devin vizibile.

O firmă care prinde abaterile în săptămâna în care apar are un cu totul alt grafic de execuție decât una care le descoperă la recepție.

Inteligența artificială analizează imaginile din șantier și semnalează elementele relevante sau potențialele probleme, adică exact ce nimeni nu are timp să verifice manual în mii de fotografii.

Efectul comercial este direct. O firmă care își cunoaște realist costurile poate oferta mai strâns fără să-și pună marja în pericol. Una care lucrează cu aproximări trebuie fie să adauge o rezervă generoasă în ofertă, fie să riște.

Aceeași echipă poate duce mai multe proiecte

Prin aplicația mobilă, informația pleacă direct din teren. O cameră 360° documentează un etaj întreg în câteva secunde, iar imaginile pot fi analizate ulterior, de la distanță. Cloud-ul face documentele accesibile utilizatorilor autorizați, indiferent de locație.

Practic, un manager nu mai trebuie să fie fizic pe fiecare șantier ca să știe ce se întâmplă acolo. Capacitatea firmei crește fără ca structura de personal să crească în aceeași măsură — iar aceasta este definiția simplă a productivității.

Transparența față de client aduce următoarea lucrare

Prin aplicație, beneficiarul urmărește progresul propriului proiect și consultă materialele vizuale puse la dispoziție, fără să fie nevoit să vină pe șantier.

Într-o industrie în care neîncrederea este regula, un client care vede singur cum avansează lucrarea sună mai rar, aprobă mai repede și recomandă mai des. Recomandarea rămâne cel mai ieftin canal de vânzare din construcții.

Trasabilitatea închide discuțiile în minute, nu în luni

Imaginile 360° și documentele rămân în platformă, legate de proiect și de etapa în care au fost realizate. Când apare o neînțelegere cu un subcontractor sau o întrebare la decontare, dovada există.

Pentru o firmă, asta înseamnă facturi deblocate mai repede și un flux de numerar mai sănătos - un avantaj competitiv despre care se vorbește puțin, dar care decide cine rezistă într-un an slab.

Un standard care începe să se ceară

Beneficiarii mari cer deja documentare digitală și acces la stadiul lucrărilor. Firmele care pot livra asta intră într-o categorie diferită de ofertanți, iar cele care nu pot rămân să concureze doar pe preț.

Concluzia

Rezultatul inovativ nu este o singură aplicație, ci integrarea mai multor tehnologii și procese într-un ecosistem digital comun, adaptat activității din construcții - un model care conectează proiectarea, execuția, managementul și clientul.

Pentru firma care îl folosește, avantajul se traduce simplu: termene ținute, costuri sub control, capacitate mai mare cu aceiași oameni și o relație cu clientul construită pe informație verificabilă. Acestea sunt, în cele din urmă, criteriile după care se câștigă lucrările.



Proiectul „Creșterea competitivității AS STUDIO CO S.R.L prin digitalizare avansată” este finanțat de Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 - Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor.

Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.



Imagine: https://www.magnific.com/

