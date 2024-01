STUDIU Revolut: În 2023, suma medie alocată tranzacţionării de acţiuni a fost de 1.640 de euro/ utilizator. Români au fost interesaţi mai ales de acţiunile Tesla, pe bursele americane, şi de acţiunile Nordea Bank Abp, pe pieţele europene

”Revolut, aplicaţia financiară globală cu peste 35 de milioane de clienţi la nivel internaţional, din care peste 3,4 milioane în România, prezintă principalele tendinţe în domeniul investiţiilor personale în 2023, pe piaţa locală şi în Spaţiul Economic European (SEE). Revolut a atins un nou record în România, unde numărul clienţilor săi care fac investiţii personale cu aplicaţia de digital banking aproape s-a dublat, la finalul anului 2023 faţă de 31 decembrie 2022 (+95%). Utilizatorii români ai Revolut s-au situat printre cei mai entuziaşti investitori europeni, după numărul de clienţi ai produselor de investiţii, iar portofoliul mediu/ client a atins suma de 1.640 euro, în timp ce media per utilizator, la nivelul SEE, a fost de 1.827 euro. Pe piaţa locală, cea mai mare sumă medie investită a fost înregistrată în rândul segmentului de vârstă 45-54 de ani, atingând 3.145 euro/client”, arată aplicaţia.

O abordare diferită a produselor investiţionale propuse de Revolut s-a remarcat şi în funcţie de sex – bărbaţii s-au dovedit a fi investitori individuali mai entuziaşti decât femeile, atât în privinţa frecvenţei investiţiilor, cât şi a sumelor. Un utilizator român a investit de aproape două ori şi jumătate mai mulţi bani decât o investitoare – 1.980 euro în medie/ client faţă de 840 euro/ clientă.

În rândul clienţilor din SEE, cele mai tranzacţionate acţiuni de pe bursele americane au fost cele ale producătorului de vehicule electrice Tesla (TSLA), urmate de cele ale companiei de transporturi spaţiale Momentus (MNTS) şi ale companiei auto chinezeşti NIO (NIO). Printre acţiunile europene preferate de clienţii Revolut s-au numărat cele ale producătorului olandez de bere Anheuser-Busch (1NBA), urmat de gigantul german din industria auto Volkswagen (VOW3) şi compania olandeză de plăţi electronice Adyen (1N8).

La fel ca majoritatea europenilor, românii au preferat să adauge în portofoliile lor investiţionale acţiunile companiei americane Tesla (TSLA), precum şi pe cele ale producătorului de vehicule electrice NIO (NIO) şi şi-au diversificat portofoliile cu acţiunile companiei de divertisment AMC (AMC). În privinţa preferinţelor pentru acţiunile europene, pe primul loc în top s-a situat compania finlandeză Nordea Bank (04Q), iar top trei acţiuni preferate a fost completat de banca olandeză ABN AMRO Group N.V. (AB2) şi de compania germană de tehnologie optică Jenoptik AG (JEN).

„Analizând evoluţia pieţei în 2023, vedem că piaţa de capital a cunoscut o creştere impresionantă cu peste 24% pentru indexul S&P 500 şi cu 54% pentru indexul Nasdaq 100, arătând rezilienţa şi adaptabilitatea mediului financiar la contextul economic global. Privind la 2024, perspectiva unor dobânzi care să ajungă până la un maximum posibil de 4%-5% în SEE imprimă o dinamică diferită faţă de anul anterior. Pe măsură ce dobânzile scad, preţurile obligaţiunilor cresc şi se creează noi oportunităţi strategice pentru investitori. În curând, şi Revolut le va permite clienţilor săi accesul la acest tip de instrumente investiţionale, direct în aplicaţie, pe telefoanele lor mobile. Mai mult, tendinţa de temperare a inflaţiei din ultimele luni aduce un sentiment de optimism care contribuie şi el la reconfigurarea strategiilor de investiţii. Cum abia am intrat în noul an, o atitudine echilibrată şi analitică a condiţiilor de piaţă este binevenită pentru cei care doresc să fructifice noile oportunităţi”, a declarat Rolandas Juteika, head of Wealth and Trading SEE la Revolut.

Revolut şi-a diversificat anul trecut oferta pentru clienţii interesaţi de tranzacţionarea bursieră şi investiţii pe piaţa de capital, adăugând în aplicaţie acţiuni ale companiilor listate pe bursele europene şi produsul Trading Pro, pe bază de abonament lunar, destinat traderilor experimentaţi. Revolut are în portofoliul de investiţii peste 2.200 de acţiuni ale companiilor listate pe bursele americane, peste 140 de acţiuni de pe bursele europene şi 200 de fonduri tranzacţionate pe bursă (ETFs) prin intermediul aplicaţiei.

Serviciile de investiţii în SEE sunt oferite de Revolut Securities Europe UAB (Revolut), companie de investiţii autorizată de Banca Lituaniei (BoL).

În 2015, Revolut s-a lansat în Marea Britanie, cu servicii de transfer de bani şi schimb valutar. În prezent, 35 de milioane de clienţi din lume folosesc serviciile Revolut pentru a realiza peste 500 de milioane de tranzacţii pe lună.