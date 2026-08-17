Cum scapi de datorii: metoda bulgărelui de zăpadă

Publicat la 17.08.2026, 18:06:47

Una dintre cele mai cunoscute este metoda bulgărelui de zăpadă . Este o strategie de rambursare a datoriilor care pune accent pe progresul vizibil și pe motivație. Ideea este simplă: începi cu cea mai mică datorie și, pe măsură ce o achiți, folosești banii eliberați pentru următoarea datorie.

Datoriile pot deveni copleșitoare, mai ales atunci când ai mai multe credite, carduri de cumpărături sau împrumuturi de achitat în fiecare lună. Chiar dacă suma totală pare prea mare pentru a fi gestionată, există metode simple care te pot ajuta să recapeți controlul asupra banilor.

După ce această datorie este achitată, banii pe care îi plăteai pentru ea nu dispar din buget. Îi „rostogolești” către următoarea datorie. Astfel, suma disponibilă pentru rambursare crește treptat, asemenea unui bulgăre de zăpadă care devine din ce în ce mai mare pe măsură ce se rostogolește.

În timp ce continui să plătești suma minimă necesară pentru toate datoriile , aloci orice sumă suplimentară primei datorii din listă, cea mai mică.

1. Notează toate datoriile

Primul pas este să vezi exact unde te afli. Fă o listă cu toate datoriile și notează pentru fiecare:

suma rămasă de plată;

rata minimă lunară;

dobânda;

data scadentă.

2. Plătește minimumul pentru toate datoriile

Nu ignora celelalte datorii doar pentru că te concentrezi asupra uneia. Continuă să plătești cel puțin suma minimă datorată pentru fiecare.

În caz contrar, poți ajunge la penalități, întârzieri sau alte costuri suplimentare.

3. Concentrează banii în plus pe cea mai mică datorie

Să presupunem că, după plata tuturor ratelor și cheltuielilor esențiale, poți aloca încă 300 de lei pe lună pentru datorii.

În cazul primei datorii, cea de 1.500 de lei, vei plăti:

150 lei rata minimă + 300 lei suplimentar = 450 lei/lună.

Pe măsură ce soldul scade, vei vedea mai repede rezultatul.

4. Bucură-te de prima datorie achitată

Acesta este unul dintre cele mai importante avantaje psihologice ale metodei.

În loc să vezi doar o sumă mare de datorii, obții o primă victorie: o datorie a dispărut complet.

Această victorie îți poate da motivația necesară pentru a continua.

5. Rostogolește suma către următoarea datorie

După ce ai achitat prima datorie, nu transforma cei 450 de lei într-o cheltuială nouă.

Îi adaugi la plata pentru următoarea datorie.

Dacă rata minimă pentru împrumutul personal este de 400 de lei, vei putea direcționa către acesta aproximativ:

400 lei + 450 lei = 850 lei/lună.

După achitarea lui, suma respectivă se adaugă la plata creditului următor.

Așa se formează „bulgărele de zăpadă”.

De ce funcționează metoda?

Metoda bulgărelui de zăpadă nu este neapărat cea mai eficientă matematic în toate situațiile. Principalul ei avantaj este comportamental.

Când ai multe datorii, progresul poate părea foarte lent. Poți plăti luni întregi și să simți că nu ai făcut niciun pas înainte.

Achitarea unei datorii mici îți oferă însă un rezultat concret și rapid.

În loc să gândești:

„Mai am 26.500 de lei de plătit.”

poți ajunge să gândești:

„Am achitat deja una dintre datorii. Mai am două.”

Această schimbare de perspectivă poate face planul mai ușor de respectat.

Bulgărele de zăpadă vs. avalanșa datoriilor

Există și o altă strategie populară: metoda avalanșei.

În loc să începi cu cea mai mică datorie, metoda avalanșei presupune să ataci mai întâi datoria cu cea mai mare dobândă, în timp ce menții plățile minime pentru celelalte.

Avantajul este că, în general, poți reduce mai mult costul total al dobânzilor.

Pe scurt:

Metoda bulgărelui de zăpadă:

cea mai mică datorie → cea mai mare datorie.

Metoda avalanșei:

cea mai mare dobândă → cea mai mică dobândă.

