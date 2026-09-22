Războiul lui Trump cu presa se întoarce împotriva lui. Fox News îi întoarce spatele președintelui

Publicat la 22.09.2026, 10:26:28

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Președintele american Donald Trump a reușit ceea ce părea greu de imaginat în presa americană: CNN, ABC, CBS, NBC și Fox News au ajuns de aceeași parte a baricadei. Cele mai mari televiziuni americane au suspendat luni sistemul comun de transmitere a imaginilor de la evenimentele președintelui, după ce Casa Albă a interzis accesul CNN și a împiedicat postul să își îndeplinească prin rotație obligația de a asigura echipa pentru „TV pool”. Decizia este cu atât mai neobișnuită cu cât Fox News este percepută în mod tradițional ca un post apropiat de Donald Trump. De această dată, însă, postul s-a alăturat CNN, ABC, CBS și NBC într-o declarație comună privind dreptul publicului la informații independente despre administrație. „Nicio administrație nu ar trebui să restricționeze o organizație de presă pentru că se opune relatării acesteia”, au transmis cele cinci rețele. De aici a pornit conflictul Vineri, Trump a anunțat că CNN, MS NOW și Politico sunt interzise la Casa Albă, acuzându-le că publică ceea ce el numește „fake news”. Jurnaliștii celor trei organizații au fost ulterior împiedicați să intre în incinta Casei Albe, iar acreditările lor au fost revocate.

Conflictul nu s-a oprit însă la accesul jurnaliștilor. CNN era programată luni să asigure echipa de televiziune pentru „pool”, sistemul prin care marile televiziuni americane își împart costurile și responsabilitatea de a filma evenimentele președintelui. În loc să desemneze o altă televiziune care să preia locul CNN, celelalte membre ale pool-ului au decis să nu participe. Bryan Boughton, șeful biroului Fox News din Washington și președintele prin rotație al pool-ului, a transmis că, începând de luni, sistemul nu va mai asigura transmisiunile de la evenimentele președintelui. Nu va exista o echipă care să înlocuiască CNN. Cum funcționează „pool”-ul Sistemul este folosit pentru evenimentele prezidențiale la care nu pot avea acces simultan toate televiziunile. Una dintre organizațiile membre trimite echipa de filmare, înregistrează imaginile și sunetul și distribuie ulterior materialul celorlalte televiziuni.

Cele cinci mari rețele — ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC — își împart prin rotație această responsabilitate. Avantajul este evident: președintele poate fi urmărit de întreaga presă fără ca cinci echipe diferite să fie nevoite să filmeze simultan aceleași momente. De această dată, însă, tocmai mecanismul care trebuia să asigure continuitatea relatării prezidențiale a devenit instrumentul prin care televiziunile au răspuns deciziei Casei Albe. Fox News, în aceeași tabără cu CNN Poziția Fox News este elementul care dă o greutate aparte episodului. Postul a relatat intens deciziile administrației Trump și este considerat unul dintre principalele canale media favorabile președintelui. Totuși, în calitate de membru al pool-ului, Fox News a susținut principiul potrivit căruia o administrație nu ar trebui să excludă o organizație jurnalistică din cauza modului în care relatează activitatea guvernului. Este o situație rară în peisajul media american, profund polarizat politic. ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC au transmis împreună că publicul are „un interes vital” să primească informații corecte și independente despre guvernul său. Între timp, CNN, MS NOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, invocând, între altele, protecția constituțională a libertății presei și dreptul la un proces echitabil. Și atunci a apărut problema elicopterului Efectul concret al deciziei s-a văzut chiar luni, la Casa Albă. Trump a participat la un eveniment dedicat noului heliport prezidențial. În absența echipei TV pool, Casa Albă a trebuit să se bazeze pe propriile imagini pentru transmiterea evenimentului. Numai că, în timpul declarațiilor președintelui, zgomotul elicopterului a făcut ca o parte importantă din ceea ce spunea Trump să fie greu de auzit în transmisia disponibilă publicului. Presa americană a relatat că, fără sistemul obișnuit de producție și distribuție a sunetului, discursul președintelui a devenit practic imposibil de urmărit în anumite momente. Ironia situației este greu de ratat: într-o încercare de a controla mai strict cine filmează și transmite evenimentele prezidențiale, Casa Albă a ajuns să ofere publicului o transmisie în care președintele însuși era dificil de auzit. Casa Albă își face propria televiziune Administrația Trump a încercat să compenseze lipsa imaginilor produse prin sistemul tradițional de presă prin propriile transmisii. Casa Albă a promovat inclusiv un flux video propriu, prezentat drept „Trump TV”, prin care administrația poate distribui direct imagini și declarații ale președintelui. Este o schimbare semnificativă față de modelul tradițional în care presa independentă controla producția imaginilor, chiar dacă televiziunile utilizau în comun materialul. Acum, conflictul dintre administrație și instituțiile media se mută și asupra întrebării cine produce imaginile pe care publicul le vede. Un conflict care ajunge în instanță Trump susține că administrația nu atacă libertatea presei, ci încearcă să limiteze accesul organizațiilor pe care le acuză că difuzează informații false. Vicepreședintele JD Vance a apărat, la rândul său, decizia, afirmând că administrația nu interzice organizațiile media, ci le retrage accesul special la Casa Albă. De cealaltă parte, CNN, MS NOW și Politico susțin că interdicția reprezintă o represalie pentru modul în care au relatat activitatea administrației și că afectează libertatea presei. Litigiul va trebui să stabilească limitele în care administrația poate controla accesul jurnaliștilor la Casa Albă și dacă măsurile luate împotriva celor trei organizații sunt compatibile cu protecțiile constituționale acordate presei. Până atunci, episodul produce deja o imagine neobișnuită: Fox News, CNN, ABC, CBS și NBC, televiziuni care concurează dur pentru public și care au poziționări editoriale foarte diferite, au transmis același mesaj către Casa Albă.