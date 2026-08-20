Vrei să fii șef la Casa de Asigurări de Sănătate? Ai cam 20 de șanse să prinzi postul

Sistemul public de sănătate caută încă 20 de directori generali. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din 19 județe, la care se adaugă Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
Este a doua etapă a procesului prin care CNAS încearcă să ocupe prin concurs funcțiile de director general ale caselor județene de asigurări de sănătate.
20 de posturi de director, încă disponibile
Concursul este organizat pentru casele de asigurări de sănătate din:
Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, precum și pentru funcția de director general al CAS AOPSNAJ.
Cu alte cuvinte, există 20 de oportunități pentru cei care vor să ajungă la conducerea unor instituții care gestionează, la nivel local, relația dintre sistemul de asigurări de sănătate, furnizorii medicali și pacienți.
Calendarul concursului: înscrieri până pe 3 septembrie
Cei interesați își pot depune dosarele până la 3 septembrie 2026, ora 17:00.
Selecția dosarelor va fi anunțată în data de 8 septembrie, iar după soluționarea eventualelor contestații, concursul va continua cu două probe importante:
28 septembrie – interviul candidaților.
Procesul vine după prima etapă de concurs, desfășurată în luna iunie, când au fost ocupate posturile de conducere de la celelalte 23 de case de asigurări de sănătate.
CNAS vrea directori testați prin concurs
Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, susține că obiectivul este profesionalizarea conducerii sistemului de asigurări de sănătate și ocuparea funcțiilor printr-un proces transparent.
„Dorim ca toți directorii generali, în calitatea lor de manageri locali ai sistemului de asigurări sociale de sănătate, să aibă competența testată în mod obiectiv și transparent, prin concursul de ocupare a posturilor”, a declarat acesta.
Miza nu este una minoră. Directorii generali ai caselor județene de sănătate conduc instituții care au un rol esențial în funcționarea sistemului medical: gestionează relațiile contractuale cu spitalele, clinicile, medicii și farmaciile și participă la administrarea fondurilor destinate serviciilor medicale.
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