Publicat la 06.07.2026, 11:03:00

În ciuda volumelor mai reduse, piețele au înregistrat câștiguri consistente, susținute de detensionarea geopolitică dintre SUA și Iran, revenirea sectorului tehnologic și o rotație mai largă a capitalului, conform Equipicker . Totuși, datele mai slabe din piața muncii au temperat entuziasmul investitorilor și au readus în prim-plan temerile legate de încetinirea economiei americane.

Evoluția indicilor bursieri

La nivel agregat, indicii principali au încheiat săptămâna pe plus. S&P 500 a avansat cu 1,76%, Nasdaq Composite a crescut cu 2,12%, iar Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1,97%. Piața a arătat o îmbunătățire clară față de săptămâna anterioară: lărgimea pieței a urcat spre 65%, volumele de cumpărare au crescut, iar indicele de volatilitate s-a retras spre zona 16, semnalând o reducere a stresului de piață.

Piața muncii și implicațiile macroeconomice

Raportările privind ocuparea forței de muncă au transmis semnale mixte. Oferta totală de locuri de muncă a stagnat, însă joburile din sectorul privat și cele din afara agriculturii au scăzut aproape la jumătate, indicând o răcire vizibilă a pieței muncii. Paradoxal, rata șomajului a coborât ușor, de la 4,3% la 4,2%. Pentru investitori, combinația a redus presiunea asupra dobânzilor, dar a alimentat temerile că economia ar putea intra într-o fază de încetinire mai pronunțată.

Rotația sectorială: risc selectiv, nu panică

Din punct de vedere sectorial, piața a arătat mai degrabă o recalibrare decât o fugă de risc. Healthcare a rămas liderul clar al creșterilor, cu peste 5% într-o singură săptămână, după un avans de 7,5% în urmă cu două săptămâni. În același timp, rotația s-a extins către Communication Services, Consumer Cyclical și Financials, fiecare cu aproximativ 4% creștere. Acest comportament sugerează că investitorii acceptă din nou riscul, dar îl distribuie mai atent între sectoare.

Materii prime, valute și obligațiuni

Pe piețele de materii prime, petrolul Brent s-a stabilizat în jurul nivelului de 72 de dolari pe baril, după ce prima de risc geopolitic s-a redus semnificativ. Aurul a avut o ușoară apreciere, în timp ce obligațiunile au scăzut în urma datelor slabe din piața muncii, mișcare urmată și de dolar. Per ansamblu, contextul macro-financiar a devenit mai prietenos pentru bursă decât în săptămânile precedente, chiar dacă riscul de încetinire economică rămâne în atenție.

Companii, tehnologie și semnale atipice

În zona corporativă, JPMorgan avertizează asupra unui posibil val de vânzări de până la 165 de miliarde de dolari, pe fondul rebalansărilor de portofoliu de final de trimestru. Amazon ar putea deveni prima companie din istorie care depășește pragul de 1.000 de miliarde de dolari în venituri anuale. Anthropic a primit undă verde pentru comercializarea modelului Fable 5, iar un posibil acord cu Samsung pentru cipuri AI personalizate a generat volatilitate pe piața sud-coreeană.

În paralel, Tesla a înregistrat o scădere accentuată a acțiunilor, deși livrările din trimestrul al doilea au depășit estimările. Robinhood a crescut puternic după anunțarea planurilor de expansiune globală, în timp ce Microsoft pregătește o nouă rundă de concedieri. Amazon Web Services a anunțat o investiție de un miliard de dolari într-o unitate dedicată inginerilor AI care vor lucra direct cu clienții.

Ce urmează în perioada 29 iunie – 3 iulie

Săptămâna următoare este mai săracă în evenimente macroeconomice majore. Raportarea ISM Services este așteptată să indice o ușoară încetinire a sectorului serviciilor. Va fi publicată minuta ședinței Federal Reserve din 29 iunie, care a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50%–3,75%. Debutează și sezonul de raportări financiare pentru trimestrul al doilea, cu rezultate de la companii precum Pepsi, Delta Airlines și Levi Strauss. În paralel, o conferință globală dedicată investitorilor în tehnologie ar putea aduce noi semnale din zona AI, drone și defense tech.

Wall Street a avut o săptămână solidă din punct de vedere al performanței, dar mesajul de fond rămâne prudent. Piețele sunt mai calme, riscul este din nou acceptat, însă investitorii devin tot mai atenți la semnele de încetinire economică și la potențialele corecții generate de rebalansări și date macro mai slabe.