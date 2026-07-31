Publicat la 31.07.2026, 12:07:15

Cristiano Ronaldo se pregătește pentru un nou capitol al carierei sale, de această dată în fața camerelor de filmat. La 41 de ani, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie va debuta ca actor într-un serial dramatic despre lumea impresarilor din fotbalul britanic, alăturându-se unui grup restrâns de foști sau actuali jucători care au făcut cu succes trecerea de pe stadion pe platourile de filmare.

Un serial despre culisele fotbalului

„Day 1s” urmărește povestea unui agent fictiv de fotbal, Stanley Dalton, interpretat de actorul Damian Lewis, cunoscut din serialele Homeland și Billions. Scenariul pornește de la o idee a impresarului Darren Dein și promite o incursiune realistă în lumea transferurilor, a negocierilor de milioane de euro, a conflictelor dintre agenți și cluburi și a presiunii uriașe din spatele industriei fotbalului.

Filmările au început deja la Londra, inclusiv la stadionul clubului FC Barnet.

Distribuția reunește nume surprinzătoare. Alături de Damian Lewis și Cristiano Ronaldo vor apărea fostul internațional francez Thierry Henry, rapperul britanic Dave și actrița Carlotta Banat.

Potrivit publicației The Sun, producția este deja considerată unul dintre cele mai așteptate proiecte TV dedicate fotbalului și ar putea declanșa o competiție între marile platforme de streaming pentru drepturile de difuzare.

Surse apropiate producției afirmă că serialul își propune să ofere o imagine mult mai realistă asupra industriei fotbalului decât succesul recent Ted Lasso, punând accent pe culisele transferurilor, influența agenților și interesele financiare care modelează sportul modern.

Primul rol din carieră

Pentru Cristiano Ronaldo, acesta va fi primul rol de actor.

Serialul reprezintă și primul proiect produs de UR•Marv Studios, compania fondată împreună cu Matthew Vaughn, după anunțul parteneriatului dintre cei doi în urmă cu un an.

Potrivit studioului, compania a finalizat deja două filme sportive și își propune să dezvolte atât producții cinematografice, cât și seriale internaționale.

Matthew Vaughn consideră că Ronaldo are toate ingredientele pentru a deveni o prezență importantă și în industria divertismentului.

„Cristiano a creat povești pe teren pe care eu nu le-aș fi putut scrie niciodată și abia aștept să creez filme care să inspire, alături de el”, a declarat regizorul.

Un nou început într-un moment de tranziție

Debutul în actorie vine într-o perioadă în care Ronaldo începe să își pregătească viața de după fotbal.

Deși continuă să evolueze pentru Al-Nassr, iar contractul său din Arabia Saudită este încă în vigoare, portughezul privește deja spre proiecte din afara terenului.

Cariera sa internațională s-a încheiat recent, după eliminarea Portugaliei în optimile Cupei Mondiale, iar în spațiul public circulă informații potrivit cărora ultimul său meci pentru națională ar putea avea loc în septembrie, împotriva Țării Galilor, în Liga Națiunilor. Până în prezent însă, această informație nu a fost confirmată oficial.

Nu este primul fotbalist care ajunge pe marele ecran

Cristiano Ronaldo intră astfel într-un club exclusivist al fotbaliștilor care au făcut pasul spre actorie.

Vinnie Jones, exemplul celui mai spectaculos succes

Cel mai cunoscut caz rămâne Vinnie Jones.

Fostul mijlocaș al lui Wimbledon și Chelsea și-a construit o adevărată carieră la Hollywood după retragerea din fotbal.

Debutul său a avut loc în filmul Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), regizat de Guy Ritchie, iar succesul a fost atât de mare încât au urmat roluri importante în Snatch, Gone in 60 Seconds, Swordfish, EuroTrip și blockbusterul X-Men: The Last Stand.

Imaginea de fotbalist dur s-a transformat într-un atu cinematografic, Jones devenind unul dintre cei mai solicitați actori britanici din filmele de acțiune.

Eric Cantona a ales filmele de autor

O abordare complet diferită a avut Eric Cantona.

Legenda lui Manchester United s-a orientat către cinematografia europeană și filmele dramatice, evitând producțiile comerciale.

Cel mai cunoscut rol al său rămâne cel din Looking for Eric (2009), film regizat de Ken Loach și apreciat de critici, în care Cantona joacă o versiune ficționalizată a propriei persoane.

Francezul a continuat apoi să apară în numeroase producții franceze și britanice, demonstrând că poate construi o adevărată carieră de actor.

David Beckham, colaboratorul lui Guy Ritchie

David Beckham nu și-a propus niciodată să devină actor cu normă întreagă, însă notorietatea sa mondială i-a adus mai multe apariții pe marele ecran.

Fostul căpitan al Angliei a colaborat cu regizorul Guy Ritchie în The Man from U.N.C.L.E. și King Arthur: Legend of the Sword, unde a interpretat roluri episodice.

Deși scurte, aparițiile sale au atras atenția publicului și au demonstrat că Beckham se simte la fel de confortabil în fața camerei de filmat precum era pe gazon.

De ce Hollywood-ul caută foști fotbaliști

Trecerea unor mari sportivi spre actorie nu mai reprezintă o excepție.

Fotbaliștii de elită sunt deja personalități globale, obișnuite cu lumina reflectoarelor, camerele de televiziune și presiunea publicului. Carisma, notorietatea și experiența acumulată în fața milioanelor de spectatori îi transformă în candidați atractivi pentru industria cinematografică.

În cazul lui Vinnie Jones, succesul a venit din personalitatea sa explozivă. Eric Cantona a mizat pe expresivitate și pe latura artistică, David Beckham pe imaginea sa internațională, iar Cristiano Ronaldo pare pregătit să își transforme una dintre cele mai puternice mărci personale din sport într-o nouă carieră în televiziune.

Dacă „Day 1s” va avea succesul anticipat de producători, portughezul ar putea deveni următorul mare fotbalist care își construiește o carieră și dincolo de stadion, demonstrând că, pentru unele legende ale fotbalului, ultimul fluier al arbitrului nu înseamnă și sfârșitul spectacolului.