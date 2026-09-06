Lavrov acuză Germania că vrea din nou război cu Rusia. Moscova reacționează după închiderea ultimului consulat rus și a „Casei Ruse”

Publicat la 06.09.2026, 15:33:29

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuză Germania că se îndreaptă din nou spre un conflict militar cu Rusia, într-un moment în care relațiile dintre Berlin și Moscova au ajuns la unul dintre cele mai tensionate niveluri din ultimele decenii. Declarațiile vin după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că a trimis o dronă încărcată cu explozibili asupra aeroportului din Leipzig, un obiectiv cu importanță militară pentru Germania și NATO. În paralel, Berlinul a anunțat închiderea ultimului consulat rus de pe teritoriul german și a centrului cultural rus din capitală. „Vor din nou război”, a afirmat Lavrov, referindu-se la autoritățile germane și la decizia Berlinului de a închide consulatul rus de la Bonn, începând cu 18 septembrie. Lavrov invocă din nou lecțiile celui de-Al Doilea Război Mondial Șeful diplomației ruse a pus decizia Germaniei într-un context istoric extrem de sensibil, comparând măsurile diplomatice actuale cu perioada de dinaintea celui de-Al Doilea Război Mondial. „Îmi amintesc că, înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Marele Război Patriotic, germanii și-au închis și ei misiunile diplomatice... Vor din nou război”, a declarat Lavrov, citat de agențiile de presă ruse.

Ministrul rus a criticat în termeni duri și conducerea de la Berlin, afirmând că politicile cancelarului Friedrich Merz ar reprezenta o escaladare deliberată a confruntării cu Moscova. „De fapt, se îndreaptă spre o declarație de război împotriva noastră. Lecțiile istoriei nu au fost învățate”, a susținut Lavrov. Oficialul rus a mers și mai departe, folosind o referință la nazism pentru a descrie ceea ce consideră a fi evoluția actualei politici germane. „Și se pare că toate aceste metastaze ale nazismului încep să se răspândească”, a afirmat Lavrov, adăugând că este vorba despre „un fenomen periculos” și că guvernul rus va „trage concluziile corespunzătoare”.

Germania închide ultimul consulat rus Berlinul a anunțat marți că va închide, începând cu 18 septembrie, consulatul rus de la Bonn. Decizia marchează închiderea ultimei reprezentanțe consulare ruse care mai funcționa în Germania. În același timp, autoritățile germane au decis închiderea centrului cultural rus din Berlin, cunoscut drept „Casa Rusă”. Măsurile au fost anunțate după ce Germania a acuzat oficial Rusia că s-ar afla în spatele unui incident produs la începutul lunii august, când o dronă încărcată cu explozibili ar fi fost trimisă asupra aeroportului din Leipzig. Aeroportul are o importanță strategică pentru Germania și NATO, fiind asociat unor activități logistice și militare ale Alianței. Autoritățile germane consideră incidentul parte a unui spectru mai larg de acțiuni atribuite Rusiei în Europa. Lavrov respinge însă acuzațiile și contestă chiar modul în care Berlinul a ajuns la concluzia că drona provenea din Rusia. „Au găsit o dronă. Au decretat că era o dronă rusă, fără ca nimeni să încerce să aprofundeze problema. În cele din urmă, acesta este începutul unui adevărat război”, a susținut ministrul rus. Moscova răspunde cu închiderea Institutului Goethe Confruntarea diplomatică nu este unilaterală. Rusia a anunțat, la rândul său, închiderea iminentă a Institutului Goethe de pe teritoriul rus și l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri german la Moscova. Ministerul rus de Externe a justificat măsurile prin ceea ce a numit „acțiunile și declarațiile anti-ruse ale autorităților germane”. Astfel, ceea ce a început prin acuzații privind activități de spionaj și operațiuni hibride se transformă treptat într-o confruntare diplomatică deschisă, cu închiderea unor reprezentanțe, expulzări și restrângerea activităților instituțiilor culturale. Președintele Vladimir Putin a criticat și el deciziile Berlinului, calificând măsurile împotriva Rusiei drept „o nouă greșeală grosolană”. Berlinul și Moscova intră într-o spirală de represalii Schimbul de acuzații arată cât de mult s-au deteriorat relațiile ruso-germane. Germania vede în Rusia o amenințare directă la adresa securității europene și a acuzat Moscova în repetate rânduri de activități hibride pe teritoriul Europei. Rusia respinge acuzațiile și susține că statele occidentale folosesc astfel de incidente pentru a justifica o politică tot mai agresivă împotriva Moscovei. În acest context, închiderea reprezentanțelor diplomatice și culturale capătă o semnificație mai mare decât simpla reducere a relațiilor bilaterale. Este vorba despre diminuarea canalelor prin care cele două state mai pot comunica direct, într-un moment în care acuzațiile reciproce se înmulțesc. Declarațiile lui Lavrov ridică și mai mult temperatura confruntării. Evocarea unui posibil „început al unui adevărat război” și acuzația că Germania s-ar îndrepta spre o „declarație de război” reprezintă o retorică extrem de dură, chiar dacă nu echivalează în sine cu o intenție declarată de declanșare a unui conflict militar. Pentru moment, confruntarea dintre Berlin și Moscova rămâne una diplomatică și politică. Însă seria de incidente atribuite Rusiei, reacțiile germane și răspunsurile Moscovei arată că relația dintre cele două capitale intră într-o fază în care spațiul pentru dialog se îngustează, iar fiecare nou incident riscă să provoace o nouă rundă de represalii.