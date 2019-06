Surpriză pentru VIORICA DĂNCILĂ! CODRIN ȘTEFĂNESCU se întoarce

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, anunță că a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El fusese schimbat din această funcție de Viorica Dăncilă, în primul Comitet Executiv, după alegerile europarlamentare.

”Le multumesc colegilor mei din Organizatia PSD sector 1 ! Astazi au votat o rezolutie privind sustinerea candidaturii mele la functia de secretar general PSD ! Am spus DA si voi intra in competitie la Congres ! Speram cu totii la o competitie corecta, colegiala si in folosul PSD ! Sa fim uniti, curajosi si loiali unor principii pentru care am fost votati de milioane de romani ! Doamne ajuta !”, scrie Codrin Ștefănescu.