Publicat la 06.07.2026, 10:15:00

Comisia Europeană, autoritatea de reglementare antitrust a blocului comunitar, a amendat corporația tehnologică cu 4,34 miliarde de euro pentru că impunea prin contract producătorilor de telefoane să preinstaleze Google Search, Google Chrome și magazinul de aplicații Google Play pe dispozitivele Android. Totodată, erau condiționați să nu utilizeze sisteme rivale.



Colosul american a contestat amenda iar un tribunal inferior a redus sancțiunea la 4,1 miliarde de euro în 2022. Google a făcut apoi apel la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cea mai înaltă instanță din Europa. După 4 ani de procese, Curtea a dat dreptate autorității antitrust din UE. „Recursul formulat de Google și de compania mamă, Alphabet, împotriva hotărârii Tribunalului este respins, confirmând astfel sancțiunea impusă pentru abuzul de poziție dominantă a Google Search în cadrul sistemului de operare Android”, au transmis judecătorii, potrivit agenției de presă Reuters.



Este cea mai mare sancțiune aplicată gigantului tech din istoria blocului comunitar

Deși amenda record reprezintă mai puțin de 3% din profitul anual al Alphabet, experții sunt de părere că verdictul favorabil dat de instanță va intensifica represiunea autorităților de la Bruxelles asupra marilor companii de tehnologie, în încercarea de a le limita dominația în spațiul online.



Hotărârea judecătorească nu a ținut cont de investiția alocată de Google în Android, transmite compania. „Android oferă mai multe opțiuni pentru toată lumea și susține mii de companii. Această hotărâre nu recunoaște investiția noastră în Android, prin care ne asigurăm că rămâne deschis, interoperabil și gratuit. În consecință, ne-am adaptat acordurile pentru a respecta decizia inițială din 2018. Actualmente rămânem concentrați pe inovație și avem deschiderea de a lucra cu utilizatorii, partenerii și dezvoltatorii noștri în această direcție”, declară purtătorul de cuvânt al Google, potrivit The Wall Street Journal.

În ultimul deceniu, Comisia Europeană a amendat de mai multe ori Google pentru încălcare normelor anticoncurențiale. Favorizarea propriilor servicii și produse în spațiul virtual intră sub incidența Legii privind Piețele Digitale, care vizează limitarea puterii”Big Tech”.