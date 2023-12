Top 50 de economii ale lumii. România este peste Finlanda, Portugalia, Grecia, Țările Baltice sau Cehia

România este pe locul 45 în topul celor mai puternice 50 de economii ale lumii, conform unui clasament realizat de Fondul Monetar Internațional (FMI), realizat în baza cifrelor PIB din 2022. La puterea de cumpărare, stăm chiar mai bine: România este pe locul 37, conform globalfirepower.com.

Iată topul celor mai puternice 50 de economii ale lumii:

50. Portugalia

PIB: 252 de miliarde de dolari

Economia Portugaliei își revine din recesiunea indusă de pandemie. Creșterea a fost determinată de cererea internă puternică și de reluarea turismului în țară. PIB-ul Portugaliei este de așteptat să crească cu 2,4% până la finalul anului 2023.

49. Irak

PIB: 270 de miliarde de dolari

Irakul a înregistrat o creștere a PIB-ului de 8% în 2022. Unul dintre principalele motive pentru aceasta a fost creșterea cu 12% a producției de petrol a țării și prețurile ridicate ale petrolului în întreaga lume.

48. Finlanda

PIB: 281 miliarde USD

Finlanda a avut un PIB de 281 de miliarde de dolari în 2022. 60% din exporturile țării sunt către membrii Uniunii Europene, Germania și Suedia fiind cei mai mari parteneri comerciali ai săi. Finlanda a cunoscut o recesiune ușoară în 2022, justificând creșterea economică scăzută din prima jumătate a anului 2023.

47. Republica Cehă

PIB: 290 de miliarde de dolari

Republica Cehă a ajuns pe lista celor mai mari economii din lume în 2023 datorită PIB-ului de 290 de miliarde de dolari, în 2022. Estimările de la începutul lui 2023 preconizau că inflația va scădea de la 14,6% în 2022 la 11,9% în 2023.

46. Chile

PIB: 301 miliarde USD

Chile a avut un PIB de 301 miliarde de dolari și o rată de creștere de 2,4% în 2022. Pentru 2023, estimările sunt de creștere ușoară, impulsionată de exporturi, în special de litiu și cupru. Banca Mondială a anunțat că inflația rămâne ridicată pe termen scurt. Gradul de sărăcie în 2023 este de 11,5%.

45. România

PIB: 302 miliarde USD

România a avut o creștere a PIB-ului de 4,2% în 2022, acesta fiind măsurat la 302 de miliarde de dolari de FMI. Țara are un PIB pe cap de locuitor de 14.643 USD.

44. Columbia

PIB 344 miliarde USD

Economia Columbiei a crescut cu 7,3% în 2022, dar s-a supraîncălzit din cauza activității care depășește potențialul său, a spus Banca Mondială. Se preconizează că va încetini și va crește cu doar 1,7% în 2023. Cu toate acestea, creșterea este de așteptat să crească la 2% în 2024 și 3,2% în 2025. Țițeiul, cărbunele și cafeaua sunt principalele exporturi ale țării.

43. Iran

PIB: 352 de miliarde de dolari

În ciuda sancțiunilor economice și a unei rate a inflației de 42,5%, se preconizează că economia Iranului va crește cu 2,2% în 2023. Cu toate acestea, perspectivele pe termen lung ale economiei par sumbre, fără a se vedea o relansare a unui acord nuclear.

42. Hong Kong

PIB: 361 de miliarde de dolari

Economia Hong Kongului s-a redus cu 4,1% în ultimele trei trimestre ale anului 2022, dar a înregistrat o redresare în 2023, determinată de o creștere a turismului și a cheltuielilor locale. Prognoza guvernului de creștere a PIB-ului pentru 2023 este între 3,5-5%.

41. Pakistan

PIB: 376 miliarde USD

Pakistanul este a cincea cea mai populată națiune din lume, cu o populație majoritar tânără. Cu toate acestea, evenimentele din ultimul deceniu au împiedicat țara să își atingă întregul potențial. În 2023, Pakistanul riscă să se confrunte cu rezervele valutare extrem de scăzute și veniturile în scădere.

