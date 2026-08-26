Dolly Parton a murit la 80 de ani. Regina muzicii country a pierdut lupta cu cancerul

Publicat la 26.08.2026, 11:00:00

Moartea artistei pune capăt unei cariere de aproape șase decenii, în care Dolly Parton a depășit granițele muzicii country și a devenit o figură emblematică a culturii americane. „Jolene”, „I Will Always Love You” și „9 to 5” sunt doar câteva dintre piesele care au făcut-o celebră în întreaga lume.

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și influente artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Legendara cântăreață s-a stins din viață pe 25 august 2026, la Nashville, după o luptă scurtă cu cancerul. Vestea a fost confirmată de reprezentanții artistei, iar Dolly Parton a murit înconjurată de familie și de cei apropiați.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, artista anunțase că nu poate participa personal la un eveniment de la Dollywood. Într-un mesaj video, Dolly Parton explica faptul că se confrunta cu amețeli și deshidratare și că medicul său din Nashville îi recomandase să nu călătorească.

Informațiile apărute în presa americană arată că problemele de sănătate ale artistei se acumulaseră în ultima perioadă. Parton vorbise în ultimele luni despre dificultăți medicale și despre faptul că încerca să-și continue activitatea în ciuda acestora. În mai 2026, cântăreața spunea că trecea prin probleme care îi afectaseră sistemul imunitar și digestiv, dar transmitea în continuare un mesaj optimist și vorbea despre proiectele pe care voia să le ducă mai departe.

Potrivit reprezentanților artistei, Dolly Parton a murit la Vanderbilt-Ingram Cancer Center din Nashville, USA unde fusese internată cu câteva zile înainte. Echipa sa a precizat că artista a dus „o luptă scurtă” cu boala.

Ultimii ani au fost marcați și de pierderea soțului

Pentru Dolly Parton, ultimul an a fost unul extrem de dificil și din punct de vedere personal. Soțul ei, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani, a murit în martie 2025, la vârsta de 82 de ani. Artista recunoscuse că perioada în care a avut grijă de soțul ei a făcut-o să-și neglijeze propria sănătate. După moartea lui Dean, Parton a continuat să muncească, deși starea sa fizică devenise tot mai fragilă. În ciuda problemelor medicale, Dolly Parton avea în continuare planuri profesionale importante și vorbea despre proiecte care urmau să ajungă în fața publicului.

Moartea lui Dolly Parton a fost anunțată și printr-un mesaj video al nepotului său, Bryan Seaver, care a dezvăluit că artista îi ceruse cu ani în urmă să fie cel care va transmite vestea atunci când va veni momentul. Seaver a vorbit despre durerea familiei, dar și despre credința că Dolly Parton se află acum „în brațele lui Iisus”, alături de soțul ei, de părinții săi și de cei care au plecat înaintea ei. Mesajul a fost cu atât mai emoționant cu cât Parton a construit de-a lungul deceniilor o relație specială cu publicul. Pentru milioane de oameni, vocea ei a fost prezentă constant în case, la radio, pe discuri și, mai târziu, în playlisturile digitale.

Dolly Parton, o carieră care a început în sărăcie

Povestea lui Dolly Parton este una dintre marile povești de succes ale muzicii americane. Născută într-o familie numeroasă și modestă din Tennessee, artista a pornit de foarte jos și a ajuns una dintre cele mai cunoscute cântărețe ale lumii. Și-a lansat cariera discografică în 1967, odată cu albumul „Hello, I'm Dolly”, iar în deceniile care au urmat a devenit una dintre cele mai importante compozitoare și interprete ale muzicii country.

A scris sute de cântece, iar „I Will Always Love You” (

) a devenit ulterior un fenomen mondial și prin interpretarea lui Whitney Houston. „Jolene” și „9 to 5” au rămas, de asemenea, printre piesele definitorii ale carierei sale.

Dolly Parton: ”Vreau să mor pe scenă într-o bună zi”

Artista americană a mărturisit, într-un interviu acordat revistei Elle, că nu intenționează să se retragă vreodată din muzică. Dolly Parton spunea că va continua să cânte atât timp cât îi va permite viața, mărturisind că își imaginează sfârșitul carierei chiar pe scenă. „Plănuiesc să mor pe scenă într-o bună zi, dar nu chiar acum”, declara artista, cu umorul și sinceritatea care au caracterizat-o de-a lungul carierei.

Peste 160 de milioane de albume vândute

La momentul morții sale, Dolly Parton lăsa în urmă o discografie impresionantă și milioane de fani în întreaga lume. Reprezentanții artistei au subliniat și dimensiunea activității sale filantropice.

Prin Imagination Library, proiectul său dedicat copiilor și educației, Parton a contribuit la distribuirea a sute de milioane de cărți. A susținut, de asemenea, cercetarea medicală și numeroase proiecte caritabile. Artista a fost și fondatoarea Dollywood, marele parc de distracții din Tennessee care a devenit una dintre cele mai importante atracții turistice din regiune. În muzică, performanțele sale au fost impresionante: Dolly Parton a primit 55 de nominalizări la premiile Grammy și a câștigat de 10 ori prestigioasa distincție.

Vestea morții sale a provocat rapid un val de reacții din partea artiștilor și personalităților publice. Beyoncé, Taylor Swift, Paul McCartney, Reba McEntire, Jane Fonda și numeroase alte vedete au transmis mesaje de omagiu.