Bursa de Valori București (BVB) pune frână la începutul celei de-a doua săptămâni din iulie. Pe fondul unei lichidități scăzute, bursa de la București intră într-o zonă de ușoare corecții, cu scăderi mici pe indicii principali.
Imagine: magnific.com
Publicat la 06.07.2026, 18:01:00
Bursa de Valori București (BVB) pune frână la începutul celei de-a doua săptămâni din iulie. Pe fondul unei lichidități scăzute, bursa de la București intră într-o zonă de ușoare corecții, cu scăderi mici pe indicii principali.
Imagine: magnific.com
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