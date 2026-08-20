Harta reală a lumii: Cinci civilizații în război. Care este locul României în această lume tot mai complicată?

Publicat la 20.08.2026, 15:23:00

Secolul XXI este, într-o mare măsură, povestea competiției dintre aceste cinci moduri diferite de a înțelege puterea, libertatea, religia, statul, individul și viitorul .

Aceste civilizații nu sunt blocuri compacte. În interiorul fiecăreia există contradicții, rivalități și conflicte. Europa nu este identică cu America, lumea arabă nu este identică cu Turcia sau Iranul, China are propriile tensiuni interne, iar lumea rusă-ortodoxă depășește granițele Federației Ruse. Cu toate acestea, fiecare dintre aceste spații are un nucleu istoric și cultural recognoscibil și o anumită viziune asupra ordinii mondiale.

Privită din această perspectivă, lumea contemporană poate fi descrisă ca spațiul de întâlnire - și, uneori, de confruntare - dintre cinci mari universuri civilizaționale: civilizația occidentală, civilizația islamică, civilizația canaanită sau iudaică, civilizația sinică și civilizația rusă-ortodoxă .

Lumea secolului XXI nu mai poate fi înțeleasă doar prin harta statelor, prin alianțe militare sau prin competiția economică dintre marile puteri. În spatele conflictelor actuale se află sisteme mai profunde de valori, memorii istorice, credințe religioase și modele politice. Statele se schimbă, guvernele cad, alianțele se destramă și se reconstruiesc, însă civilizațiile au o durată de viață mult mai lungă.

În același timp, Occidentul trece astăzi printr-o perioadă de criză. Modelul său politic este contestat chiar din interior. Populismul, polarizarea, imigrația, scăderea încrederii în instituții și ascensiunea forțelor care pun sub semnul întrebării globalizarea arată că vechea ordine liberală nu mai beneficiază de consensul de altădată.

Marea forță a civilizației occidentale a fost capacitatea sa de autocorectare. Societățile occidentale au trecut prin războaie religioase, revoluții, fascism, comunism, două războaie mondiale și crize economice majore, însă au dezvoltat mecanisme care permit contestarea și schimbarea puterii fără prăbușirea întregului sistem.

Civilizația occidentală este, în continuare, cea mai puternică civilizație a lumii. Nucleul său este format din Europa și Statele Unite, la care se adaugă Canada, Australia și alte societăți construite în jurul tradiției europene.

Mai există și o problemă geopolitică fundamentală: America nu mai dorește întotdeauna să fie polițistul lumii. După decenii în care Washingtonul a garantat securitatea Europei, a protejat rutele maritime și a susținut sistemul global de alianțe, o parte tot mai importantă a societății americane întreabă dacă acest rol mai merită costul.

Europa resimte direct această schimbare. Prosperitatea și securitatea sa au fost construite sub umbrela americană. Astăzi, continentul este obligat să se întrebe dacă poate deveni, în cele din urmă, o putere geopolitică autonomă.

Marea contradicție a Occidentului este că rămâne extrem de puternic economic, tehnologic și militar, dar este mult mai puțin sigur de propria identitate decât în urmă cu câteva decenii.

Civilizația islamică: religie, identitate și revenirea la centrul lumii

Civilizația islamică reprezintă unul dintre cele mai dinamice și, în același timp, cele mai fragmentate spații ale lumii contemporane.

Este o eroare să privim lumea islamică drept un bloc unitar. Turcia, Arabia Saudită, Iranul, Emiratele Arabe Unite, Egiptul sau Qatarul au interese geopolitice diferite și, uneori, profund contradictorii. Diviziunea dintre sunniți și șiiți rămâne importantă, la fel ca rivalitățile dintre state.

Cu toate acestea, există un element comun: Islamul nu este doar o religie, ci și un element fundamental al identității politice și sociale.

După perioada colonială și după deceniile în care multe state musulmane au încercat să adopte modele occidentale de modernizare, lumea islamică traversează un proces de reafirmare identitară. Această revenire nu înseamnă neapărat fundamentalism religios. În multe cazuri, este vorba despre încercarea de a combina modernizarea economică și tehnologică cu păstrarea unei identități culturale proprii.

Turcia este unul dintre cele mai interesante exemple. Membră NATO, dar cu o politică externă autonomă, stat european și asiatic în același timp, moștenitoare a Imperiului Otoman, Turcia încearcă să devină un centru de putere independent între Occident, Rusia și Orientul Mijlociu.

