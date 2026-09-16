După Canada, Australia se uită spre UE. „Împărtășim aceeași viziune”, spune ministrul Comerțului de la Canberra

Publicat la 16.09.2026, 16:46:11

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Apropierea Canadei de Uniunea Europeană îi face pe australieni să se întrebe dacă nu cumva și Australia ar putea urma aceeași direcție. The Sydney Morning Herald analizează posibilitatea unei relații mai strânse între Canberra și Bruxelles, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină primul stat „membru asociat” al Uniunii Europene. Premierul canadian Mark Carney a asistat la discursul privind „starea Uniunii” și urma să se adreseze, joi, Parlamentului European, la Strasbourg. Pentru Australia, discuția vine într-un moment în care relația cu Statele Unite și dependența de marile piețe externe sunt reevaluate. Canada își caută un viitor mai puțin dependent de SUA The Sydney Morning Herald amintește că, atunci când Donald Trump și-a prezentat politica tarifară, economistul Warwick McKibbin avertiza asupra efectelor negative, dar considera că acestea nu vor fi neapărat catastrofale.

Argumentul său era că influența Statelor Unite în spațiul mediatic mondial este mai mare decât ponderea efectivă a economiei americane în comerțul internațional. Statele Unite reprezintă aproximativ 15% din comerțul mondial, în timp ce restul economiei globale își poate reconfigura relațiile comerciale în jurul acestei piețe. Potrivit publicației australiene, apropierea Canadei de Uniunea Europeană este una dintre dovezile acestei reconfigurări. Canada, confruntată cu tensiuni comerciale cu administrația Trump, își extinde astfel relațiile economice și politice cu Europa. SMH descrie direcția aleasă de Mark Carney drept construirea unui „viitor postamerican” pentru Canada. Australia: „Împărtășim aceeași viziune” Întrebarea este dacă Australia ar putea face același lucru.

„Împărtășim aceeași viziune”, a declarat ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, pentru The Sydney Morning Herald. Farrell spune că guvernul de la Canberra urmărește cu interes inițiativele lui Mark Carney și că Australia este deschisă unor noi acorduri cu Uniunea Europeană. „Lumea se împarte între protecționiști și liber-schimbiști. Este de netăgăduit că prosperitatea australiană din ultimii 50 de ani se bazează în întregime pe deschiderea noastră către lume”, a afirmat ministrul. Declarația indică interesul Australiei pentru aprofundarea relației cu UE, dar nu echivalează cu o solicitare de aderare la Uniune sau cu o cerere pentru statutul de membru asociat. Canberra și Bruxelles au deja un acord comercial Australia și Uniunea Europeană au încheiat la sfârșitul lunii martie un acord de liber-schimb, după opt ani de negocieri. Acordul are o miză strategică pentru ambele părți, în condițiile în care Australia încearcă să-și diversifice relațiile economice și să reducă dependența de marile puteri comerciale. Există însă o problemă foarte concretă: acordul este încă recent și, potrivit SMH, nu a fost ratificat. De aceea, înainte de a discuta despre noi formule de cooperare, Australia trebuie să pună în aplicare actualul acord comercial cu Uniunea Europeană. De ce Canada este mai aproape de UE decât Australia Situația Canadei și cea a Australiei nu sunt identice. Canada are deja o relație economică profundă cu Europa și este parte a spațiului nord-atlantic, în timp ce Australia se află într-o poziție geografică și economică diferită, cu relații comerciale majore atât cu Statele Unite, cât și cu China. În cazul Canadei, tensiunile comerciale cu Washingtonul au accelerat căutarea unor alternative și au dat un impuls politic apropierii de Bruxelles. Pentru Australia, interesul pentru UE se înscrie mai degrabă într-o strategie de diversificare a relațiilor economice. Un prim pas important a fost deja făcut prin acordul de liber-schimb. „Membru asociat” rămâne, deocamdată, povestea Canadei Propunerea europeană privind un posibil statut de „membru asociat” este, în acest moment, legată de Canada. Nu există în materialul citat o propunere similară adresată Australiei. De altfel, chiar ministrul australian vorbește despre acorduri și despre aprofundarea relației cu UE, nu despre aderarea Australiei la Uniunea Europeană. Astfel, întrebarea lansată de presa de la Sydney este mai degrabă una despre direcția strategică a Australiei decât despre o aderare propriu-zisă. Dacă apropierea Canadei de Europa va deveni un model pentru alte state aflate în afara UE rămâne de văzut. Pentru Canberra, primul test este mult mai concret: ratificarea și punerea în aplicare a acordului de liber-schimb negociat timp de opt ani cu Bruxelles-ul.