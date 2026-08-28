28.08.2026

Cele mai mari bănci din România după active în 2026

La începutul lui 2026, sistemul bancar românesc este dominat de câteva instituții mari, iar clasamentul este influențat puternic de fuziunile și achizițiile din 2025.

Topul băncilor după active:

Banca Transilvania – peste 210 miliarde lei

BCR – peste 130 miliarde lei

CEC Bank – peste 100 miliarde lei

UniCredit Bank – aproximativ 103 miliarde lei

BRD – aproximativ 95 miliarde lei

Raiffeisen Bank – aproximativ 89 miliarde lei

ING Bank România – peste 80 miliarde lei

Banca Transilvania rămâne lider detașat, după integrarea OTP Bank România. UniCredit a urcat puternic în clasament după fuziunea cu Alpha Bank România.

În 2026, clasamentul s-ar putea modifica din nou, în special după finalizarea achiziției Garanti BBVA România de către Raiffeisen Bank.

Sursă: Pexels.com