În același timp, statele din Golful Persic investesc masiv în tehnologie, infrastructură, inteligență artificială și transformare economică. Petrolul rămâne important, însă aceste țări înțeleg că viitorul nu poate depinde exclusiv de hidrocarburi.

Problema lumii islamice este lipsa unui centru unic. Nu există o capitală politică a Islamului și nici un stat capabil să vorbească în numele întregii civilizații.

Această fragmentare reprezintă o slăbiciune, dar și o sursă de flexibilitate. Lumea islamică poate colabora simultan cu Washingtonul, Beijingul și Moscova, în funcție de interese.

Civilizația canaanită sau iudaică: o civilizație mică, cu o influență disproporționată

Dintre cele cinci civilizații, cea asociată tradiției iudaice și spațiului israelian este, din punct de vedere demografic, cea mai mică. Influența sa istorică și geopolitică este însă mult mai mare decât dimensiunea sa.

Termenul de „civilizație canaanită” trebuie înțeles aici mai degrabă ca o referire la spațiul istoric al Levantului și la continuitatea civilizațională care a culminat, în forma sa modernă, cu renașterea politică a poporului evreu și apariția statului Israel.

Israelul reprezintă un caz aproape unic în istoria modernă: o națiune care și-a păstrat identitatea religioasă și culturală timp de aproape două milenii fără a avea propriul stat, pentru ca apoi să revină ca actor suveran într-una dintre cele mai importante regiuni ale lumii.

Forța acestui spațiu nu este dată de dimensiunea geografică. Israelul este un stat mic, aflat într-un mediu regional extrem de ostil. Puterea sa provine dintr-o combinație de educație, tehnologie, capacitate militară, coeziune identitară și legături cu diaspora.

În secolul XXI, Israelul a devenit una dintre marile puteri tehnologice ale lumii. De la securitate cibernetică și inteligență artificială până la medicină, agricultură și tehnologie militară, influența sa depășește cu mult granițele țării.

În același timp, civilizația iudaică se află în centrul uneia dintre cele mai vechi și mai dificile confruntări geopolitice ale lumii moderne: conflictul dintre aspirația evreiască spre securitate și statalitate și aspirația palestiniană spre propriul stat.

Aici se întâlnesc direct civilizația occidentală, cea islamică și cea iudaică. Orientul Mijlociu devine astfel nu doar o regiune geografică, ci unul dintre marile puncte de fractură ale lumii.

Influența Israelului este, de asemenea, amplificată de relația strategică cu Statele Unite. Această alianță reprezintă una dintre cele mai importante conexiuni dintre două universuri civilizaționale diferite, dar profund legate prin istorie, cultură și interese.

Civilizația sinică: statul înaintea individului

Dacă Occidentul pune individul în centrul sistemului, civilizația sinică are o altă tradiție. În spațiul chinez, statul, ordinea și stabilitatea au avut, de-a lungul secolelor, o importanță mai mare decât libertatea individuală în sens occidental.

China nu se consideră o civilizație tânără care încearcă să ajungă din urmă Occidentul. Se vede pe sine ca o civilizație veche care trece printr-o revenire după două secole de slăbiciune și umilință.

Această percepție este esențială pentru înțelegerea politicii externe chineze.

Pentru Beijing, ascensiunea Chinei nu reprezintă neapărat crearea unei noi ordini mondiale, ci restaurarea unei poziții pe care civilizația chineză consideră că a avut-o în trecut.

Modelul chinez este unul dintre cele mai mari experimente politice și economice ale epocii moderne: economie de piață, capitalism controlat, tehnologie avansată și un stat extrem de puternic.

China demonstrează că modernizarea economică nu presupune obligatoriu adoptarea democrației liberale occidentale. Aceasta este, probabil, una dintre cele mai importante provocări ideologice la adresa Occidentului.

Succesul economic chinez oferă și altor state un model alternativ: dezvoltare fără liberalizare politică totală.

Beijingul își extinde influența prin comerț, investiții, infrastructură și tehnologie. Inițiativele sale globale au urmărit conectarea economică a Asiei, Africii și Europei, creând o rețea de interdependențe în care China devine un centru esențial.

Marea confruntare a secolului XXI este, probabil, cea dintre Statele Unite și China.

Nu este doar o competiție comercială. Este o luptă pentru tehnologie, semiconductori, inteligență artificială, controlul lanțurilor de aprovizionare și dominația în Indo-Pacific.

Dacă secolul XX a fost dominat de confruntarea dintre Washington și Moscova, secolul XXI pare tot mai mult definit de competiția dintre Washington și Beijing.

