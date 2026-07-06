Publicat la 06.07.2026, 18:01:00

Bursa de Valori București (BVB) pune frână la începutul celei de-a doua săptămâni din iulie. Pe fondul unei lichidități scăzute, bursa de la București intră într-o zonă de ușoare corecții, cu scăderi mici pe indicii principali.

Imagine: magnific.com