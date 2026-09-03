Marina Voica împlinește 90 de ani. „Bunicuța” muzicii ușoare românești este încă în activitate! IMAGINI DE COLECȚIE

Publicat la 03.09.2026, 09:58:00

Născută în fosta URSS, Marina Voica a ajuns de tânără în România și s-a stabilit, în urmă cu aproape două decenii, la Breaza, unde duce o viață liniștită, la poalele muntelui. Artista și-a păstrat până astăzi ghidușul accent rusesc, devenit una dintre amprentele sale inconfundabile.

Astăzi, 3 septembrie 2026, Marina Voica, una dintre cele mai importante și îndrăgite soliste de muzică ușoară din România, împlinește 90 de ani. Artista care a făcut istorie cu melodii precum „Și afară plouă, plouă” continuă să fie prezentă în viața artistică și să onoreze evenimentele muzicale importante la care este invitată.

Marina Voica , al cărei nume la naștere a fost Marina Alexandrovna Nicolskaia, s-a născut la 3 septembrie 1936, la Ivanovo-Voznesensk, în URSS. A ajuns în România în anii ’60, după ce absolvise Facultatea de Finanțe din Moscova și după ce se îndrăgostise de cel care avea să-i devină soț, medicul Viorel Teodorescu. După căsătorie și finalizarea studiilor, soțul său a plecat în România, în timp ce Marina Voica a rămas pentru o perioadă în Uniunea Sovietică pentru a-și încheia studiile. Ulterior, s-a mutat la București, unde a lucrat o perioadă la ADAS – Direcția Generală. Viața ei avea însă să se schimbe radical după o întâlnire providențială. O prietenă i-a făcut cunoștință cu un tânăr care lucra în Televiziune. Acesta a auzit-o cântând și, după doar câteva zile, Marina Voica a fost invitată într-una dintre emisiunile sale. A cântat la castaniete și a interpretat două cântece, unul rusesc și unul spaniol.

Tânărul era nimeni altul decât Valeriu Lazarov, care i-ar fi spus că trebuie să uite că este economistă, pentru că în acel moment se năștea o nouă stea a muzicii românești.

Marina Voica și Margareta Pâslaru, două vedete lansate de Valeriu Lazarov Interesant este că, în aceeași perioadă și în cadrul emisiunilor lui Valeriu Lazarov, și-a făcut apariția o adolescentă care abia împlinise 16 ani-Margareta Pâslaru. Cele două viitoare mari vedete ale muzicii românești aveau să formeze și un duet memorabil, în cadrul programului de Revelion TV din 1960.

Pentru Marina Voica au urmat colaborări de succes cu unii dintre cei mai importanți compozitori, textieri, ziariști și oameni de televiziune ai vremii. Printre personalitățile care au contribuit la parcursul său artistic s-au numărat Octavian Ursulescu, Marius Țeicu, Marcel Dragomir, Ion Cristinoiu, George Grigoriu, Ionel Tudor, Titus Munteanu, Ovidiu Dumitru, Paul Urmuzescu, Ioana Bogdan, Aurora Andronache, Tudor Vornicu și Dan Mihăiescu. Alături de aceștia, Marina Voica a construit o carieră care avea să se întindă pe mai bine de cinci decenii.

Peste 50 de ani de carieră, turnee și șlagăre

Au urmat numeroase apariții la televiziune, spectacole în țară și peste hotare, participări la festivaluri naționale și internaționale, discuri și turnee în Polonia, Cehia, Bulgaria, Germania, Turcia, Cuba, Israel, Rusia, Canada și SUA. De-a lungul carierei, Marina Voica a abordat un repertoriu muzical extrem de divers. A trecut cu naturalețe de la piese antrenante, cu influențe disco-pop, la melodii de factură soul și compoziții cu o largă amplitudine vocală. A interpretat, de asemenea, piese latino-americane, samba, cumbia și merengue. Vocea și stilul său original au transformat numeroase melodii în șlagăre care au rămas în memoria publicului.

Marina Voica, în celebra revistă Billboard. Boicotată de televiziune și radio după plecarea din România



Performanțele artistei au depășit granițele României. Marina Voica a figurat în paginile celebrei reviste americane Billboard, iar în 1974 a primit diploma „Star of the Year – Music Week”.

La Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, artista a fost recompensată cu Marele Premiu în 1973, pentru piesa „Încredere”, compusă de Ion Cristinoiu, și în 1975, pentru „La malul mării”, compusă de Temistocle Popa. În 1980, Marina Voica și soțul său, medicul Viorel Teodorescu, au decis să părăsească România, intenționând să se stabilească în Germania. După aproximativ un an petrecut acolo, starea de sănătate a soțului său s-a agravat. Ulterior, acesta a murit, iar Marina Voica a revenit în România. Potrivit relatărilor artistei, autoritățile politice ale vremii nu i-au iertat plecarea din țară. În ciuda încercărilor de a reveni în prim-planul vieții artistice, Marina Voica s-a confruntat cu un boicot politico-ideologic, care s-ar fi manifestat prin interdicția de a mai apărea în emisiuni de televiziune și de a mai fi difuzată la radio. În 1983, artista a câștigat Marele Trofeu al Festivalului de Muzică Ușoară de la Mamaia cu piesa „Să cântăm azi omenirii”, compusă de Marius Țeicu.

Marina Voica, la 90 de ani, trăiește și muncește în curtea sa, la Breaza

De aproape 20 de ani, Marina Voica locuiește la Breaza, unde și-a găsit liniștea, la poalele muntelui. Artista își îngrijește singură grădina și spune că această perioadă a vieții sale este una dintre cele mai liniștite și mai mulțumitoare. Administrația locală din Breaza i-a acordat titlul de „Cetățean de onoare”, recunoscând astfel contribuția sa la cultura și muzica românească.

La etatea sa admirabilă, Marina Voica rămâne una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare românești. Cu o carieră de aproape șaote decenii, zeci de șlagăre și un stil care a devenit inconfundabil, artista continuă să fie prezentă pe scene și la evenimente importante, demonstrând că dragostea pentru muzică nu are vârstă.