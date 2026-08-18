Cele mai scumpe cartiere din România. în Top 10, Bucureștiul domină clasamentul- 5.600 de euro/mp în zonele de lux

Publicat la 18.08.2026, 09:30:00

Iar diferențele sunt atât de mari încât, pentru un apartament de aceeași suprafață, cartierul poate însemna sute de mii de euro în plus sau în minus.

Datele aferente trimestrului al doilea din 2026 scot la iveală o Românie imobiliară împărțită în zone cu prețuri de lux și cartiere unde locuințele sunt de câteva ori mai accesibile.

Clasamentul zonelor exclusiviste din București continuă cu alte cartiere în care prețurile apartamentelor au ajuns la niveluri greu de imaginat pentru cumpărătorul obișnuit.

Capitala ocupă primele poziții în clasamentul celor mai scumpe zone rezidențiale din România, realizat de o cunoscută platformă imobiliară. Primăverii este lider detașat, cu un preț mediu solicitat de 5.638 de euro/mp util. Zona exclusivistă din nordul Bucureștiului este urmată la foarte mică distanță de Kiseleff, cu 5.632 de euro/mp, și Aviatorilor, cu 5.541 de euro/mp. Practic, trei cartiere din București au depășit pragul de 5.500 de euro pentru fiecare metru pătrat util. La o locuință de 70 de metri pătrați, prețul rezultat din aceste medii trece de 394.000 de euro în Primăverii.

În Floreasca, media solicitată este de 4.460 de euro/mp, în timp ce în Herăstrău ajunge la 4.427 de euro/mp. Pe locul următor se află Șoseaua Nordului (FOTO), cu 4.245 de euro/mp, iar Dorobanți ajunge la 4.158 de euro/mp. Zona centrală completează lista cartierelor foarte scumpe din Capitală, cu o medie de 3.971 de euro/mp. Aici, proprietățile sunt influențate inclusiv de arhitectura istorică, vilele interbelice, reședințele diplomatice și poziționarea în una dintre cele mai scumpe zone ale orașului.

Diferență de aproape 300.000 de euro între Primăverii și Ferentari

Contrastul dintre cartierele Bucureștiului devine spectaculos atunci când comparăm două zone aflate la extremele clasamentului. În Ferentari, prețul mediu solicitat este de 1.389 de euro/mp util. Pentru un apartament de 70 de metri pătrați, media ar însemna aproximativ 97.230 de euro.

În Primăverii, aceeași suprafață, calculată la media de 5.638 de euro/mp, ajunge la aproximativ 394.660 de euro. Diferența este de aproximativ 297.400 de euro.

Cu alte cuvinte, pentru aceeași suprafață locuibilă, cumpărătorul plătește în Primăverii de peste patru ori mai mult decât în Ferentari, potrivit calculelor realizate pe baza prețurilor medii solicitate.

Șapte cartiere din București sunt mai scumpe decât centrul Clujului

Cluj-Napoca este considerat de ani buni una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din România. Cu toate acestea, datele din trimestrul al doilea al anului 2026 arată că șapte zone din București au prețuri mai mari decât zona Ultracentrală din Cluj-Napoca.

În centrul Clujului, prețul mediu solicitat a ajuns la 4.022 de euro/mp util. De cealaltă parte, Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor, Floreasca, Herăstrău, Șoseaua Nordului și Dorobanți au depășit acest nivel.

FOTO: Primăverii, Kiseleff, nordul Capitalei, Cluj



Cât costă apartamentele în cele mai scumpe zone din Cluj

Cluj-Napoca rămâne însă un adevărat pol de lux imobiliar. După zona Ultracentrală, cele mai mari prețuri sunt întâlnite în Andrei Mureșanu, unde media ajunge la 3.614 euro/mp.

Urmează Borhanci, cu 3.478 euro/mp, Plopilor, cu 3.476 euro/mp, și Bună Ziua, cu 3.443 euro/mp. Astfel, chiar și cele mai scumpe cartiere clujene din afara zonei centrale rămân sub nivelul înregistrat în principalele cartiere de lux ale Bucureștiului.

Brașovul vine puternic din urmă

Un alt oraș important pe harta imobiliară premium este Brașovul. În Drumul Poienii, prețul mediu solicitat a ajuns la 3.978 de euro/mp util, foarte aproape de nivelul zonei Ultracentrale din Cluj-Napoca. Brașovul Vechi are o medie de 3.033 euro/mp, în timp ce în Tractorul prețul ajunge la 2.468 euro/mp. Diferențele arată că și în Brașov poziționarea locuinței poate schimba radical valoarea unei proprietăți. Potrivit analizei lui Daniel Crainic, directorul unei platforme imobiliare, în timp ce Cluj-Napoca menține un nivel ridicat al prețurilor, orașe precum Timișoara rămân mai accesibile. În București, însă, există deja zone în care prețurile depășesc 5.500 de euro/mp, adică mai mult decât dublul mediei Capitalei.

Topul celor mai scumpe cartiere din România, clasament dominat de București:

1. Primăverii, București – 5.638 euro/mp

2. Kiseleff, București – 5.632 euro/mp

3. Aviatorilor, București – 5.541 euro/mp

4. Floreasca, București – 4.460 euro/mp (FOTO)

5. Herăstrău, București – 4.427 euro/mp

6. Șoseaua Nordului, București – 4.245 euro/mp

7. Dorobanți, București – 4.158 euro/mp

8. Ultracentral, Cluj-Napoca – 4.022 euro/mp

9. Capitale, București – 3.971 euro/mp

10. Drumul Poienii, Brașov – 3.978 euro/mp