40. Danemarca

PIB: 391 miliarde USD

Danemarca a primit o perspectivă „stabilă” de la Fitch și s-a estimat că va evita recesiunea tehnică în 2023. OCDE a estimat o rată de creștere de 0,1% în acest an și că inflația ar urma să scadă de la 8% la sub 3% până în 2024. Este considerată una dintre cele mai bune țări pentru a începe o afacere, datorită cotei sale relativ scăzute de impozitare a companiilor de 22%. În plus, Copenhaga este considerată centrul logistic din regiunea nordică, oferind acces la 100 de milioane de clienți scandinavi în 24 de ore. Din acest motiv, țara atrage o mulțime de companii de transport maritim care se adresează țărilor nordice.

39. Filipine

PIB: 404 miliarde USD

Filipine este pe cale să devină o economie cu venituri medii superioare, potrivit directorului reginal al Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB). Economia sa este de așteptat să crească cu 6% în 2023 și să crească în continuare cu 6,2% în 2024. Raportul PwC intitulat „Lumea în 2050” a estimat că Filipine va fi printre cele mai mari 20 de economii din lume până în 2050.

38. Africa de Sud

PIB: 406 miliarde USD

Întreruperile programate de curent care au început în 2007 au restrâns creșterea economică a Africii de Sud. Acest lucru a perturbat activitatea economică prin creșterea costurilor operaționale pentru întreprinderi. Pandemia de Covid-19 a exacerbat problemele țării. Potrivit Băncii Mondiale, în 2022 au fost cu jumătate de milion de locuri de muncă mai puține decât în ​​2019. În ciuda acestor provocări, Africa de Sud rămâne o putere economică pe continentul african.

37. Vietnam

PIB: 407 miliarde de dolari

PIB-ul Vietnamului a crescut cu 8% în 2022. Acesta a încetinit în 2023 la 3,3% în primul trimestru. Acest lucru se datorează recesiunii în curs din Uniunea Europeană și Statele Unite – doi parteneri comerciali cheie care reprezintă 40% din exporturile Vietnamului, potrivit S&P Global. Cu toate acestea, se așteaptă că Vietnamul va relua o creștere economică rapidă, deoarece rămâne un centru de producție cheie din Asia de Sud-Est.

36. Malaezia

PIB: 408 miliarde USD

Economia Malaeziei continuă să prospere și a înregistrat o creștere a PIB-ului de 5,6% în primul trimestru al anului 2023, care a fost mai mare decât unele dintre celelalte țări proeminente din vecinătate, cum ar fi Indonezia, China și Vietnam. Se estimează că PIB-ul Malaeziei va crește de la 408 miliarde de dolari în 2022 la 780 de miliarde de dolari până în 2032 – o creștere de 90% într-un deceniu.

35. Bangladesh

PIB: 460 de miliarde de dolari

Economia Bangladeshului este de așteptat să crească cu 5,3% în 2023, care este a treia cea mai mare rată de creștere dintre țările din Asia de Sud, după Maldive și India. În 2021, țara a depășit India în ceea ce privește venitul pe cap de locuitor și are un PIB pe cap de locuitor cu 80% mai mare decât Pakistanul.

34. Singapore

PIB: 467 miliarde USD

Singapore este o economie cu venituri mari. Venitul național brut pe cap de locuitor este de peste 64.000 de dolari, conform Băncii Mondiale. Singapore este un important centru financiar internațional, iar moneda sa, dolarul singaporan, se numără printre cele mai puternice 15 valute din lume – reprezentând aproape 1,8% din toate tranzacțiile zilnice cu valută. Goldman Sachs Group a anunțat construirea unui centru de tranzacționare valutară în Singapore, în colaborare cu JPMorgan Chase & Co.

