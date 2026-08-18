David Popovici face performanță „pe datorie”! Mesaj dur pentru statul român, la revenirea în țară: „O să profit de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față”

Publicat la 18.08.2026, 10:55:00

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David Popovici s-a întors marți în România după un nou triumf european, cu două medalii de aur cucerite la Campionatele Europene de natație de la Paris. Campionul român a fost întâmpinat cu aplauze, însă, la revenirea pe Aeroportul „Henri Coandă”, a ales să vorbească și despre o problemă care îi afectează pe numeroși sportivi români- PREMIILE RESTANTE pentru performanțele obținute în competiții internaționale. În timp ce performanțele sportivilor români aduc imagine și prestigiu României care este blocată de politicieni, Agenția Națională pentru Sport (ANS), instituție cu salariile primite la zi de la Stat, are în continuare obligații neachitate către sportivi. Unele dintre acestea fiind aferente unor rezultate obținute chiar din 2024. Potrivit informațiilor prezentate public, valoarea totală a premierilor restante depășește 100 de milioane de lei.

David Popovici, performanță pe banii sponsorilor: „Este o responsabilitate a statului român!” Valoarea totală a premierilor restante depășește 100 de milioane de lei.

David Popovici nu s-a ferit să vorbească despre situația sportivilor care își așteaptă banii. Campionul olimpic și european spune că statul trebuie să-și respecte obligațiile față de cei care reprezintă România în marile competiții. „Mi se pare o responsabilitate a statului român, care trebuie să fie luată în serios, aceea de a premia sportivii români”, a declarat David Popovici (21 ani), la revenirea în țară. Înotătorul a făcut și o diferență între situația sa financiară și cea a altor sportivi, explicând că el a beneficiat de sprijinul sponsorilor, în timp ce pentru unii dintre colegii săi premiile acordate de stat pot avea o importanță majoră. „Eu sunt recunoscător sponsorilor de ani de zile, care mi-au susținut acest parcurs, dar cunosc destui sportivi care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum”, a spus campionul român.

„Multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața” Popovici consideră că problema nu trebuie tratată doar ca o chestiune administrativă. Pentru numeroși sportivi, banii aferenți performanțelor reprezintă o sumă importantă, care le poate influența inclusiv cariera și viața de zi cu zi. „Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine. Asta e situația în țară”, a subliniat David Popovici. Mesajul său vine într-un moment în care sportul românesc traversează o perioadă în care rezultatele obținute de sportivi contrastează puternic cu problemele administrative și financiare ale sistemului. David Popovici: „O să profit de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față” Campionul român spune că va continua să vorbească public despre această problemă ori de câte ori va avea ocazia „E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină, să celebrăm împreună. Mulți dintre sportivi au nevoie de premieri, asta e situația în țară. O să profit, de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față, să spun asta. Cât pot aștepta acești sportivi?”, a transmis Popovici. Declarația vine după ce Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” a readus în atenția publică situația premierilor restante și a criticat întârzierile în acordarea banilor către sportivi. „Nici eu nu am avut cele mai bune condiții” David Popovici a vorbit și despre propriul său parcurs și despre faptul că succesul său nu a venit într-un sistem în care toate lucrurile erau puse la punct. „Într-adevăr, nici eu nu am avut cele mai bune condiții, am reușit să creăm ceva din asta. Într-un fel sau altul, m-am descurcat”, a explicat înotătorul. Campionul consideră însă că experiența sa nu trebuie să devină o scuză pentru lipsurile generațiilor următoare. „Când vine vorba despre noile generații sau sportivi, acest subiect ar trebui să fie luat în serios și discutat, inclusiv pentru educația noastră, ca societate”, a mai spus Popovici. România îl aplaudă pe campion, dar sportivii își așteaptă banii de la Stat!