O pensionară din Oradea a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49, cel mai mare premiu din istoria loteriei: „O minune care mi-ar putea salva viața”

Publicat la 20.08.2026, 11:45:30

Câștigul vine după tragerea Loto 6/49 din 13 august, când femeia a reușit să ghicească toate cele șase numere câștigătoare.

O femeie din Oradea, în vârstă de 59 de ani și pensionată medical, este câștigătoarea celui mai mare premiu acordat vreodată la Loto 6/49 în România. Norocoasa și-a ridicat miercuri, 19 august, premiul în valoare de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a ajuns la o femeie de 59 de ani din Oradea, pensionată medical. A câștigat peste 10 milioane de euro după ce a completat biletul aproape la întâmplare, fără o strategie și fără numere cu semnificație personală.

Povestea câștigătoarei este cu atât mai surprinzătoare cu cât femeia spune că nu este o jucătoare fidelă la Loto. În ziua în care a cumpărat biletul, a intrat pur și simplu într-o agenție din Oradea și a decis, pe moment, să joace câteva variante. Ea nu a avut o combinație pregătită și nici nu a apelat la o strategie specială. „Niște numere la nimereală”, a povestit femeia despre modul în care a completat biletul care avea să-i schimbe radical viața. Decizia luată în grabă s-a transformat însă într-un câștig istoric.

Pentru femeia din Oradea, premiul nu înseamnă doar o avere uriașă, ci și o șansă de a-și schimba complet viața. Pensionată medical din cauza problemelor de sănătate, aceasta spune că banii reprezintă o adevărată plasă de siguranță. „Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a declarat câștigătoarea, extrem de emoționată, la validarea premiului. Femeia a mărturisit că nu s-a așteptat niciun moment la un asemenea deznodământ atunci când a pus mâna pe bilet.

Peste 52,8 milioane de lei, câștigate la Loto 6/49

Premiul brut câștigat de orădeancă se ridică la 52.839.623,04 lei, o sumă care stabilește un nou record pentru Loto 6/49. Reprezentanții Loteriei Române au confirmat finalizarea procedurilor necesare pentru încasarea premiului. Astfel, femeia a intrat oficial în posesia unuia dintre cele mai mari câștiguri obținute vreodată de un jucător din România. Câștigătoarea a ales însă să își protejeze identitatea. Ea le-a solicitat reprezentanților Loteriei Române să nu îi facă publice numele și chipul, din motive de securitate și pentru a evita atenția nedorită.

Agenția din Oradea, luată cu asalt de localnici

După ce s-a aflat că marele premiu Loto 6/49 a fost câștigat în Oradea, agenția în care a fost jucat biletul norocos a devenit rapid un punct de atracție pentru localnici. Mulți orădeni au venit să își încerce și ei norocul, convinși că agenția care a generat câștigul istoric ar putea fi din nou „cu noroc”.

Până acum, cele mai mari câștiguri la Loto 6/49 au fost:

50.096.011,76 lei – 25 iunie 2023

49.149.676,24 lei – 9 noiembrie 2025

47.703.321,40 lei – 14 noiembrie 2024

36.450.832,24 lei – 25 februarie 2024

Totuși, câștigul de la Loto 6/49 nu este și cel mai mare premiu din istoria tuturor jocurilor Loteriei Române. Recordul absolut îi aparține jocului Joker. Pe 19 aprilie 2026, un bilet jucat online a adus un premiu de 65.969.447,56 lei, echivalentul a peste 12,93 milioane de euro.