Cum funcționează dobânda BNR și de ce crește

Publicat la 18.08.2026, 21:06:00

În august 2026, dobânda-cheie a BNR este de 6,50% pe an , după ce Consiliul de administrație a decis pe 10 august să o mențină la acest nivel. Este același nivel păstrat de banca centrală începând din august 2024.

Dobânda de politică monetară a Băncii Naționale a României (BNR) este una dintre cele mai importante dobânzi din economie. Deși nu este dobânda pe care românii o plătesc direct pentru un credit, nivelul stabilit de banca centrală influențează, în timp, costul împrumuturilor , dobânzile la depozite, cursul de schimb și, în final, prețurile din economie.

BNR nu stabilește direct dobânda unui credit ipotecar sau a unui credit de consum. Transmiterea se face prin sistemul financiar și prin piața monetară.

Dobânda este unul dintre principalele instrumente folosite pentru acest lucru. Atunci când economia se confruntă cu presiuni inflaționiste, BNR poate crește dobânda pentru a tempera cererea și ritmul de creștere a prețurilor.

BNR are ca obiectiv fundamental menținerea stabilității prețurilor. Cu alte cuvinte, banca centrală încearcă să evite atât o inflație prea mare și persistentă, cât și o scădere excesivă a prețurilor.

Atunci când vorbim despre „dobânda BNR”, ne referim, în principal, la rata dobânzii de politică monetară . Aceasta este instrumentul prin care banca centrală transmite un semnal întregii economii.

Mecanismul poate fi simplificat astfel:

BNR modifică dobânda-cheie → se modifică condițiile de finanțare din piața monetară → băncile își ajustează dobânzile → se schimbă costul creditării și randamentul economisirii → este influențată cererea din economie.

BNR descrie acest proces drept „mecanismul de transmisie a politicii monetare”. Canalul ratelor dobânzilor transmite deciziile băncii centrale către dobânzile la credite și depozite, iar de aici către consum, economisire și investiții.

Asta înseamnă că o majorare a dobânzii BNR nu se traduce automat, a doua zi, printr-o creștere identică a ratei tuturor creditelor.

De ce crește BNR dobânda

Cel mai important motiv este inflația sau riscul ca inflația să rămână prea ridicată.

Să presupunem că prețurile cresc rapid, iar populația și companiile continuă să cheltuiască într-un ritm ridicat. Dacă cererea este puternică, firmele pot avea mai mult spațiu pentru a majora prețurile, iar presiunile inflaționiste se pot perpetua.

O dobândă mai mare face creditul mai scump și economisirea mai atractivă. În consecință, unele gospodării amână cumpărăturile finanțate prin credit, iar companiile pot amâna anumite investiții. Cererea este astfel temperată.

Mecanismul nu este instantaneu. Deciziile de politică monetară se transmit cu întârziere în economie, motiv pentru care banca centrală trebuie să țină cont nu doar de inflația de astăzi, ci și de evoluția estimată pentru lunile următoare.

Dobânda mai mare înseamnă automat inflație mai mică?

Nu. Dobânda este doar unul dintre factorii care influențează economia.

Inflația poate fi alimentată și de factori asupra cărora dobânda are un efect limitat, cum ar fi creșterea unor prețuri administrate, scumpirea energiei, evoluția prețurilor internaționale sau anumite șocuri de ofertă.

De aceea, BNR analizează un set larg de indicatori înainte de a decide dacă dobânda trebuie crescută, menținută sau redusă.

Un alt element important îl reprezintă așteptările inflaționiste. Dacă populația și companiile se așteaptă ca prețurile să continue să crească rapid, aceste așteptări se pot transmite în salarii, prețuri și contracte, făcând inflația mai persistentă.

Ce se întâmplă cu dobânda când BNR vrea să reducă inflația

În scenariul clasic, banca centrală majorează dobânda atunci când consideră că presiunile inflaționiste sunt prea puternice.

Efectul urmărit este de temperare a cererii:

dobândă mai mare → credite mai scumpe → consum și investiții mai prudente → cerere mai redusă → presiuni mai mici asupra prețurilor.

În sens invers, când inflația scade suficient și economia are nevoie de stimulare, BNR poate reduce dobânda:

dobândă mai mică → finanțare mai ieftină → creditare și investiții mai atractive → cerere mai mare.

Și aici există însă un echilibru. O reducere prea rapidă a dobânzii, într-un moment în care inflația nu este suficient de bine controlată, poate alimenta din nou cererea și presiunile asupra prețurilor.

Ce legătură are dobânda BNR cu ROBOR și IRCC

Pentru consumatori, confuzia apare frecvent între dobânda BNR, ROBOR și IRCC.

Dobânda BNR este rata de politică monetară stabilită de banca centrală.

ROBOR este o rată de referință de pe piața monetară interbancară și a avut un rol important în formulele de calcul ale unor credite în lei acordate în trecut.

IRCC este indicele de referință pentru creditele consumatorilor, calculat pe baza dobânzilor din tranzacțiile interbancare și aplicat cu decalaj.

Prin urmare, o modificare a dobânzii BNR nu înseamnă că IRCC sau dobânda unui credit se schimbă imediat și cu exact același procent. Între decizia BNR și costul efectiv suportat de client există mai multe etape ale mecanismului de transmisie.

De ce nu reduce BNR dobânda imediat?

În august 2026, BNR a menținut dobânda-cheie la 6,50%, iar guvernatorul Mugur Isărescu a declarat pe 13 august că o reducere a ratei de politică monetară ar putea deveni posibilă la începutul anului viitor, pe măsură ce inflația va coborî sub rata dobânzii de politică monetară.

Mesajul este important: banca centrală nu urmărește să reducă dobânda cât mai repede, ci să o ajusteze în funcție de evoluția inflației și a economiei.

Pentru BNR, o dobândă ridicată este costisitoare pentru cei care se împrumută, dar poate contribui la temperarea inflației. O dobândă prea mică într-un moment nepotrivit poate avea efectul opus și poate alimenta din nou cererea și creșterea prețurilor.

Ce înseamnă pentru români

Pentru cei cu credite cu dobândă variabilă, deciziile BNR sunt importante deoarece influențează, direct sau indirect, indicii și dobânzile utilizate în calculul ratelor.

Pentru cei care economisesc, dobânzile mai ridicate pot însemna randamente mai bune la depozite și alte instrumente de economisire, deși băncile nu transferă neapărat integral și imediat modificările dobânzii BNR către clienți.

Pentru economie, însă, miza este mai largă: dobânda BNR este unul dintre instrumentele prin care banca centrală încearcă să păstreze un echilibru între stabilitatea prețurilor și funcționarea economiei.

Pe scurt, dobânda BNR crește atunci când banca centrală consideră că trebuie să frâneze presiunile inflaționiste sau să prevină reapariția acestora. Nu este o dobândă pe care românii o plătesc direct, ci un instrument care se transmite treptat prin piața financiară către credite, depozite, consum, investiții și, în cele din urmă, către inflație.

În prezent, rata de politică monetară este menținută la 6,50%, iar următoarea etapă depinde în principal de modul în care va evolua inflația și de cât de sustenabilă va fi scăderea acesteia.

Sursă foto: Pexels.com