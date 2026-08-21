Se închide cea mai mare tipografie din România. Producția va fi mutată în alte țări

Publicat la 21.08.2026, 10:13:00

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Cea mai mare tipografie comercială din România, operată la Ghimbav (Brașov) de grupul german Euro-Druckservice (EDS), își va închide porțile la sfârșitul acestui an. Decizia vine după mai mulți ani de scădere a cererii și pe fondul creșterii costurilor cu energia, forța de muncă și materiile prime. Unitatea de producție, construită în 2008 în urma unei investiții de aproximativ 20 de milioane de euro, își va înceta activitatea la 31 decembrie. Angajații au fost informați miercuri despre această decizie. De la profit la pierderi EDS România avea anul trecut 84 de angajați. Compania a raportat o cifră de afaceri de 90,97 milioane de lei, în scădere față de 101,98 milioane de lei în 2024. Mai important este că societatea a trecut pe pierdere. Dacă în 2024 a înregistrat un profit de aproximativ 250.000 de lei, anul trecut a raportat un rezultat negativ de 5,5 milioane de lei.

Declinul financiar vine într-un moment dificil pentru industria tiparului comercial, afectată atât de migrarea unei părți tot mai mari a publicității în mediul digital, cât și de presiunea costurilor de producție. Cererea a scăzut, costurile au crescut Tipografia de la Ghimbav este specializată în producția de cataloage comerciale, inserturi și broșuri publicitare, realizate în volume mari. Activitatea include servicii de tipar offset rotativ, prepress, finisare și logistică. Potrivit argumentelor invocate de grupul EDS, piața a înregistrat o scădere a cererii timp de mai mulți ani. În același timp, costurile de producție din România au crescut puternic, în special cele legate de energie și forța de muncă. Un alt factor important îl reprezintă costurile de aprovizionare cu hârtie, care au crescut mai rapid în România decât în alte locații europene în care grupul este prezent.

„Acest pas reflectă schimbarea cerințelor clienților și ne permite să ne optimizăm capacitățile din rețeaua de producție europeană, continuând în același timp să oferim clienților noștri servicii fiabile și de înaltă calitate”, a declarat CEO-ul grupului, Tomas Kramar. Producția va fi mutată în alte țări Închiderea fabricii din Ghimbav nu înseamnă dispariția grupului EDS de pe piața europeană. Compania își va concentra producția în celelalte unități pe care le deține în Germania, Cehia, Polonia și Ungaria. Grupul are în total aproximativ 1.300 de angajați și este controlat, din 2022, de compania cehă de investiții Jet Investment. EDS România operează și un birou comercial în București, însă activitatea unității de producție de la Ghimbav se va încheia definitiv la finalul anului. Un nou semnal de alarmă pentru industria românească Închiderea tipografiei ridică însă o problemă mai amplă decât dispariția unei singure capacități de producție. Investiția de 20 de milioane de euro realizată la Ghimbav în 2008 a fost una dintre cele mai importante din industria tipografică românească. După aproape două decenii de activitate, compania invocă exact problemele care afectează și alte sectoare industriale: costuri ridicate cu energia și forța de muncă, materii prime mai scumpe și o cerere aflată în scădere. În cazul EDS, grupul a ales să își reorganizeze capacitățile de producție la nivel european. Pentru România, însă, decizia înseamnă dispariția celei mai mari tipografii comerciale din țară și pierderea unei investiții industriale importante, într-un moment în care tot mai multe companii își reevaluează costurile și viitorul producției locale.