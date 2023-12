Tesla a pierdut un proces cu poşta din Suedia; conflictul cu sindicatele nordice escaladează

Un tribunal suedez a declarat că PostNord nu trebuie deocamdată să livreze Tesla plăcuţele de înmatriculare care sunt blocate de lucrătorii serviciului poştal, în cea mai recentă întorsătură a unei lupte pentru contractele colective de muncă.

Tesla se confruntă cu o presiune tot mai mare în Suedia, Norvegia şi Danemarca din partea sindicatelor care susţin mecanicii suedezi ai IF Metall, care au intrat în grevă pe 27 octombrie, cerând un acord colectiv cu compania.

Ţările nordice sunt o piaţă cheie pentru Tesla, care are o politică de a nu accepta negocierile colective şi a spus că personalul său are condiţii la fel de bune sau mai bune decât cele pe care le cere IF Metall.

Un mare fond de pensii danez a declarat joi că şi-a vândut participaţiile la Tesla din cauza refuzului acesteia de a încheia astfel de tranzacţii.

”Ne-am vândut acţiunile Tesla pe 6 decembrie, când aveau o valoare de piaţă de 476 de milioane de coroane daneze (68,9 milioane de dolari)”, a declarat PensionDanmark pentru Reuters, prin e-mail.

Decizia instanţei de joi vine după ce Tesla a dat în judecată PostNord, deoarece muncitorii au încetat să livreze plăcuţe pentru noile sale maşini, într-o grevă de simpatie, şi este o decizie provizorie înainte de decizia finală a instanţei.

”Tribunalul districtual a decis că PostNord nu ar trebui să fie forţată să facă livrări către Tesla înainte de închiderea cazului”, a declarat tribunalul districtual Solna într-un comunicat.

Muncitorii portuari, şoferii, electricienii şi personalul de curăţenie sunt alţi muncitori care refuză sau ameninţă că vor refuza refuză să ofere servicii Tesla în simpatie cu IF Metall.

Seko, sindicatul care a organizat greva lucrătorilor PostNord, a salutat ultima decizie a instanţei.

”Este vorba despre modelul contractului colectiv suedez şi există un consens în privinţa acestuia, atât din punct de vedere politic, cât şi între părţile de pe piaţa muncii, a declarat pentru Reuters preşedintele Seko, Gabriella Lavecchia, prin e-mail, solicitând Tesla să semneze contractul colectiv cu IF Metall.

PostNord a declarat pentru agenţia de presă suedeză TT că este mulţumită de verdictul intermediar al instanţei, dar a subliniat neutralitatea acesteia în această chestiune.

”Avem o misiune ca furnizor de serviciu poştal universal şi luăm asta foarte în serios. Cu toate acestea, nu este datoria noastră să revizuim ce acorduri încheie alte companii”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Henrik Ishihara, pentru TT.

Anul trecut, Norvegia a fost a patra cea mai mare piaţă a Tesla după numărul de vânzări de maşini noi. Suedia a fost a cincea ca mărime, iar Modelul Y al Tesla este cea mai vândută maşină din Suedia în acest an.

Într-un caz legat de cel al PostNord, o instanţă a decis în 27 noiembrie că autoritatea de transport din Suedia trebuie să găsească o modalitate de a livra Tesla plăcuţele de înmatriculare.

Agenţia a contestat decizia.

De asemenea, unele fonduri de pensii suedeze au cerut Tesla să semneze acordul cu sindicatul, dar până acum au renunţat să-şi vândă acţiunile.

Tesla şi IF Metall nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.