Civilizația rusă-ortodoxă: imperiu, credință și spațiul eurasiatic

Civilizația rusă se percepe pe sine ca fiind distinctă atât de Occident, cât și de Asia. Rusia nu se consideră în totalitate europeană, deși cultura și istoria sa sunt profund legate de Europa. Nu se consideră nici asiatică, deși o mare parte din teritoriul său se află în Asia. Această poziție a creat ideea unei civilizații eurasiatice separate.

Unul dintre elementele centrale ale identității ruse este Ortodoxia. Moscova s-a văzut, încă din perioada țaristă, drept moștenitoarea Bizanțului și, simbolic, drept „a Treia Romă”.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia a pierdut imperiul sovietic, influența asupra Europei de Est și o mare parte din prestigiul global. Trauma anilor 1990 a avut un efect profund asupra societății ruse. Actuala politică rusă nu poate fi înțeleasă fără această memorie a declinului.

Moscova urmărește reconstruirea statutului său de mare putere și respinge extinderea instituțiilor occidentale spre spațiul pe care îl consideră zona sa tradițională de influență. Războiul din Ucraina reprezintă expresia cea mai violentă a acestei confruntări.

Pentru Occident, Ucraina este un stat suveran care trebuie să își decidă singur viitorul. Pentru Rusia, problema este legată și de securitate, identitate istorică și echilibrul de putere în spațiul postsovietic.

Civilizația rusă are însă o problemă fundamentală: diferența dintre ambiția geopolitică și resursele disponibile. Rusia rămâne o mare putere militară și nucleară, dar are o economie mai mică decât cele ale principalilor săi competitori și se confruntă cu probleme demografice.

Moscova compensează această diferență prin resurse energetice, capacitate militară, război hibrid și construirea unor relații cu state care doresc să limiteze influența Occidentului.

Unde se întâlnesc cele cinci civilizații?

Cele mai periculoase zone ale lumii sunt, de multe ori, zonele de contact dintre civilizații.

1. Europa de Est și Marea Neagră

Aici se întâlnesc, Occidentul, Rusia, Turcia, lumea ortodoxă și spațiul islamic.

România se află exact în această zonă. Marea Neagră nu este doar o mare regională. Este o intersecție între, Europa, Caucaz, Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu și Ucraina.

Pentru România, acest lucru înseamnă că geopolitica nu este un subiect îndepărtat. Ea se află literalmente la graniță.

2. Orientul Mijlociu

Aici se intersectează civilizația islamică, Israelul, Occidentul, Rusia și China. Este probabil cel mai dens nod geopolitic de pe planetă. Nicio putere nu poate controla complet regiunea. De aceea, Orientul Mijlociu nu este dominat de un singur conflict, ci de o suprapunere de conflicte religioase, naționale, energetice, teritoriale și nu în ultimul rând ideologice.

În același timp, noile alianțe și competiții regionale arată că spațiul nu poate fi redus la formula simplă „islam contra Israel” sau „Est contra Vest”. State precum Turcia, Arabia Saudită, Iranul, Qatarul și Emiratele Arabe Unite urmăresc propriile strategii de autonomie și influență.

3. Indo-Pacific

Aici se joacă probabil competiția decisivă a secolului. SUA și aliații lor încearcă să împiedice apariția unei hegemonii chineze asupra Asiei. China încearcă să își consolideze poziția în propriul spațiu strategic. Este locul unde puterea occidentală și civilizația sinică se întâlnesc direct.

Cinci civilizații, o singură lume

Ceea ce face situația actuală atât de complexă este faptul că aceste cinci civilizații nu sunt separate. Ele depind una de cealaltă.

Occidentul are nevoie de producția asiatică. China are nevoie de piețele occidentale. Europa are nevoie de securitate într-o lume în care Rusia rămâne o putere militară. Lumea islamică controlează regiuni esențiale pentru energie și rute comerciale. Israelul reprezintă un nod tehnologic și militar major într-o zonă strategică. În același timp, tehnologia elimină vechile granițe.

Un atac cibernetic lansat dintr-o țară poate afecta infrastructura unui continent întreg. O criză în Taiwan poate produce efecte economice în Europa. Un conflict în Orientul Mijlociu poate influența prețul petrolului și inflația la București, Paris sau New York. Lumea este mai fragmentată politic, dar mai interdependentă economic decât oricând.

Noile linii de confruntare

Competiția dintre civilizații nu se mai desfășoară doar pe câmpul de luptă. Marile confruntări ale viitorului vor fi purtate pentru:

Tehnologie. Inteligența artificială, calculul cuantic și semiconductorii pot deveni la fel de importante pentru puterea globală precum petrolul în secolul XX.

