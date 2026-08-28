28.08.2026

În Finlanda, Norvegia, Elveția și Danemarca, o amendă de circulație nu are o sumă fixă. Judecătorul se uită la viteza înregistrată, la venitul contribuabilului și, în unele cazuri, la averea totală - și calculează. Rezultatul poate fi o factură care depășește cu ușurință o sută de mii de euro. Money.ro a verificat cele mai mari amenzi documentate public, cu surse pentru fiecare caz în parte.

1. Elveția, 2010 - șofer suedez, 290 km/h pe A12: ~810.000 euro

Acesta este recordul mondial absolut pentru o amendă de circulație. Un șofer suedez a fost prins cu 290 de kilometri pe oră pe autostrada A12, în cantonul Fribourg, la bordul unui Mercedes-Benz SLS AMG. Limita legală pe acel tronson era de 120 km/h. Elveția calculează amenzile în zile-amendă, iar valoarea unei zile se stabilește în funcție de venitul net zilnic al contravenientului. Judecătorul a estimat venitul șoferului la aproximativ 22.500 de franci pe zi și a aplicat 90 de zile-amendă, rezultând 2.025.000 de franci. Din suma inițială, după reduceri procedurale, amenda finală a fost de 1.080.000 de franci elvețieni - echivalentul a circa 810.000 de euro la cursul vremii. Cazul a fost raportat de BBC și Reuters și este citat ca punct de referință în toate analizele internaționale privind amenzile proporționale cu veniturile.

2. Elveția, 2010 - Ferrari Testarossa, 100 km/h în zonă de 50: ~270.000 euro

Tot în Elveția, tot în 2010, un alt caz a atras atenția presei internaționale. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost prins conducând un Ferrari Testarossa cu 100 de kilometri pe oră pe un drum cu limita de 50 km/h, în cantonul St. Gallen. Depășire de 50 km/h - categorie gravă. Amenda calculată după același sistem al zilelor-amendă a ajuns la aproximativ 285.000-300.000 de franci elvețieni, adică în jur de 270.000 de euro. The Sunday Times și Associated Press au raportat cazul la momentul emiterii sentinței. Acesta rămâne al doilea cel mai mare caz documentat din Elveția în acel an.

3. Finlanda, 2004 - Jussi Salonoja: 170.000 euro

Finlanda aplică sistemul zile-amendă din 1921 - cel mai vechi din lume. Amenda se calculează pe jumătate din venitul zilnic net al contravenientului, multiplicat cu numărul de zile stabilit de judecător în funcție de gravitatea faptei. Jussi Salonoja, moștenitor al celui mai mare producător de mezeluri din Finlanda, a fost prins în 2004 conducând cu 80 de kilometri pe oră pe o stradă din Helsinki cu limita de 40 km/h. Judecătorul a luat în calcul venitul zilnic și a emis o amendă de 170.000 de euro. Cazul a fost preluat de The Guardian și de presa financiară internațională ca exemplu clasic al sistemului progresiv finlandez.

4. Danemarca, 2013 - Nicklas Bendtner: ~147.000 dolari

Fotbalistul danez Nicklas Bendtner, care evolua la acea vreme pentru Arsenal și echipa națională a Danemarcei, a fost oprit de poliție în Copenhaga în august 2013 conducând sub influența alcoolului - cu o concentrație de 1,75 la mie în sânge. Dincolo de pierderea permisului pentru trei ani, curtea daneză i-a aplicat o amendă de 842.000 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 147.000 de dolari. Sistemul danez calculează amenzile pentru conducere în stare de ebrietate în funcție de salariul lunar al contravenientului. Bendtner câștiga la acea vreme câteva zeci de mii de lire sterline pe săptămână. ESPN și BBC Sport au relatat pe larg sentința.

5. Finlanda, 2023 - Anders Wiklöf: 121.000 euro

Anders Wiklöf este un om de afaceri finlandez din insulele Åland, cunoscut ca unul dintre cei mai bogați oameni din regiune. A fost prins conducând cu 82 de kilometri pe oră pe o stradă cu limita de 50 km/h și a primit o amendă de 121.000 de euro. Ceea ce face cazul remarcabil nu este suma în sine, ci faptul că același om mai fusese amendat de două ori anterior pentru excese de viteză: 95.000 de euro în 2013 și 63.680 de euro în 2018. Totalul cumulat al celor trei amenzi depășește 279.000 de euro - pentru aceeași categorie de faptă. Yle, serviciul public de radio-televiziune din Finlanda, a relatat fiecare caz în parte.

