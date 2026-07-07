Publicat la 07.07.2026, 14:13:55

Potrivit relatărilor CNN, nava amiral Virgin Voyages Scarlet Lady, închiriată de Atlantis Events pentru o croazieră dedicată comunității gay în Marea Egee, nu a fost primită în Istanbul și nici în stațiunea Kuşadası. Itinerariul, care urma să se desfășoare între Atena și Veneţia începând cu 5 iulie, prevedea două escale în Turcia, însă acestea au fost eliminate după ce autoritățile turce au invocat „standarde morale” și „valori familiale”.



Justificare de natură morală și ideologică

Organizatorii au subliniat că anularea unei escale în ultimul moment este un incident rar, iar justificarea de natură morală și ideologică a amplificat nemulțumirile. Ca soluție de urgență, Atlantis Events a modificat traseul, introducând opriri alternative în Alexandria și Heraklion.

CEO-ul Atlantis Events, Rich Campbell, a declarat pentru CNN că, în cei 36 de ani de activitate ai companiei, este pentru prima dată când o escală este refuzată explicit din cauza identității pasagerilor. Incidentul depășește însă compania organizatoare și afectează direct imaginea Virgin Voyages, brand asociat cu o abordare nonconformistă și incluzivă în industria croazierelor, parte a grupului fondat de Richard Branson.

Scarlet Lady, nava emblematică a flotei Virgin Voyages, cu peste 1.300 de cabine, apartamente, restaurante, spa și facilități neconvenționale, este concepută ca un manifest al unei experiențe turistice moderne și liberale. Refuzul accesului în două porturi importante, exclusiv din cauza tipului de clientelă, a transformat o simplă croazieră închiriată într-un scandal cu ecou internațional.

Deși Turcia este oficial o republică laică, autoritățile centrale și locale au impus în ultimii ani restricții tot mai dure asupra vizibilității comunității LGBT, în special la Istanbul. Cazul readuce în discuție limitele turismului globalizat și arată că, dincolo de deschiderea frontierelor, există încă porturi în care accesul este filtrat prin criterii morale și ideologice.