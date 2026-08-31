Rusia avertizează NATO: „Arctica devine un punct de risc pentru o confruntare militară”

Publicat la 31.08.2026, 08:23:00

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Moscova consideră consolidarea prezenței NATO în zona arctică o amenințare directă la adresa securității Rusiei. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizează că intensificarea activității militare în Extremul Nord crește riscul unor incidente care ar putea escalada într-o confruntare armată cu „consecințe potențial catastrofale”. Declarația vine pe fondul creșterii interesului strategic pentru Arctica, atât din partea Rusiei, cât și a NATO. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a determinat statele membre ale Alianței să-și consolideze prezența militară în nordul Europei și în regiunea arctică. În februarie, NATO a lansat „Arctic Sentry”, o misiune destinată consolidării prezenței Alianței în Extremul Nord. Decizia reflectă preocupările tot mai mari privind securitatea regiunii și activitatea militară rusă. Lavrov acuză NATO de activitate „agresivă” Într-un articol publicat luni de Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov a calificat exercițiile militare ale NATO din regiune drept „agresive”.

„O astfel de activitate militară în Extremul Nord reprezintă amenințări directe la adresa securității Rusiei. Riscul unor incidente care ar putea declanșa o confruntare armată, cu consecințe potențial catastrofale, este în creștere”, a afirmat Lavrov. Moscova a protestat anterior față de misiunea „Arctic Sentry” și susține că extinderea activităților militare occidentale modifică echilibrul de securitate din regiune. Rusia consideră Arctica o zonă strategică de interes major și dispune aici de cea mai extinsă infrastructură militară dintre statele arctice. Regiunea găzduiește inclusiv submarine rusești cu armament nuclear. Arctica, noul front strategic Importanța regiunii nu este însă doar militară. Arctica dispune de importante resurse minerale și energetice, iar topirea gheții facilitează dezvoltarea unor noi rute maritime.

Rusia dezvoltă Ruta Maritimă de Nord, prin care urmărește să conecteze porturile sale arctice cu piețele asiatice. Pentru Moscova, această rută reprezintă un proiect strategic și economic important. În paralel, China și-a intensificat în ultimii ani activitatea în regiune, în special prin cooperarea cu Rusia. Beijingul urmărește accesul la resurse și la noi rute comerciale, consolidându-și astfel prezența într-o zonă care devine tot mai importantă pentru economia și securitatea globală. Norvegia își consolidează apărarea în nord Țările NATO din proximitatea Arcticii își sporesc, la rândul lor capacitățile militare. Norvegia, care are frontieră directă cu Rusia, a extins în această lună o brigadă militară recent înființată și cu sediul în zona arctică. Măsura face parte din eforturile mai ample ale statelor NATO de a-și consolida apărarea pe flancul nordic după declanșarea războiului din Ucraina în 2022. Moscova respinge însă acuzațiile occidentale potrivit cărora Rusia ar reprezenta o amenințare pentru NATO. Groenlanda complică ecuația Tensiunile din Arctica sunt amplificate și de interesul administrației Donald Trump pentru Groenlanda. Demersurile președintelui american de a achiziționa teritoriul autonom danez au readus regiunea în centrul atenției strategice a Washingtonului. Astfel, Arctica se transformă rapid dintr-o zonă periferică într-un spațiu de competiție militară, economică și geopolitică între Rusia, NATO, SUA și, tot mai mult, China. Iar avertismentul lui Lavrov arată că Moscova privește consolidarea prezenței occidentale în această regiune ca pe o problemă directă de securitate națională.