Energie. Tranziția energetică nu elimină competiția pentru resurse, ci o transformă. Petrolul și gazele sunt completate de lupta pentru litiu, cupru, cobalt și alte materii prime esențiale.

Demografie. Europa și Rusia îmbătrânesc. Africa și o mare parte a lumii islamice au populații tinere și în creștere. China începe, la rândul ei, să se confrunte cu probleme demografice majore.

Informație. Războiul modern nu mai înseamnă doar tancuri și rachete. Înseamnă manipularea informației, propagandă, atacuri cibernetice și controlul platformelor digitale.

Spațiu. Marile puteri investesc tot mai mult în sateliți și infrastructură orbitală. Cine controlează informația și comunicațiile din spațiu poate avea un avantaj strategic decisiv pe Pământ.

Lumea multipolară care se naște

După sfârșitul Războiului Rece, părea că Occidentul a câștigat definitiv. Uniunea Sovietică dispăruse, China era încă o economie în dezvoltare, iar modelul democrației liberale părea să nu aibă alternativă. Acea perioadă s-a încheiat.

Lumea de astăzi este multipolară. Statele nu mai acceptă automat conducerea Washingtonului. China propune un model alternativ de dezvoltare. Rusia contestă ordinea de securitate europeană. Lumea islamică își afirmă tot mai puternic autonomia. Israelul a devenit un actor tehnologic și militar de prim rang.

Dar multipolaritatea nu înseamnă neapărat echilibru. O lume cu mai multe centre de putere poate fi și mai instabilă. Într-un sistem bipolar, ca în timpul Războiului Rece, regulile erau relativ clare. Într-o lume cu cinci sau mai multe centre de putere, alianțele devin schimbătoare.

Un stat poate fi aliat cu America într-un dosar, partener economic al Chinei în altul și colaborator al Rusiei într-un al treilea.

Turcia este un exemplu perfect al acestei politici. La fel și India, Arabia Saudită sau alte puteri regionale care refuză să aleagă definitiv o singură tabără.

România între marile civilizații

Pentru România, această transformare a lumii are o importanță directă. Țara se află la granița dintre civilizația occidentală și spațiul rus-ortodox - cu o oarecare atracție către acesta din urmă -, într-o regiune în care Marea Neagră, Ucraina, Balcanii și Orientul Mijlociu se intersectează.

România aparține politic și instituțional Occidentului prin Uniunea Europeană și NATO. Dar poziția sa geografică o plasează aproape de una dintre cele mai importante zone de confruntare dintre Occident și Rusia. În același timp, Marea Neagră devine un spațiu în care se intersectează interesele occidentale, rusești, turcești și, indirect, cele ale Chinei.

Pentru România, miza nu este să aleagă între civilizații. Alegerea strategică fundamentală este deja făcută. Miza este să înțeleagă lumea în care se află.

O țară de dimensiunea României nu poate controla marile confruntări globale. Poate însă să își construiască propria poziție prin economie, infrastructură, energie, tehnologie și capacitate militară. Într-o lume în care vechile certitudini dispar, poziția geografică poate deveni fie un avantaj, fie o vulnerabilitate.

Nu sfârșitul lumii, ci sfârșitul unei lumi

Secolul XXI nu este martorul dispariției civilizațiilor, ci al revenirii lor. Globalizarea nu a creat o singură civilizație mondială. Dimpotrivă, pe măsură ce tehnologia a apropiat societățile, diferențele dintre ele au devenit, în multe cazuri, mai vizibile.

Occidentul apără ideea libertății individuale și a ordinii liberale. Civilizația islamică încearcă să își redefinească locul între tradiție și modernitate. Civilizația iudaică și statul Israel demonstrează cum o comunitate mică poate avea o influență globală. China propune o alternativă bazată pe puterea statului și renașterea unei civilizații milenare. Rusia încearcă să își redefinească identitatea și să își păstreze statutul de mare putere într-o lume dominată economic de alții.

Niciuna dintre aceste civilizații nu va domina singură planeta așa cum Occidentul a făcut-o în ultimele două secole.

Viitorul va fi decis nu de dispariția uneia dintre ele, ci de capacitatea lor de a conviețui, concura și coopera fără ca rivalitatea să se transforme într-un conflict global.

Marea întrebare a secolului XXI nu este dacă lumea va deveni occidentală, chineză, rusă, islamică sau dominată de o altă civilizație. Marea întrebare este dacă aceste lumi diferite vor reuși să împartă aceeași planetă.