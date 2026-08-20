Vrei să fii șef la Casa de Asigurări de Sănătate? Ai cam 20 de șanse să prinzi postul

Publicat la 20.08.2026, 20:07:00

Sistemul public de sănătate caută încă 20 de directori generali. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat organizarea unui nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere din 19 județe, la care se adaugă Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Este a doua etapă a procesului prin care CNAS încearcă să ocupe prin concurs funcțiile de director general ale caselor județene de asigurări de sănătate.

20 de posturi de director, încă disponibile

Concursul este organizat pentru casele de asigurări de sănătate din:

Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui, precum și pentru funcția de director general al CAS AOPSNAJ.