Dacă ești foarte disciplinat și urmărești în primul rând eficiența financiară, avalanșa poate fi atractivă. Dacă ai nevoie de victorii rapide pentru a-ți menține motivația, bulgărele de zăpadă poate fi mai ușor de urmat.

Ce faci cu banii în plus?

Pentru ca metoda să funcționeze, trebuie să găsești bani suplimentari pentru rambursare. Nu trebuie neapărat să fie o sumă mare.

Poți începe prin a analiza cheltuielile lunare și a identifica lucrurile la care poți renunța temporar.

De exemplu:

reduci comenzile de mâncare;

limitezi cumpărăturile impulsive;

renegociezi anumite abonamente;

vinzi obiectele pe care nu le mai folosești;

cauți surse temporare de venit suplimentar;

stabilești un buget săptămânal pentru cheltuielile variabile.

Chiar și 100–200 de lei în plus pe lună pot accelera procesul.

Important este ca banii economisiți să nu fie cheltuiți pe altceva, ci să fie direcționați către datoria pe care ai ales să o ataci.

O greșeală importantă: să acumulezi datorii noi

Achitarea datoriilor devine mult mai dificilă dacă, în același timp, continui să folosești cardurile de credit sau faci noi împrumuturi pentru cheltuieli curente.

De aceea, este util să identifici motivul pentru care ai ajuns să te îndatorezi.

Dacă problema este că veniturile nu acoperă cheltuielile de bază, simpla reducere a cheltuielilor nu va fi suficientă. Va trebui analizată și partea de venituri.

Dacă problema este cumpărarea impulsivă, poate fi necesară o schimbare a obiceiurilor de consum.

Dacă datoriile au apărut din cauza unei situații neprevăzute, cum ar fi o reparație costisitoare sau o perioadă fără venituri, obiectivul este să construiești treptat și o rezervă financiară pentru viitor.

Ai nevoie și de un fond de urgență?

Există o tentație de a folosi fiecare leu disponibil pentru achitarea datoriilor. Totuși, dacă rămâi fără nicio rezervă și apare o cheltuială neprevăzută, poți fi nevoit să te împrumuți din nou.

De aceea, poate fi util să păstrezi o rezervă de siguranță adaptată situației tale înainte de a accelera agresiv rambursarea datoriilor.

Dimensiunea acestei rezerve depinde de venituri, stabilitatea locului de muncă, cheltuielile lunare și situația personală.

Când nu este suficientă metoda bulgărelui de zăpadă?

Dacă datoriile au ajuns la un nivel pe care veniturile tale nu îl mai pot susține, problema nu mai este doar una de organizare.

Într-o astfel de situație, este important să analizezi dobânzile, costurile, veniturile și cheltuielile și să iei în considerare opțiuni precum refinanțarea sau restructurarea, atunci când acestea sunt disponibile și potrivite.

Dacă ai întârzieri semnificative sau probleme financiare grave, poate fi util și sfatul unui specialist în domeniul financiar sau juridic.

Un plan simplu pentru a începe

Nu trebuie să rezolvi toate datoriile într-o singură zi. Important este să începi cu o imagine clară asupra situației.

Pasul 1: Scrie toate datoriile.

Pasul 2: Ordinează-le de la cea mai mică la cea mai mare.

Pasul 3: Plătește minimumul pentru fiecare.

Pasul 4: Direcționează toți banii suplimentari către cea mai mică datorie.

Pasul 5: După ce o achiți, transferă suma către următoarea.

Pasul 6: Repetă procesul până când toate datoriile sunt achitate.

Concluzie

Să scapi de datorii nu este un proces care se întâmplă peste noapte. Este nevoie de răbdare, disciplină și, mai ales, de un plan pe care îl poți respecta.

Metoda bulgărelui de zăpadă transformă un obiectiv mare „vreau să scap de datorii” într-o serie de obiective mici și concrete. Prima datorie este cea mai importantă nu pentru că ar costa neapărat cel mai mult, ci pentru că îți oferă prima victorie.

Iar după prima victorie, următoarea poate deveni mai ușoară.

În cele din urmă, scopul nu este doar să plătești niște datorii. Este să ajungi într-un punct în care banii pe care îi câștigi nu mai sunt controlați de rate și dobânzi, ci de alegerile tale.

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