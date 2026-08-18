money.ro
🔔 Alerte
OpiniiCatalina Mares

România ar trebui să fie exclusă din UE! CCR, atacată de CTP: „O durea în 3 litere de statul de drept"

Publicat la 18.08.2026, 14:54:33

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
România ar trebui să fie exclusă din UE! CCR, atacată de CTP: „O durea în 3 litere de statul de drept"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa fe Facekook decizia CCR de ieri și este foarte tranșant: România ar trebui să fie exclusă din UE!

Iată comentariul acestuia:

Trecutul lovește prezentul și viitorul ca în comunism

O durea tot în 3 litere pe CCR de salvarea statului de drept, de salvarea României de pe buza prăpastiei, când a blocat pârghia deschisă profetului Georgescu către Cotroceni. Problema era că nu intra Ciolacu în turul 2, în ciuda mitei masive pentru națiune pe care a dat-o din bugetul de stat. Din acel moment, CCR s-a considerat deasupra Constituției, deasupra legilor, chiar și ale bunului simț, devenind o adevărată regină a României. Așa că încălcarea unui principiu fundamental al Justiției, nonretroactivitatea legilor, prin decizia privind legea anti Fritz împinsă de PSD, e cât se poate de firească (nonretroactivitatea a fost introdusă de gânditorii Dreptului pentru a se respecta principiul juridic roman „Non bis in idem” și pentru a limita posibilitățile folosirii Justiției ca măciucă politică și/sau personală). După cum firească este și respingerea de către Regină a amendamentelor AUR privind biodiversitatea și pe Mirabela Grădinaru – nu erau ale PSD. Remarcabilă mișcarea-fulger cu care N. Dan a publicat declarația de avere a dnei Grădinaru. Deci, CCR e dreaptă, cum ar veni, aprobă, dar și respinge. Interesant dacă președintele Dan va promulga sau nu legea anti Fritz, căci nu prea are cum s-o scalde, după obicei.

Cât privește întâlnirea la separeu, taman în aceste zile, dintre președinta CCR Tănăsescu și premierul interimar Bolojan, nu-mi pot da seama a cui prostie e mai mare, și a cui explicație, mai stupidă.

Concluzia sussemnatului: calea de consecință, firească și asta, a stării politice, juridice, economice actuale a statului român ar trebui să fie excluderea de facto a României din UE, ba chiar și din Consiliul Europei, în care am fost acceptați în octombrie 1993.

 

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

Brașov 2026: morții de pe trotuar în țara unde există o lege care nu se aplică niciodată
Opinii

Brașov 2026: morții de pe trotuar în țara unde există o lege care nu se aplică niciodată

Ce-i cu debandada asta, domnule președinte? România are la sfârșit de iulie 2026 cel puțin opt probleme majore
Opinii

Ce-i cu debandada asta, domnule președinte? România are la sfârșit de iulie 2026 cel puțin opt probleme majore

Realismul geopolitic din spatele noului val de investiții în gaze și LNG
Opinii

Realismul geopolitic din spatele noului val de investiții în gaze și LNG

A doua palmă de la Luxemburg. De ce ÎCCJ tot pierde același proces
Opinii

A doua palmă de la Luxemburg. De ce ÎCCJ tot pierde același proces

Cum reconstruim o piață a energiei care să protejeze consumatorul fără să alunge investițiile
Opinii

Cum reconstruim o piață a energiei care să protejeze consumatorul fără să alunge investițiile