33. Austria

PIB: 472 miliarde USD

Cererea internă puternică ar putea ajuta Austria să se redreseze din recesiunea economică actuală. Potrivit OCDE, creșterea PIB-ului Austriei este de așteptat să fie de 0,2% în 2023, iar apoi de 1,6% în 2024. Prognozele economice sugerează creșterea salariilor reale și scăderea inflației în anul fiscal în curs.

32. Egipt

PIB: 475 miliarde USD

Egiptul a avut un PIB de 475 de miliarde de dolari în 2022, cu o creștere economică de 6,6%. Cu toate acestea, se așteaptă că această creștere va scădea în 2023 la 4,5%, potrivit Băncii Mondiale. Inflația este de așteptat să rămână la două cifre, depășind intervalul țintă al guvernului între 5-9%.

31. Nigeria

PIB: 477 miliarde USD

Cea mai mare economie din Africa Nigeria are cele mai mari rezerve de gaze de pe continent și rezerve dovedite de țiței de 37,1 miliarde de barili. Banca Mondială a estimat că economia nigeriană va crește cu o medie de 2,9% între 2023 și 2025. Țara a avut un PIB de 477 de miliarde de dolari în 2022.

30. Emiratele Arabe Unite

PIB: 507 miliarde de dolari

Economia Emiratelor Arabe Unite este a doua ca mărime din lumea arabă. S-a estimat că PIB-ul a crescut cu 7,6% în 2022 – cea mai mare expansiune din ultimii 11 ani – și se preconizează că perspectivele de creștere vor rămâne peste 7% și în 2023. Țara și-a revenit brusc din încetinirea indusă de Covid-19, iar guvernul intenționează să dubleze dimensiunea economiei până în 2031.

29. Israel

PIB: 523 miliarde USD

Israelul se află printre țările care cheltuiesc cel mai mult pentru cercetare și dezvoltare și este recunoscut pe scară largă în lume ca lider în inovare. În 2022, a avut un PIB nominal de 523 de miliarde de dolari și un VNB pe cap de locuitor de aproximativ 50.000 de dolari.

28. Irlanda

PIB: 530 de miliarde de dolari

Irlanda a avut cea mai rapidă creștere economică din Europa în 2022, cu o creștere a PIB-ului de 12,2%, determinată de un consum privat mai ridicat, de investițiile multinaționale și de creșterea continuă a exporturilor. Potrivit FMI, a avut un PIB de 530 de miliarde de dolari în 2022.

27. Thailanda

PIB: 536 miliarde USD

După relaxarea restricțiilor de călătorie în mai 2022, Thailanda a înregistrat o creștere a sosirilor de turism internațional. Acest lucru a dus la revenirea economiei țării și a ajutat-o ​​să se redreseze de efectele pandemiei de Covid-19. Economia thailandeză a crescut cu 2,7% în primul trimestru din 2023, comparativ cu 1,4% în ultimul trimestru din 2022.

26. Norvegia

PIB: 579 miliarde USD

Norvegia a avut un PIB de 579 de miliarde de dolari în 2022. Țara extrage o mare parte din bogăție din resursele energetice și este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume. Gigantul petrolier norvegian Equinor ASA este unul dintre cei mai importanți furnizori de energie în Europa și operează în 36 de țări.

25. Belgia

PIB: 582 miliarde USD

Belgia găzduiește sediul NATO și al Uniunii Europene, ceea ce o face una dintre cele mai influente țări din lume. Este o economie dezvoltată și a avut un PIB de 582 de miliarde de dolari în 2022. Conform perspectivelor economice ale OCDE pentru Belgia, se estimează că țara va avea o creștere a PIB-ului de 0,9% în 2023, care va crește la 1,4% în 2024. Inflația din acest an este va scădea din cauza scăderii prețurilor la energie.

24. Suedia

PIB: 586 miliarde USD

Suedia este o țară scandinavă cu un PIB de 586 de miliarde de dolari în 2022, pe baza datelor economice publicate de FMI. Cu toate acestea, țara trece printr-o recesiune, iar perspectivele economice pentru 2023 au fost descrise de guvernul suedez drept „sumbre” încă din octombrie anul trecut. Potrivit rapoartelor, economia se va contracta cu 1% în loc de cifra estimată de 0,7%.

