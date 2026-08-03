Dacă deții un SRL, alegerea dintre salariu și dividende poate face diferența între zeci sau sute de mii de lei pe an. Am calculat, cu impozitele reale din august 2026, cât plătești efectiv la patru niveluri de venit: 5.000, 15.000, 25.000 și 50.000 lei net pe lună.

Regulile fiscale în vigoare - august 2026

Element fiscalSalariuDividende
CAS (pensie) angajat25% din brut-
CASS (sănătate) angajat10% din brutpe tranșe (max 810 lei/lună)
Impozit pe venit / dividende10% din (brut-CAS-CASS)16% din dividende brute
Impozit firmăCAS angajator 4% din brutmicro 1% din CA sau profit 16%
Salariu minim brut 20264.325 lei/lună (din iulie 2026)-
Prag microîntreprindere-100.000 euro/an (coborât de la 250k)

CASS pe dividende - sistem pe tranșe 2026

CASS nu se mai calculează procentual din dividende. Se plătește o sumă fixă în funcție de tranșă (baza = salariu minim 4.050 lei - valoarea de la 01.01.2026, baza pentru calculul CASS 2026):

Calculator și formulare fiscale - calcul taxe 2026
Calculul corect al taxelor face diferența dintre salariu și dividende
Dividende brute anualeCASS/anCASS/lună echiv.
Sub 24.300 lei (< 6 salarii minime)0 lei0 lei
24.300 - 48.600 lei (6-12 salarii minime)2.430 lei203 lei
48.600 - 97.200 lei (12-24 salarii minime)4.860 lei405 lei
Peste 97.200 lei (> 24 salarii minime)9.720 lei810 lei (plafon)

Comparație completă - toate scenariile

Tabelul de mai jos arată cât plătești lunar în taxe totale pentru a obține același net în buzunar, în fiecare variantă. La 50.000 lei net, firma depășește plafonul de 100.000 euro/an al microîntreprinderii - coloana micro are liniuță.

Net dorit/lunăTaxe salariuTaxe dividende
micro 1%		Taxe dividende
profit 16%
5.000 lei3.890 lei1.500 lei2.660 lei
15.000 lei11.667 lei4.012 lei7.406 lei
25.000 lei19.445 lei6.037 lei11.579 lei
50.000 lei38.890 lei- (depășit plafon)22.010 lei

Economie față de salariu

Cât rămâne în plus față de varianta salariu, lunar și anual:

Net dorit/lunăEconomie dividende
micro 1% - lunar		Economie dividende
micro 1% - anual		Economie dividende
profit 16% - lunar		Economie dividende
profit 16% - anual
5.000 lei+2.390 lei~28.680 lei+1.230 lei~14.760 lei
15.000 lei+7.655 lei~91.860 lei+4.261 lei~51.132 lei
25.000 lei+13.408 lei~160.896 lei+7.866 lei~94.392 lei
50.000 lei--+16.880 lei~202.560 lei

Tabloul complet pe un an întreg

Aceleași cifre calculate pentru 12 luni - suma pe care o plătești statului și cât economisești efectiv față de salariu:

Net anualSalariuDividende micro 1%Dividende profit 16%Economie anuală vs salariu
Cost total firmăTaxe totaleCost total firmăTaxe totaleCost total firmăTaxe totalemicro 1%profit 16%
60.000 lei
(5.000 lei/lună)		106.668 lei46.680 lei78.000 lei18.000 lei91.920 lei31.920 lei+28.680 lei+14.760 lei
180.000 lei
(15.000 lei/lună)		320.004 lei140.004 lei228.144 lei48.144 lei268.872 lei88.872 lei+91.860 lei+51.132 lei
300.000 lei
(25.000 lei/lună)		533.328 lei233.340 lei372.444 lei72.444 lei438.948 lei138.948 lei+160.896 lei+94.392 lei
600.000 lei
(50.000 lei/lună)		1.066.668 lei466.680 lei- (depășit plafon)-864.120 lei264.120 lei-+202.560 lei

* „Cost total firmă" = tot ce iese din firmă pentru a genera acel net (salariu: brut + CAS angajator 4%; dividende: cifra de afaceri / profit brut necesar înainte de impozitare)

Cum am calculat - detalierea pe scenarii

5.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~15.500 euro/an (micro OK)

ElementSalariuDividende micro 1%Dividende profit 16%
Cost total angajator/lună8.889 lei cost total6.500 lei CA7.660 lei profit brut
Impozit firmădin care CAS angajator (4%): 342 leiMicro 1%: 65 leiProfit 16%: 1.226 lei
CAS + CASS angajat2.992 lei--
Impozit venit / dividende556 lei1.030 lei (16%)1.030 lei (16%)
CASSinclusă mai sus405 lei405 lei
Total taxe/lună3.890 lei1.500 lei2.660 lei

15.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~45.300 euro/an (micro OK)

