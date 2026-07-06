Publicat la 06.07.2026, 10:01:27

E marți dimineață, ora 10. Ai chemat șapte oameni într-o sală ca să discutați lansarea unui produs. La 11:15 tot mai vorbiți, nimeni nu și-a asumat nimic concret, iar doi dintre participanți răspund la mailuri pe sub masă. La final, cineva spune „ne mai gândim și revenim”. Ai plătit șapte salarii pentru o oră și un sfert de nimic.

Recunoști scena? Majoritatea managerilor din România o trăiesc săptămânal și o acceptă ca pe o fatalitate. Nu e. O ședință prost condusă nu e un accident, e o lipsă de disciplină a celui care o convoacă.

Dacă nu poți scrie decizia pe care o aștepți, nu convoca nimic

Cea mai simplă filtrare: înainte să trimiți invitația, scrie într-o singură propoziție ce vrei să iasă din întâlnire. „Alegem furnizorul de ambalaje dintre cele trei oferte primite.” „Stabilim cine preia clientul X după plecarea colegului.” Dacă nu poți formula așa ceva, probabil nu ai nevoie de o ședință, ci de un mail sau de o discuție de cinci minute pe hol.

Prea multe întâlniri din firmele românești sunt de fapt sesiuni de informare deghizate. Vrei să anunți ceva? Scrie-l. Reunești zece oameni doar când ai nevoie de reacția lor, de o decizie sau de o negociere între departamente care nu se poate rezolva asincron.

Ordinea de zi nu e o formalitate corporatistă

Știu, sună a limbaj de multinațională. Dar o agendă nu înseamnă un document pompos, ci trei-patru puncte cu timp alocat fiecăruia și numele omului responsabil de fiecare. Trimite-o cu o zi înainte. Cine vine nepregătit se vede imediat, iar asta schimbă comportamentul mai bine decât orice reproș.

Aici e o problemă specific românească: ne place să venim la ședințe ca să ne facem temele acolo, în fața tuturor. Deschidem oferta furnizorului pentru prima oară când ajungem în sală. Citim raportul în timp ce colegul îl prezintă. Cultura asta transformă orice întâlnire de 30 de minute într-una de 90. Un antreprenor care taie obiceiul ăsta câștigă ore întregi pe lună.

Cine tace prea mult și cine vorbește prea mult

În aproape orice echipă există un om care monopolizează discuția și doi-trei care nu scot un cuvânt. Rolul tău nu e să moderezi democratic, ci să extragi informația de unde e. Dacă tehnicianul care știe cel mai bine problema cu livrările tace, întreabă-l direct. Dacă directorul de vânzări repetă a treia oară aceeași idee, oprește-l politicos și mergi mai departe.

Mulți manageri se tem că par autoritari dacă întrerup. Adevărul e invers: oamenii respectă mai mult o ședință condusă ferm decât una în care li se fură timpul de către cel mai vocal din cameră. Nu ești acolo să fii simpatic, ești acolo să iei o decizie și să eliberezi lumea.

Deciziile fără nume și fără dată sunt vorbe

Momentul care rupe ședințele eficiente de cele inutile e finalul. „Bun, deci ce facem?” Fiecare punct trebuie să se închidă cu trei lucruri clare: ce s-a decis, cine execută, până când. Fără asta, te vei regăsi peste două săptămâni la exact aceeași discuție, cu aceiași oameni, obosiți că nu s-a mișcat nimic.

Notează pe loc, în sală. Nu „îți trimit eu un rezumat mai târziu” — pentru că mai târziu nu vine niciodată sau vine golit de context. Un tabel simplu, trei coloane, vizibil pentru toți. Când oamenii își văd numele lângă un termen, se comportă diferit.

Ședința care nu se termină la timp e o promisiune încălcată

Dacă ai spus o oră, termini într-o oră. Chiar dacă nu ați acoperit tot. Un manager care lasă întâlnirile să curgă „că oricum mai era puțin” transmite echipei că timpul lor nu contează. Iar în firmele mici din România, unde fiecare om ține în spate trei roluri, o oră furată dintr-o zi e enormă.

Am văzut firme care au tăiat ședința săptămânală de la 90 de minute la 25, pur și simplu impunând ora de final ca fiind sacră. Nu s-a pierdut nimic. Dimpotrivă — oamenii au început să vină pregătiți, pentru că știau că nu mai există timp de improvizat.

Data viitoare când convoci o întâlnire, oprește-te înainte să apeși „trimite” și răspunde la o singură întrebare: dacă acest lucru s-ar putea rezolva pe mail în cinci minute, de ce îi mai chem pe toți în sală?