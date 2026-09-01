Miliardele investite în campania electorală din SUA nu garantează legea cripto pe care industria o vrea

Publicat la 01.09.2026, 20:29:02

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Industria criptomonedelor a intrat în toamna anului 2026 cu cel mai ambițios pariu legislativ din istoria sa în impas. Clarity Act, proiectul de lege care ar trebui să traseze granița clară dintre SEC și CFTC în supravegherea activelor digitale, riscă să nu fie votat înainte de alegerile de mijloc de mandat din 2026. Fereastra ratată Senatul american a intrat în vacanța de vară fără a vota Clarity Act. Liderul majorității, John Thune, a programat un vot procedural pentru 15 septembrie, dar proiectul se lovește de două probleme nerezolvate: statutul recompenselor din stablecoin-uri și o serie de prevederi de etică legate de interesele cripto ale familiei Trump. "Calea spre 60 de voturi trece prin legislație de etică solidă", a spus senatorul Ruben Gallego, care încearcă să construiască un compromis bipartid. John Darsie, CEO al SALT, a fost direct: "Sunt pesimist. Înainte de alegeri, nu se adoptă de regulă legislație de această amploare."

200 de milioane de dolari cheltuiți Suma investită de industrie în ciclul electoral din 2024 face ca miza să pară cu atât mai mare. Grupurile pro-cripto au cheltuit peste 200 de milioane de dolari pentru a schimba componența Congresului și a aduce la Casa Albă un candidat favorabil activelor digitale. Calculul era simplu: dacă obții Washingtonul, obții și legea. Realitatea s-a dovedit mai complicată. Ce s-a câștigat oricum Privit mai larg, investiția nu a fost în zadar. SEC și CFTC sunt semnificativ mai permisive față de cripto sub administrația Trump. Agențiile de reglementare au adoptat un ton diferit față de anii Gary Gensler, când companiile cripto erau tratate ca suspecți impliciti. "Am văzut deja planificare de contingență", a spus Sunayna Tuteja, fostul chief innovation officer al Federal Reserve, referindu-se la discuțiile dintre regulatori despre ce se poate face prin reglementări proprii, fără o lege adoptată de Congres. "Nu e perfect, dar e progres."

Riscul anului 2027 Fostul guvernator al New York-ului, Andrew Cuomo, acum în consiliul OKX, a formulat cel mai clar scenariul negativ. Dacă democrații câștigă Camera în 2026, industria s-ar trezi între un Congres ostil și o administrație republicană, cu regulatorii luând decizii sub presiune politică din ambele direcții. "Nu e un loc bun", a spus Cuomo. Denelle Dixon, președintele Stellar Development Foundation, a argumentat că industria ar trebui să folosească această perioadă pentru a consolida câștigurile de reglementare existente, nu să aștepte o lege care s-ar putea să nu vină. Ce înseamnă asta pentru investitorii din România Pe piețele europene, incertitudinea legislativă din SUA contrastează cu cadrul MiCA, intrat în vigoare complet din ianuarie 2025. Investitorii din România care tranzacționează pe platforme reglementate în UE operează deja sub un set de reguli clare, indiferent ce decide Congresul american. Prețul Bitcoin și al principalelor altcoin-uri rămâne totuși sensibil la știrile din Washington, din cauza ponderii capitalului american în piața globală. Sursă: CNBC. Materialul se bazează pe reportaje publicate de CNBC de la Wyoming Blockchain Symposium, Jackson Hole, august 2026. Urmărește evoluțiile din piața cripto pe pagina noastră dedicată.

Acest articol nu reprezintă consultanță financiară.