23. Argentina

PIB: 632 miliarde USD

Argentina este a treia cea mai mare economie din America de Sud, după Brazilia și Mexic, dar trece printr-una dintre cele mai grave crize economice din istoria sa. Rata anuală a inflației a depășit 100% în aprilie 2023 – a treia cea mai mare din lume după Venezuela și Zimbabwe. Banca centrală a țării a majorat ratele dobânzilor la 97% cu speranța că această măsură va stimula investițiile în moneda locală.

22. Polonia

PIB: 688 miliarde USD

Polonia a fost una dintre cele mai afectate țări din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia, din cauza afluxului mare de refugiați și a prețurilor crescute la energie, care au afectat economia poloneză și au diminuat speranțele de redresare post-pandemie. Creșterea PIB-ului Poloniei a scăzut de la 5,1% în 2022 la o proiecție de 0,7% în 2023. Cu toate acestea, prognozele UE se așteaptă ca creșterea economică să revină în 2024 la 2,7%.

21. Taiwan

PIB: 762 miliarde USD

Taiwan, situat la joncțiunea Mării Chinei de Est și de Sud, a avut un PIB de 762 de miliarde de dolari în 2022. În 2021, VNB-ul său pe cap de locuitor a fost raportat la puțin sub 35.000 de dolari. Creșterea economică a Taiwanului a rămas constant ridicată de câteva decenii și este denumit unul dintre cei patru „tigri asiatici”, alături de Singapore, Coreea de Sud și Hong Kong.

20. Elveţia

PIB: 807 miliarde de dolari

Elveția este una dintre cele mai mari economii din Europa și este cunoscută pentru sectorul bancar și financiar. Francul elvețian este a 8-a cea mai tranzacționată monedă din lume pe piața valutară. Elveția este una dintre cele mai bogate țări din lume și acționează ca un „adăpost sigur” pentru investitorii financiari în perioadele de instabilitate.

19. Turcia

PIB: 906 miliarde USD

Cu o producție de peste 900 de miliarde de dolari, economia Turciei este a 19-a ca mărime din lume în ceea ce privește PIB-ul nominal. Țara este membră a G20 și a OCDE. În ciuda faptului că lira turcească și-a pierdut 60% din valoare față de dolarul american din 2021, economia turcă rămâne puternică și a crescut cu 5,2% în 2022. Cu toate acestea, cutremurele devastatoare care au avut loc în acest an au provocat pierderi directe de peste 34 de miliarde de dolari, adăugând presiuni la situația macrofinanciară a țării.

18. Olanda

PIB: 994 miliarde USD

În ciuda faptului că are o populație de numai 17 milioane, este una dintre cele mai puternice economii ale Europei. Compania multinațională olandeză Koninklijke Philips N.V. are sediul în Amsterdam. Economia, ca și alte țări din regiune, este probabil să încetinească, de la un PIB de 4,3% în 2022 la 0,8% în 2023.

17. Arabia Saudită

PIB: 1,1 trilioane de dolari

Arabia Saudită este a 17-a cea mai mare economie din lume, cu un PIB de peste 1 trilion de dolari. Regatul este membru permanent și fondator al OPEC și unul dintre cele mai mari exporturi de petrol la nivel global. Ponderea Arabiei Saudite a exporturilor de petrol în totalul exporturilor a crescut de la 71% în 2021 la 79% în 2022. Saudiții își valorifică puterea economică pentru a-și moderniza, de asemenea, armata. Țara a cheltuit uriașa sumă de 75 de miliarde de dolari pe cheltuieli militare, plasându-se pe locul 5 între puterile care au investit sume uriașe în domeniul militar.

16. Indonezia

PIB: 1,31 trilioane de dolari

Indonezia, cu un PIB de 1,31 trilioane de dolari în 2022, este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est și una dintre economiile de piață emergente. De asemenea, face parte din G20. Se estimează că Indonezia va fi a patra cea mai mare economie din lume în 2050, conform previziunilor PwC.

