Top 7 telefoane ieftine recomandate în 2018 (ghid de achiziție)

Nu e usor sa-ti alegi cel mai bun smartphone atunci cand bugetul tau e de maxim 1.000 lei, ori chiar mai mic. In plus, au aparut atat de multe branduri in ultimii ani, incat pentru omul de rand e destul de greu sa faca diferenta intre un anumit brand si altul.

Author: Mihai Voican | Sursa: GADGET-TALK | Publicat: 15.04.2018, 10:16 | Actualizat: 15.04.2018, 10:16