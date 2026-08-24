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Piețe financiareRedacția money.ro

Curs euro luni: 5.2536 lei. BRD Groupe Société Générale a urcat 0.67% pe BVB

Publicat la 25.08.2026, 07:00:00

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Curs euro luni: 5.2536 lei. BRD Groupe Société Générale a urcat 0.67% pe BVB

Banca Națională a României a afișat luni, 24 august 2026, un curs de 5,2536 lei pentru un euro, în scădere cu 0,0045 lei față de vinerea precedentă. Leul s-a apreciat ușor, ceea ce înseamnă că un român care economisește în euro sau care urmează să cumpere valută pentru o vacanță sau rate plătite în moneda europeană plătește ceva mai puțin față de ziua anterioară. Pe o săptămână, însă, imaginea e diferită: comparativ cu aceeași zi din urmă cu șapte zile lucrătoare, euro s-a scumpit cu 0,19%, semn că tendința pe termen scurt rămâne una de presiune moderată pe leu.

Dolarul american se tranzacționează la 4,5037 lei, iar francul elvețian la 5,6131 lei, acesta din urmă rămânând cea mai scumpă valută de referință din coșul BNR. Francul elvețian depășește euro cu aproape 36 de bani, ceea ce afectează direct românii cu credite în CHF sau pe cei care lucrează și trimit bani din Elveția. Diferența de curs dintre dolar și euro reflectă și contextul valutar european mai larg, în care moneda americană continuă să se plaseze sub paritatea cu euro.

La Bursa de Valori București, sesiunea de luni a adus un tablou mixt, fără o direcție clară la nivelul întregii piețe. BRD Groupe Société Générale a condus câștigurile cu un avans de 0,67%, urmată de Fondul Proprietatea și Hidroelectrica, ambele în teritoriu pozitiv, într-o zi în care titlurile din sectorul energetic și financiar au atras interesul cumpărătorilor. Pe partea cealaltă, One United Properties a înregistrat cea mai abruptă scădere a zilei, de 2,01%, posibil pe fondul unor presiuni specifice sectorului imobiliar într-un context în care dobânzile și costurile de finanțare rămân variabile sensibile pentru dezvoltatori.

Curs BNR: evoluție săptămânală

EUR/RON, ultimele 7 zile lucrătoare (sursa: BNR)

5.2370 5.2456 5.2544 5.2630 5.2536 14 aug. 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. 24 aug.
DataEURUSDCHF
vin., 14 aug. 5.2436 4.5389 5.5819
lun., 17 aug. 5.2419 4.5195 5.5830
mar., 18 aug. 5.2442 4.5298 5.5801
mie., 19 aug. 5.2452 4.5190 5.5773
joi, 20 aug. 5.2535 4.4884 5.6398
vin., 21 aug. 5.2581 4.4926 5.6230
lun., 24 aug. 5.2536 4.5037 5.6131

Sursa: Banca Națională a României. ★ = ultima zi disponibilă

BVB: top mișcători din ultima zi de tranzacționare

SimbolCompaniePreț (RON)Variație
BRD BRD Groupe Société Générale 37.75 ▲ 0.67%
FP Fondul Proprietatea 0.63 ▲ 0.48%
H2O Hidroelectrica 185.00 ▲ 0.43%
SNG Romgaz 19.90 ▲ 0.30%
ONE One United Properties 34.20 ▼ 2.01%
TGN Transgaz 90.80 ▼ 0.33%
TLV Banca Transilvania 37.32 ▼ 0.27%
SNN Nuclearelectrica 64.90 ▼ 0.15%

Sursa: Yahoo Finance. Date din ultima zi de tranzacționare. Nu reprezintă recomandare de investiție.

Date preluate de la Banca Națională a României și Yahoo Finance. Nu reprezintă recomandare de investiție.

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