15. Spania

PIB: 1,4 trilioane de dolari

Spania este o putere economică în Europa, cu un PIB de 1,4 trilioane de dolari. Cu toate acestea, este probabil ca creșterea economică a țării să scadă de la 5,5% în 2022 la aproximativ 1% în 2023. Investitorii sunt încrezători într-o revenire în curând, deoarece economia spaniolă nu a fost afectată la fel de grav ca și alte națiuni europene de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Acest lucru se datorează concentrării Madridului pe producția specializată și dependenței mai puține de economiile ucrainene și ruse.

14. Mexic

PIB: 1,41 trilioane de dolari

Mexicul va fi a șaptea cea mai mare economie din lume în 2050, conform estimărilor PwC. Are o influență tot mai mare în America de Nord și este unul dintre cei mai mari exportatori din regiunea Americii Latine. Turismul este în creștere: peste 18 milioane de vizitatori au venit în Mexic în 2022.

13. Coreea de Sud

PIB: 1,65 trilioane de dolari

Coreea de Sud este a patra cea mai mare economie a Asiei după PIB-ul nominal și printre piețele emergente cu cea mai rapidă creștere din lume. A înregistrat o rată de creștere a PIB-ului de 2,6% în 2022, care se așteaptă să scadă în 2023 la 1,6% din cauza recesiunii din SUA și UE și a încetinirii industriei electronice. Anul trecut, Coreea de Sud a avut un PIB de 1,65 trilioane de dolari.

12. Australia

PIB: 1,7 trilioane de dolari

În primul trimestru al anului 2023, Australia a cunoscut o creștere lentă a PIB-ului, cu doar 0,2%, deoarece inflația ridicată și ratele dobânzilor au afectat cheltuielile consumatorilor. La începutul acestui an, KPMG estimase că economia australiană va încetini în 2023, dar se va ține departe de recesiune. În ciuda provocărilor, este una dintre cele mai mari economii din lume, iar moneda sa, dolarul australian, este moneda principală a regiunii Asia-Pacific.

11. Brazilia

PIB: 1,92 trilioane de dolari

Economia braziliană se apropie de pragul de 2 trilioane de dolari. Având în vedere terenurile sale substanțiale, resursele și populația, Brazilia este pregătită pentru o creștere economică suplimentară în anii următori. PwC estimează că Brazilia va fi a cincea cea mai mare economie din lume în 2050.

10. Italia

PIB: 2 trilioane de dolari

Italia este a zecea dintre cele mai mari economii din lume în 2023, cu un PIB de 2 trilioane de dolari. Economia a crescut cu 3,9% datorită creșterii cererii interne de bunuri și servicii. Revigorarea turismului după pandemie a oferit, de asemenea, un impuls economiei.

9. Canada

PIB: 2,1 trilioane de dolari

Canada este o economie foarte dezvoltată, care a avut un PIB de 2,1 trilioane de dolari în 2022. Principalele exporturi ale țării sunt aurul, cheresteaua și petrolul brut. 75% din comerțul său este cu vecinul său sudic, Statele Unite. Moneda Canadei, dolarul canadian, este a șaptea cea mai tranzacționată monedă din lume, cu un volum zilnic de tranzacții valutare de peste 460 de miliarde de dolari.

8. Rusia

PIB: 2,2 trilioane de dolari

Rusia are resurse enorme de petrol și gaze naturale, din cauza cărora, în ciuda dificultăților, reușește să se mențină pe lista celor mai mari zece economii ale lumii în 2023. Cu toate acestea, 2022 a fost un an prost pentru economia rusă, cu PIB-ul în scădere cu 2,1% din cauza sancțiunilor occidentale în urma războiului din Ucraina. Perspectivele economice ale țării sunt sumbre și în 2023.

