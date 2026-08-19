Orașul european care domină piața de miliarde a concertelor. Are de peste patru ori mai multe show-uri decât Paris și Berlin

Publicat la 19.08.2026, 10:33:13

Peste 125.000 de concerte au fost organizate într-un singur an în cele 34 de țări UE, cu aproximativ 27.000 de artiști și formații diferite în rolul de cap de afiș. Analiza, realizată pe baza datelor JamBase , scoate la iveală și un lider detașat: Londra.

Poziția dominantă a capitalei britanice confirmă rolul său de unul dintre cele mai importante centre muzicale ale Europei, atât pentru artiști consacrați, cât și pentru formațiile aflate în turneu.Dovada se găsește și pe rafturile magazinelor de muzică, cele care au rămas-sute de LIVE-uri memorabile ale marilor artiști au fost înregistrate în Londra.

Capitala Marii Britanii se află la o distanță considerabilă de celelalte mari orașe europene în ceea ce privește numărul de concerte. Londra, oraș de tradiție pentru astfel de evenimente, găzduiește de peste patru ori mai multe show-uri concertistice decât Parisul și Berlinul, următoarele orașe din clasamentul european. Mai mult, Londra conduce în clasamentul concertelor pentru aproape toate stilurile importante, de la pop și rock până la indie, metal și folk.

În cea mai mare parte a continentului, pop-ul și rock-ul sunt genurile care domină scena concertistică. Există însă câteva excepții interesante. În Albania, Bosnia și Herțegovina și Malta, muzica electronică se află pe primul loc. Slovenia iese în evidență prin popularitatea concertelor de metal. Diferențele dintre țări arată că piața europeană nu este uniformă, iar preferințele publicului pot schimba radical structura ofertelor de concerte.

Artiștii circulă tot mai mult prin Europa

Piața concertelor europene este caracterizată și de mobilitatea ridicată a artiștilor. Aproximativ o cincime dintre headlineri au susținut concerte în mai mult de o țară, în timp ce peste 300 de artiști au ajuns în turneele lor în cel puțin zece state europene. Artiștii de metal, funk și indie se numără printre cei care concertează cel mai frecvent în mai multe țări. În cazul muzicii latino, deplasările sunt chiar mai mari: distanța mediană dintre două locații în care cântă un astfel de artist este de aproximativ 450 de kilometri. Fenomenul arată cât de importantă a devenit infrastructura europeană pentru turnee. Un artist nu mai este dependent de publicul dintr-o singură țară, ci poate construi un traseu prin mai multe piețe într-o singură perioadă.

Vara se schimbă harta muzicii electronice

Unul dintre cele mai spectaculoase fenomene apare în cazul Dj show-urilor& muzicii electronice, gen care înregistrează o migrație sezonieră evidentă. În lunile reci, concertele de muzică electronică sunt concentrate în special în vestul și nordul Europei. Odată cu venirea verii, harta se schimbă radical, iar Spania devine unul dintre principalele centre europene pentru genul sus amintit. În decembrie, Spania găzduiește aproximativ 4% dintre concertele de muzică electronică organizate în Europa. În timpul verii, însă, proporția ajunge la aproximativ o treime din total.

Explicația este legată inclusiv de sezonul festivalurilor, care transformă sudul Europei într-o destinație majoră pentru iubitorii muzicii electronice.

Tendința este relevantă și pentru România, unde festivalurile de muzică electronică au devenit importante pe harta europeană (”pionieri” au fost festivalurile UNTOLD și Electric Castle), iar publicul călătorește tot mai mult pentru a participa la marile evenimente de profil.

Berlinul ocupă prima poziție europeană în ceea ce privește concertele de muzică clasică

Chiar dacă Londra domină clasamentul general, Parisul și Berlinul rămân centre muzicale majore ale continentului. Berlinul are însă un avantaj clar într-un anumit segment: muzica clasică. Capitala Germaniei ocupă prima poziție europeană în ceea ce privește concertele din acest gen.

Madrid, în schimb, este liderul european pentru muzica latino, confirmând influența culturală și apropierea de publicul vorbitor de spaniolă.