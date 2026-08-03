Publicat la 03.08.2026, 09:51:53

Dacă deții un SRL, alegerea dintre salariu și dividende poate face diferența între zeci sau sute de mii de lei pe an. Am calculat, cu impozitele reale din august 2026, cât plătești efectiv la patru niveluri de venit: 5.000, 15.000, 25.000 și 50.000 lei net pe lună.

Regulile fiscale în vigoare - august 2026

Element fiscal Salariu Dividende CAS (pensie) angajat 25% din brut - CASS (sănătate) angajat 10% din brut pe tranșe (max 810 lei/lună) Impozit pe venit / dividende 10% din (brut-CAS-CASS) 16% din dividende brute Impozit firmă CAS angajator 4% din brut micro 1% din CA sau profit 16% Salariu minim brut 2026 4.325 lei/lună (din iulie 2026) - Prag microîntreprindere - 100.000 euro/an (coborât de la 250k)

CASS pe dividende - sistem pe tranșe 2026

CASS nu se mai calculează procentual din dividende. Se plătește o sumă fixă în funcție de tranșă (baza = salariu minim 4.050 lei - valoarea de la 01.01.2026, baza pentru calculul CASS 2026):

Calculul corect al taxelor face diferența dintre salariu și dividende

Dividende brute anuale CASS/an CASS/lună echiv. Sub 24.300 lei (< 6 salarii minime) 0 lei 0 lei 24.300 - 48.600 lei (6-12 salarii minime) 2.430 lei 203 lei 48.600 - 97.200 lei (12-24 salarii minime) 4.860 lei 405 lei Peste 97.200 lei (> 24 salarii minime) 9.720 lei 810 lei (plafon)

Comparație completă - toate scenariile

Tabelul de mai jos arată cât plătești lunar în taxe totale pentru a obține același net în buzunar, în fiecare variantă. La 50.000 lei net, firma depășește plafonul de 100.000 euro/an al microîntreprinderii - coloana micro are liniuță.

Net dorit/lună Taxe salariu Taxe dividende

micro 1% Taxe dividende

profit 16% 5.000 lei 3.890 lei 1.500 lei 2.660 lei 15.000 lei 11.667 lei 4.012 lei 7.406 lei 25.000 lei 19.445 lei 6.037 lei 11.579 lei 50.000 lei 38.890 lei - (depășit plafon) 22.010 lei

Economie față de salariu

Cât rămâne în plus față de varianta salariu, lunar și anual:

Net dorit/lună Economie dividende

micro 1% - lunar Economie dividende

micro 1% - anual Economie dividende

profit 16% - lunar Economie dividende

profit 16% - anual 5.000 lei +2.390 lei ~28.680 lei +1.230 lei ~14.760 lei 15.000 lei +7.655 lei ~91.860 lei +4.261 lei ~51.132 lei 25.000 lei +13.408 lei ~160.896 lei +7.866 lei ~94.392 lei 50.000 lei - - +16.880 lei ~202.560 lei

Tabloul complet pe un an întreg

Aceleași cifre calculate pentru 12 luni - suma pe care o plătești statului și cât economisești efectiv față de salariu:

Net anual Salariu Dividende micro 1% Dividende profit 16% Economie anuală vs salariu Cost total firmă Taxe totale Cost total firmă Taxe totale Cost total firmă Taxe totale micro 1% profit 16% 60.000 lei

(5.000 lei/lună) 106.668 lei 46.680 lei 78.000 lei 18.000 lei 91.920 lei 31.920 lei +28.680 lei +14.760 lei 180.000 lei

(15.000 lei/lună) 320.004 lei 140.004 lei 228.144 lei 48.144 lei 268.872 lei 88.872 lei +91.860 lei +51.132 lei 300.000 lei

(25.000 lei/lună) 533.328 lei 233.340 lei 372.444 lei 72.444 lei 438.948 lei 138.948 lei +160.896 lei +94.392 lei 600.000 lei

(50.000 lei/lună) 1.066.668 lei 466.680 lei - (depășit plafon) - 864.120 lei 264.120 lei - +202.560 lei

* „Cost total firmă" = tot ce iese din firmă pentru a genera acel net (salariu: brut + CAS angajator 4%; dividende: cifra de afaceri / profit brut necesar înainte de impozitare)

Cum am calculat - detalierea pe scenarii

5.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~15.500 euro/an (micro OK)

Element Salariu Dividende micro 1% Dividende profit 16% Cost total angajator/lună 8.889 lei cost total 6.500 lei CA 7.660 lei profit brut Impozit firmă din care CAS angajator (4%): 342 lei Micro 1%: 65 lei Profit 16%: 1.226 lei CAS + CASS angajat 2.992 lei - - Impozit venit / dividende 556 lei 1.030 lei (16%) 1.030 lei (16%) CASS inclusă mai sus 405 lei 405 lei Total taxe/lună 3.890 lei 1.500 lei 2.660 lei

15.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~45.300 euro/an (micro OK)

