Ce înseamnă tichetele de masă și cât valorează în 2026

Publicat la 20.08.2026, 19:10:00

În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei . Această valoare a fost stabilită prin Legea nr. 201/2025, iar plafonul de 45 de lei se aplică și în perioada ianuarie–septembrie 2026.

Tichetele de masă sunt unul dintre cele mai întâlnite beneficii extrasalariale oferite angajaților din România. Ele reprezintă o formă de sprijin pentru cheltuielile cu masa și pot fi acordate de angajator salariaților, în condițiile prevăzute de legislație.

De asemenea, tichetele de masă nu pot fi folosite pentru cumpărarea de țigări sau produse alcoolice.

Numărul tichetelor primite într-o lună este legat de numărul zilelor lucrate. Legislația prevede că salariatul poate utiliza într-o lună cel mult un număr de tichete egal cu numărul zilelor lucrate.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților pentru achiziționarea produselor alimentare și pentru plata meselor. În prezent, ele sunt acordate, de regulă, pe suport electronic, sub forma unui card de masă.

Cât valorează un tichet de masă în 2026?

În 2026, 45 de lei este valoarea nominală maximă a unui tichet de masă.

Important este că 45 de lei reprezintă plafonul legal, nu înseamnă că fiecare angajator este obligat să acorde tichete la această valoare. Angajatorul poate stabili o valoare mai mică, în condițiile legii.

Legea nr. 201/2025 a majorat plafonul de la 40 de lei la 45 de lei. Noua valoare se aplică începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și a fost menținută pentru primul semestru din 2026 și pentru lunile iulie, august și septembrie 2026.

Cât poate primi un angajat într-o lună?

Suma totală depinde de numărul zilelor lucrate și de valoarea tichetului stabilită de angajator.

De exemplu, dacă un angajat primește valoarea maximă de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată:

pentru 20 de zile lucrate: 900 de lei ;

pentru 21 de zile lucrate: 945 de lei ;

pentru 22 de zile lucrate: 990 de lei .



Prin urmare, nu există o sumă fixă de tichete de masă pentru fiecare lună. Valoarea totală variază în funcție de zilele lucrate.

Se impozitează tichetele de masă?

Da. Tichetele de masă sunt tratate fiscal drept venituri asociate salariilor, iar valoarea lor este luată în calcul la stabilirea obligațiilor fiscale aplicabile. Documentația ANAF pentru 2026 include explicit contravaloarea tichetelor de masă în evidența veniturilor salariale.

În practică, pentru un angajat, este important să facă diferența între valoarea nominală a tichetului și suma care rămâne efectiv disponibilă după aplicarea taxelor aferente. Regimul fiscal poate influența salariul net, chiar dacă pe cardul de masă este încărcată valoarea nominală integrală.

Cine primește tichete de masă?

Tichetele de masă nu reprezintă un drept universal acordat automat tuturor angajaților. Ele sunt acordate de angajator în condițiile legislației și în funcție de politica de beneficii aplicată în cadrul companiei.

Valoarea este transferată lunar, în funcție de numărul de zile lucrate, iar salariatul nu poate utiliza mai multe tichete decât numărul zilelor lucrate în luna respectivă.

La ce pot fi folosite?

Scopul tichetelor de masă este legat de achiziționarea de alimente și plata mesei. Cardurile de masă pot fi utilizate la comercianții și unitățile care acceptă acest tip de instrument de plată.

Există și limite clare privind utilizarea lor: de exemplu, legislația interzice folosirea tichetelor de masă pentru achiziționarea produselor din tutun și a băuturilor alcoolice.

Ce se întâmplă cu tichetele necuvenite?

Dacă un angajat primește tichete pentru zile în care nu avea dreptul la acestea, legislația prevede obligația de a restitui angajatorului valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite. Această situație poate apărea, de exemplu, atunci când numărul tichetelor acordate depășește numărul zilelor efectiv lucrate.

Concluzie

În 2026, tichetele de masă rămân un beneficiu important pentru angajații din România. Valoarea maximă legală este de 45 de lei pentru un tichet, iar numărul tichetelor acordate într-o lună este raportat la numărul zilelor lucrate.

Astfel, un angajat care primește valoarea maximă poate ajunge la aproximativ 900–1.000 de lei pe lună în tichete, în funcție de numărul zilelor lucrate. Valoarea efectivă acordată însă depinde de angajator, iar tratamentul fiscal trebuie avut în vedere atunci când se calculează venitul net.

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