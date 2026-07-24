Publicat la 24.07.2026, 11:00:00

Există o contradicție dureroasă în datele economice ale României din 2026: țara plătește unele dintre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană și, în același timp, înregistrează cea mai mare inflație din bloc. Rezultatul este o ecuație simplă, dar cu consecințe grave pentru milioane de români — puterea de cumpărare se erodează accelerat, iar decalajul față de media europeană, în loc să se închidă, riscă să se adâncească. Iată ce arată cifrele.

Salarii: al doilea cel mai mic cost al muncii din UE

Salariul mediu net din România se situa, în iulie 2025, în jurul valorii de 1.083 euro pe lună, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Față de media europeană estimată între 2.200 și 2.500 euro pe lună, un angajat român câștigă de două până la două ori și jumătate mai puțin decât omologul său din UE.

Imaginea devine și mai clară când privim costul orar al muncii: România înregistrează 13,6 euro pe oră, plasând-o pe penultimul loc în Uniunea Europeană, depășind doar Bulgaria, cu 12 euro pe oră. Media comunitară este de 34,9 euro pe oră — aproape de trei ori mai mult.

Mai îngrijorător este trendul recent. În iulie 2025, salariul real a scăzut cu 2,4% față de iulie 2024, conform INS. Cu alte cuvinte, chiar dacă unii angajați au primit măriri nominale, banii lor cumpărau mai puțin decât cu un an înainte.

Inflație: România, lider european la scumpiri

În iunie 2026, România a înregistrat o rată a inflației de 9,2% — cea mai ridicată din întreaga Uniune Europeană. Media UE se află la 2,9%, iar zona euro raportează 2,8%. Practic, prețurile cresc în România de peste trei ori mai rapid decât în restul blocului comunitar.

Media anuală a inflației în România pe parcursul anului 2025 a fost de aproximativ 6,8%, semnificativ peste tendința europeană de dezinflație. Categoriile care apasă cel mai greu pe bugetele gospodăriilor — alimente, energie, servicii — continuă să se scumpească într-un ritm pe care veniturile nu îl pot absorbi.

Șomaj: peste media UE, cu peste jumătate de milion fără loc de muncă

În martie 2026, rata șomajului în România era de 6,4%, față de o medie UE de 5,9%. În termeni absoluți, aproximativ 512.000 de persoane erau înregistrate ca șomere în aprilie 2026, potrivit Eurostat.

Deși diferența față de media europeană pare modestă la nivel procentual, ea se suprapune peste un context de migrație masivă a forței de muncă calificate și de populație activă în scădere.

Ce înseamnă toate acestea pentru românul obișnuit

Datele conturează un paradox cu impact direct asupra vieții de zi cu zi: câștigați mai puțin decât aproape oricine altcineva din UE și plătiți mai mult pentru bunuri și servicii decât orice alt cetățean european. Fiecare vizită la supermarket, fiecare factură la utilități și fiecare rată confirmă această realitate.

Surse: Eurostat, Institutul Național de Statistică (INS). Datele reflectă cele mai recente cifre disponibile la momentul publicării.