Element Salariu Dividende micro 1% Dividende profit 16% Cost total angajator/lună 26.667 lei cost total 19.012 lei CA 22.406 lei profit brut Impozit firmă din care CAS angajator (4%): 1.026 lei Micro 1%: 190 lei Profit 16%: 3.585 lei CAS + CASS angajat 8.974 lei - - Impozit venit / dividende 1.667 lei 3.011 lei (16%) 3.011 lei (16%) CASS inclusă mai sus 810 lei (plafon) 810 lei (plafon) Total taxe/lună 11.667 lei 4.012 lei 7.406 lei

25.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~73.900 euro/an (micro OK)

Element Salariu Dividende micro 1% Dividende profit 16% Cost total angajator/lună 44.444 lei cost total 31.037 lei CA 36.579 lei profit brut Impozit firmă din care CAS angajator (4%): 1.709 lei Micro 1%: 310 lei Profit 16%: 5.853 lei CAS + CASS angajat 14.957 lei - - Impozit venit / dividende 2.778 lei 4.916 lei (16%) 4.916 lei (16%) CASS inclusă mai sus 810 lei (plafon) 810 lei (plafon) Total taxe/lună 19.445 lei 6.037 lei 11.579 lei

50.000 lei net/lună - depășit plafonul micro (145.000 euro/an), doar profit 16%

Element Salariu Dividende micro 1% Dividende profit 16% Cost total angajator/lună 88.889 lei cost total - 72.010 lei profit brut Impozit firmă din care CAS angajator (4%): 3.419 lei - Profit 16%: 11.522 lei CAS + CASS angajat 29.915 lei - - Impozit venit / dividende 5.556 lei - 9.678 lei (16%) CASS inclusă mai sus - 810 lei (plafon) Total taxe/lună 38.890 lei - (ineligibil) 22.010 lei

De ce dividendele rămân mai avantajoase chiar și cu 16%

La salariu, povara fiscală totală este ~43,7% din costul angajatorului, indiferent de nivel. La dividende din microîntreprindere 1%, rata efectivă este ~19-23% din cifra de afaceri. Chiar și cu impozit pe profit 16% (pentru firme mari), rata efectivă rămâne la ~30% - cu mult sub salariu.

Creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 16% din 2026 a redus avantajul, dar nu l-a eliminat. De exemplu, la 15.000 lei net economii se mențin la ~91.000 lei/an față de salariu.

Ce pierzi dacă alegi doar dividende

Pensia de stat : dividendele nu includ CAS. Fără salariu separat, nu acumulezi stagiu de cotizare. Mulți antreprenori plătesc salariu minim (4.325 lei brut) din propria firmă doar pentru pensie și CASS.

Distribuția din profit contabil : nu poți distribui dividende dacă firma are pierderi contabile, chiar dacă are cash în cont.

Fără șomaj și concediu medical plătit de stat : doar angajații cu contract beneficiază de aceste drepturi.

Plafonul micro de 100.000 euro: coborât brusc de la 250.000 euro în 2025. Firmele cu cifră de afaceri 100k-250k euro au pierdut automat regimul micro și au trecut la profit 16%.

Formula rapidă de calcul

Salariu brut din net (fără deducere personală, brut > ~5.000 lei):

Brut = Net ÷ 0,585 | Cost angajator = Brut × 1,04

Cifra de afaceri din net dividende (micro 1%, cu plafon CASS aplicat):

Dividende brute = (Net + CASS_tranșă) ÷ 0,84 | CA = Dividende brute ÷ 0,99

Profit brut din net dividende (profit 16%):

Dividende brute = (Net + CASS_tranșă) ÷ 0,84 | Profit brut = Dividende brute ÷ 0,84

Alegerea între salariu și dividende poate economisi zeci de mii de lei pe an

Concluzie: ce să alegi în 2026

Dacă ai un SRL și poți alege, dividendele sunt aproape întotdeauna mai eficiente decât salariul. Chiar și după creșterea impozitului pe dividende la 16% în 2026, diferența față de salariu rămâne semnificativă la orice nivel de venit.

Recomandarea practică, folosită de majoritatea antreprenorilor români:

Plătește-ți salariu minim brut (4.325 lei) din propria firmă - acumulezi stagiu la pensie, ești asigurat medical, ai acces la concediu medical plătit. Costul lunar total pentru firmă: ~4.498 lei, primești net ~2.699 lei. Restul venitului - ca dividende. Diferența față de salariu integral rămâne substanțială: 28.000-160.000 lei economisiți anual, în funcție de nivel. Verifică plafonul micro la 31 decembrie. Dacă cifra de afaceri anuală depășește 100.000 euro, firma iese din micro și trece la profit 16% - care e tot mai avantajos decât salariul, dar cu o marjă mai mică.

Singura situație în care salariul poate fi preferabil: când ai nevoie de venit lunar stabil garantat, de un credit bancar (băncile preferă fluturaș de salariu), sau când firma nu generează profit constant.

Atenție: Calculele sunt orientative, bazate pe Codul Fiscal în vigoare în august 2026, cu salariu minim 4.325 lei și impozit dividende 16%. Nu includ cheltuielile deductibile ale firmei (care pot reduce baza de impozitare la profit 16%) și nici situațiile cu deducere personală la salariu. Consultați un contabil autorizat pentru situația voastră specifică.

Surse: Codul Fiscal al României, OUG 89/2025 („trenuleț fiscal"), HG 146/2026 (salariu minim 4.325 lei), ANAF - calcule proprii Money.ro, august 2026.