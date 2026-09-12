Dubai construiește aeroportul viitorului sub pământ, protejat de drone și rachete

Publicat la 12.09.2026, 13:19:52

Emiratul își adaptează astfel unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din lume la noile riscuri de securitate. Noul aeroport este proiectat să poată procesa până la 250 de milioane de pasageri pe an.

Dubai nu renunță la planul de a construi cel mai mare aeroport din lume, chiar dacă războiul din regiune a schimbat regulile de securitate. O parte importantă a infrastructurii ar putea ajunge sub pământ, inclusiv rezervoarele de combustibil, pentru a fi protejată de eventuale atacuri cu drone sau rachete.

„Anumite părți ale infrastructurii ar putea avea nevoie de o protecție mai solidă”, a explicat Griffiths. Decizia vine după ce infrastructura aeroportuară existentă a fost afectată în timpul atacurilor din regiune.

Printre acestea se află rezervoarele de combustibil, considerate unele dintre cele mai vulnerabile elemente ale infrastructurii aeroportuare în cazul unui atac. Ideea nu este ca întregul aeroport să fie construit sub pământ, ci ca zonele critice să beneficieze de un nivel suplimentar de protecție.

Paul Griffiths, directorul executiv al Dubai Airports, a declarat pentru Financial Times că proiectarea noului aeroport ia în calcul amplasarea subterană a unor componente esențiale.

Aeroportul din Dubai a fost lovit în timpul conflictului

Actualul aeroport internațional din Dubai, Al Maktoum International Airport, a trecut printr-un moment critic în timpul conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. Rezervoarele de combustibil amplasate la suprafață au fost lovite în timpul atacurilor, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor. Potrivit lui Griffiths, aeroportul a reușit însă să își reia activitatea în aproximativ o oră de la incident. Oficialul susține că operațiunile aeroportuare au rămas sigure pe durata conflictului, însă evenimentele au demonstrat cât de vulnerabilă poate fi infrastructura critică atunci când este amplasată la vedere.

Extinderea aeroportului, un proiect de miliarde de dolari

Conflictul nu a determinat Dubaiul să reducă amploarea noului aeroport. Din contră, autoritățile emirate continuă proiectul care ar trebui să transforme Dubaiul într-unul dintre cele mai importante noduri aeriene ale lumii. Griffiths a povestit că a avut o discuție foarte scurtă cu Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum despre posibilitatea schimbării strategiei pe termen lung.

Dubai nu abandonează planurile din cauza conflictului, ci încearcă să construiască noua infrastructură ținând cont de lecțiile ultimelor luni.

Poartă securizată de 250 de milioane de pasageri pe an

Noul aeroport este conceput la o scară greu de imaginat. Capacitatea planificată ajunge la 250 de milioane de pasageri anual, ceea ce ar transforma proiectul într-unul dintre cele mai mari aeroporturi construite vreodată. Pentru comparație, actualul DXB a devenit în ultimul deceniu unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi internaționale ale lumii, susținând dezvoltarea spectaculoasă a Dubaiului ca centru global pentru turism, afaceri și transport aerian.

Noul aeroport trebuie să preia, în timp, o parte tot mai mare din traficul care ajunge în emirat.

Emirates și-a ținut avioanele la sol

Războiul a avut un impact imediat asupra aviației din regiune. Emirates, principala companie aeriană din Dubai, și-a ținut întreaga flotă la sol la începutul conflictului. Compania a reluat însă zborurile după numai câteva zile, folosind culoare aeriene restrânse și monitorizate.

Ulterior, mai mult de 50 de companii aeriene au revenit pe aeroportul din Dubai. Printre acestea s-a numărat și Air France, în timp ce British Airways urma să își reia zborurile către Dubai odată cu începerea sezonului de iarnă al industriei aeriene.