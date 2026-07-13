Publicat la 13.07.2026, 17:07:03

Piețele internaționale ale cerealelor au încheiat săptămâna pe un puternic trend ascendent, grâul înregistrând unele dintre cele mai mari creșteri din ultimele luni. Cotațiile au urcat cu peste 3% pe bursele americane, pe fondul tensiunilor din regiunea Mării Negre și al reducerii stocurilor mondiale estimate de autoritățile americane.

Evoluția vine într-un moment favorabil pentru România, care estimează în acest an una dintre cele mai bune recolte de grâu din Uniunea Europeană, între 11 și aproape 14 milioane de tone.

Rusia și raportul USDA au împins prețurile în sus

Creșterea prețurilor are două cauze majore. Prima este legată de restricțiile impuse exporturilor rusești prin Strâmtoarea Kerci, un punct esențial pentru transporturile de cereale din Marea Azov. Aproximativ un sfert din exporturile de grâu ale Rusiei din această regiune tranzitează aceste porturi, iar orice blocaj logistic generează imediat reacții pe piața mondială.

Al doilea factor este raportul lunar WASDE al Departamentului pentru Agricultură al SUA (USDA), care a redus estimările privind stocurile mondiale de grâu și porumb, semnalând o ofertă globală mai restrânsă decât se anticipa.

La Bursa din Chicago, contractele futures pentru grâul cu livrare în septembrie au urcat la 247,17 dolari/tonă, în timp ce la Kansas City cotația a ajuns la 248,48 dolari/tonă.

USDA estimează acum stocuri mondiale de grâu de 272,84 milioane de tone, cu aproape 2,8 milioane de tone sub prognoza anterioară, după reducerea perspectivelor de producție în Statele Unite, Canada, Argentina și Uniunea Europeană.

Europa produce mai puțin decât se estima

Perspectivele din Europa s-au deteriorat, la rândul lor. Organizația Coceral a redus estimarea privind producția de grâu din Uniunea Europeană și Marea Britanie cu 2,9 milioane de tone, până la 140,8 milioane de tone.

Franța, unul dintre cei mai importanți producători europeni, traversează un sezon dificil. Doar 65% dintre culturile de grâu sunt considerate în stare bună sau foarte bună, iar temperaturile extreme continuă să afecteze recoltele.

România, printre marii câștigători ai sezonului

În contrast cu dificultățile întâmpinate în alte state europene, România se pregătește pentru una dintre cele mai bune campanii agricole din ultimii ani.

Potrivit estimărilor, producția de grâu din 2026 se situează între 11 milioane de tone, conform USDA, și aproape 14 milioane de tone, potrivit evaluărilor din sectorul agricol românesc.

Fermierii au cultivat aproximativ 2,25 milioane de hectare, iar în fermele irigate producțiile ajung chiar la 8 tone la hectar, în timp ce pe terenurile neirigate media se situează între 3 și 4 tone/ha.

Diferențele regionale rămân însă importante. Zonele care beneficiază de sisteme moderne de irigații au obținut rezultate excelente, în timp ce vestul țării a fost afectat de lipsa precipitațiilor și de temperaturile ridicate.

Crește și porumbul

Nu doar grâul s-a scumpit. USDA a redus și estimările privind stocurile mondiale de porumb, iar piața a reacționat imediat. Stocurile finale globale sunt estimate acum la 275,26 milioane de tone, sub nivelul anticipat anterior.

În Uniunea Europeană, producția este prognozată la 53,78 milioane de tone, în timp ce Coceral estimează chiar 52,7 milioane de tone.

Franța transmite din nou semnale de alarmă: doar 47% dintre culturile de porumb sunt evaluate ca fiind în stare bună sau foarte bună, cel mai slab nivel din ultimii 15 ani.

Soia urcă și ea

Piața soiei urmează aceeași direcție. Contractele futures cu livrare în noiembrie au urcat la 437,52 dolari/tonă, susținute atât de reducerea stocurilor americane, cât și de o nouă achiziție importantă realizată de China, care a cumpărat 264.000 de tone din recolta viitoare.

Bursa din Paris confirmă tendința

Și piața europeană a reacționat. La Bursa MATIF din Paris, grâul de panificație cu livrare în septembrie a ajuns la 216,25 euro/tonă, iar contractele pentru decembrie au urcat la 223 euro/tonă.

Porumbul a depășit, la rândul său, pragul de 237 euro/tonă pentru livrările din august și noiembrie.

În condițiile în care tensiunile geopolitice din zona Mării Negre persistă, iar perspectivele privind producția mondială se deteriorează, analiștii apreciază că piața cerealelor rămâne una extrem de volatilă. Pentru România, care intră în această perioadă cu o recoltă solidă de grâu, contextul internațional ar putea crea oportunități importante pentru exportatori și fermieri, dacă actualul nivel ridicat al prețurilor se va menține și în lunile următoare.