7. Franța

PIB: 2,7 trilioane de dolari

Cu un PIB de 2,7 trilioane de dolari în 2022, Franța ocupă locul șapte între cele mai mari economii din lume în 2023. O mare parte din creșterea de 2,6% a PIB-ului de anul trecut a fost determinată de un efect de report substanțial din 2021. Prețurile ridicate ale energiei au determinat încetinirea economiei în a doua jumătate a anului și se estimează că va rămâne redusă și în 2023. Rata de creștere estimată a PIB-ului Franței pentru acest an este de 0,7%.

6. Marea Britanie

PIB: 3,1 trilioane de dolari

Regatul Unit este a doua cea mai mare economie a Europei, cu o dimensiune a PIB-ului măsurată la peste 3 trilioane de dolari în 2022. Țara, însă, în prezent, se confruntă cu una dintre cele mai grave crize ale energiei și ale costului vieții. Instabilitatea politică, care a însemnat schimbarea a trei prim-miniștri în 2022, a slăbit încrederea publicului și investitorilor, vitală pentru stabilizarea economiei.

5. India

PIB: 3,4 trilioane de dolari

India, în 2023, este a cincea dintre cele mai mari economii din lume în 2023, cu un PIB de 3,4 trilioane de dolari. Este cea mai puternică țară din Asia de Sud și ajunge rapid din urmă pentru a concura cu China în privința supremației asiatice. Însă, deși India are unul dintre cele mai mari PIB-uri nominale din lume, PIB-ul său pe cap de locuitor este extrem de scăzut, un procent mare din populația sa trăind în sărăcie extremă.

4. Germania

PIB: 4 trilioane de dolari

Germania este cea mai puternică economie a Europei. Este, de asemenea, a treia țară ca exporturi din lume. Aproape 70% din PIB-ul de 4 trilioane de dolari din 2022 a fost contribuit de sectorul serviciilor, potrivit unui raport al KPGM. Se estimează că PIB-ul țării va crește cu 0,4% în 2023.

3. Japonia

PIB: 4,2 trilioane de dolari

Japonia este a doua cea mai puternică economie a Asiei și ocupă locul trei printre cele mai mari economii din lume în PIB nominal în 2023. În 2022, țara a avut o producție de 4,2 trilioane de dolari. Principalele exporturi ale Japoniei includ mașini și echipamente electronice. PIB-ul țării a crescut cu 2,7% în primul trimestru al anului 2023 – mai mare decât rata de creștere estimată de 1,9%, care era proiectată la începutul anului.

2. China

PIB: 18,1 trilioane de dolari

Creșterea economică uimitoare a Chinei din ultimele trei decenii ia adus statutul de a doua cea mai mare economie din lume. FMI a evaluat economia chineză la 18,1 trilioane de dolari în 2022 în termeni de PIB nominal. OCDE a ridicat proiecția creșterii economice a Chinei de la 4,6% la 5,3% pentru 2023. Yuanul chinezesc este a cincea cea mai puternică monedă din lume, deținând o cotă de 3% ca monedă de rezervă globală. Cel puțin opt țări au început sau iau în considerare tranzacționarea cu China în yuani în locul dolarului american.

1. Statele Unite

PIB: 25,4 trilioane de dolari

Statele Unite ale Americii se află în fruntea celor mai mari economii din lume în anul 2023. Au avut un PIB de peste 25 de trilioane de dolari în 2022 – reprezentând aproape 24% din producția globală. Acesta găzduiește unele dintre cele mai mari companii din lume, cum ar fi Apple Inc., Microsoft Corporation și Lockheed Martin Corporation. Unele state din SUA au un PIB mai mare decât multe dintre cele mai mari țări din lume. California, de exemplu, cu un PIB de 3,5 trilioane de dolari, este aproape de cifrele Indiei și Germaniei. Un alt punct forte al Statelor Unite este moneda sa. Dolarul american este moneda de rezervă dominantă la nivel mondial. 59% din toate rezervele valutare ale băncilor centrale din întreaga lume sunt menținute în biletul verde. Reprezintă aproape 85% din totalul comerțului valutar, cu un volum zilnic de 6,6 trilioane de dolari.