ElementSalariuDividende micro 1%Dividende profit 16%
Cost total angajator/lună26.667 lei cost total19.012 lei CA22.406 lei profit brut
Impozit firmădin care CAS angajator (4%): 1.026 leiMicro 1%: 190 leiProfit 16%: 3.585 lei
CAS + CASS angajat8.974 lei--
Impozit venit / dividende1.667 lei3.011 lei (16%)3.011 lei (16%)
CASSinclusă mai sus810 lei (plafon)810 lei (plafon)
Total taxe/lună11.667 lei4.012 lei7.406 lei

25.000 lei net/lună - cifra de afaceri necesară ~73.900 euro/an (micro OK)

ElementSalariuDividende micro 1%Dividende profit 16%
Cost total angajator/lună44.444 lei cost total31.037 lei CA36.579 lei profit brut
Impozit firmădin care CAS angajator (4%): 1.709 leiMicro 1%: 310 leiProfit 16%: 5.853 lei
CAS + CASS angajat14.957 lei--
Impozit venit / dividende2.778 lei4.916 lei (16%)4.916 lei (16%)
CASSinclusă mai sus810 lei (plafon)810 lei (plafon)
Total taxe/lună19.445 lei6.037 lei11.579 lei

50.000 lei net/lună - depășit plafonul micro (145.000 euro/an), doar profit 16%

ElementSalariuDividende micro 1%Dividende profit 16%
Cost total angajator/lună88.889 lei cost total-72.010 lei profit brut
Impozit firmădin care CAS angajator (4%): 3.419 lei-Profit 16%: 11.522 lei
CAS + CASS angajat29.915 lei--
Impozit venit / dividende5.556 lei-9.678 lei (16%)
CASSinclusă mai sus-810 lei (plafon)
Total taxe/lună38.890 lei- (ineligibil)22.010 lei

De ce dividendele rămân mai avantajoase chiar și cu 16%

La salariu, povara fiscală totală este ~43,7% din costul angajatorului, indiferent de nivel. La dividende din microîntreprindere 1%, rata efectivă este ~19-23% din cifra de afaceri. Chiar și cu impozit pe profit 16% (pentru firme mari), rata efectivă rămâne la ~30% - cu mult sub salariu.

Creșterea impozitului pe dividende de la 8% la 16% din 2026 a redus avantajul, dar nu l-a eliminat. De exemplu, la 15.000 lei net economii se mențin la ~91.000 lei/an față de salariu.

Ce pierzi dacă alegi doar dividende

Formula rapidă de calcul

Salariu brut din net (fără deducere personală, brut > ~5.000 lei):
Brut = Net ÷ 0,585  |  Cost angajator = Brut × 1,04

Cifra de afaceri din net dividende (micro 1%, cu plafon CASS aplicat):
Dividende brute = (Net + CASS_tranșă) ÷ 0,84  |  CA = Dividende brute ÷ 0,99

Profit brut din net dividende (profit 16%):
Dividende brute = (Net + CASS_tranșă) ÷ 0,84  |  Profit brut = Dividende brute ÷ 0,84

Antreprenor analizând raport financiar
Alegerea între salariu și dividende poate economisi zeci de mii de lei pe an

Concluzie: ce să alegi în 2026

Dacă ai un SRL și poți alege, dividendele sunt aproape întotdeauna mai eficiente decât salariul. Chiar și după creșterea impozitului pe dividende la 16% în 2026, diferența față de salariu rămâne semnificativă la orice nivel de venit.

Recomandarea practică, folosită de majoritatea antreprenorilor români:

  1. Plătește-ți salariu minim brut (4.325 lei) din propria firmă - acumulezi stagiu la pensie, ești asigurat medical, ai acces la concediu medical plătit. Costul lunar total pentru firmă: ~4.498 lei, primești net ~2.699 lei.

  2. Restul venitului - ca dividende. Diferența față de salariu integral rămâne substanțială: 28.000-160.000 lei economisiți anual, în funcție de nivel.

  3. Verifică plafonul micro la 31 decembrie. Dacă cifra de afaceri anuală depășește 100.000 euro, firma iese din micro și trece la profit 16% - care e tot mai avantajos decât salariul, dar cu o marjă mai mică.

Singura situație în care salariul poate fi preferabil: când ai nevoie de venit lunar stabil garantat, de un credit bancar (băncile preferă fluturaș de salariu), sau când firma nu generează profit constant.

Atenție: Calculele sunt orientative, bazate pe Codul Fiscal în vigoare în august 2026, cu salariu minim 4.325 lei și impozit dividende 16%. Nu includ cheltuielile deductibile ale firmei (care pot reduce baza de impozitare la profit 16%) și nici situațiile cu deducere personală la salariu. Consultați un contabil autorizat pentru situația voastră specifică.

Surse: Codul Fiscal al României, OUG 89/2025 („trenuleț fiscal"), HG 146/2026 (salariu minim 4.325 lei), ANAF - calcule proprii Money.ro, august 2026.