6. Finlanda, 2002 - Anssi Vanjoki (Nokia): 116.000 euro pronunțat

Anssi Vanjoki era directorul de marketing al Nokia și, la momentul faptei din 2002, unul dintre cei mai bine plătiți manageri din Finlanda. A fost prins conducând o motocicletă Harley-Davidson cu 75 de kilometri pe oră pe o stradă din Helsinki cu limita de 50 km/h. Judecătorul a calculat amenda la 116.000 de euro, pe baza venitului său declarat. Cazul a ajuns imediat în presa internațională. Există însă o precizare importantă: Vanjoki a contestat amenda și, deoarece în acel an Nokia avusese rezultate proaste și bonusul său fusese eliminat, veniturile declarate pentru calcul s-au redus drastic. Amenda finală, după recalculare, a coborât cu circa 95% față de suma inițială - la aproximativ 5.000-6.000 de euro efectiv plătiți. BBC a relatat ambele episoade: pronunțarea și reducerea.

7. Norvegia, 2009 - om de afaceri anonim: ~109.000 dolari

Un om de afaceri norvegian ale cărui date personale nu au fost publicate oficial a fost oprit de poliție conducând cu o alcoolemie de nouă ori peste limita legală admisă în Norvegia, pe o distanță de 400 de metri. Norvegia aplică un sistem similar celui finlandez pentru sancțiunile legate de alcool la volan. Amenda pronunțată a fost de aproximativ 875.000 de coroane norvegiene - echivalentul a circa 109.000 de dolari la cursul din 2009. Cazul a fost citat în rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății privind politicile de siguranță rutieră și în studiile academice comparative despre sistemele de amenzi proporționale.

8. Elveția, 2023-2024 - avocat pe A1 Zurich: ~100.000 euro

Unul dintre cele mai neobișnuite cazuri din top: un avocat elvețian nu a fost amendat pentru viteză, ci pentru tailgating - urmărirea prea apropiată a unui alt vehicul pe autostrada A1 din apropierea Zurichului. Distanța față de mașina din față era de aproximativ un metru și jumătate la viteza de autostradă. Autoritatea elvețiană de supraveghere a traficului a catalogat fapta drept extrem de periculoasă și a emis o amendă de 108.500 de franci elvețieni, adică peste 100.000 de euro. Cazul a fost preluat de tabloidele elvețiene Blick și 20 Minuten și a generat o dezbatere amplă despre ce fapte pot atrage amenzi de această dimensiune în Elveția.

9. Finlanda, 2015 - Reima Kuisla: 54.024 euro

Reima Kuisla este un om de afaceri finlandez din industria jocurilor de noroc. A fost prins conducând cu 103 kilometri pe oră pe un drum cu limita de 80 km/h. Amenda calculată pe baza veniturilor sale declarate a ajuns la 54.024 de euro - pentru o depășire de 23 km/h. Reacția sa publică a fost neașteptată: Kuisla a scris pe Facebook că sistemul de amenzi progresive îl va forța să părăsească Finlanda. Postarea a generat sute de mii de reacții și a redeschis dezbaterea națională despre limitele sistemului zile-amendă. The Guardian și Reuters au relatat atât cazul, cât și reacția virală care a urmat.

10. Norvegia, 2017 - Katharina Andresen: ~25.000 euro

Katharina Andresen este fiica lui Johan H. Andresen, unul dintre cei mai bogați oameni din Norvegia și proprietar al fondului de investiții Ferd. Forbes a listat-o pe Katharina, la 19 ani, drept cel mai tânăr miliardar din lume. În 2017, la 21 de ani, a fost oprită de poliția norvegiană conducând cu o alcoolemie de circa trei ori peste limita legală. Tribunalul din Oslo a emis o amendă de 250.000 de coroane norvegiene - echivalentul a aproximativ 25.000 de euro. A pierdut permisul de conducere pentru un an. Cazul a fost relatat de VG (Verdens Gang), cea mai citită publicație din Norvegia, și de AFP.

De ce variază atât de mult sumele

Cele zece cazuri de mai sus nu sunt comparabile direct, tocmai pentru că provin din sisteme juridice diferite. Finlanda, Norvegia și Danemarca aplică sisteme de zile-amendă bazate exclusiv pe venitul net al contravenientului. Elveția aplică un sistem similar, dar judecătorii elvețieni au o marjă de apreciere mai mare și pot lua în calcul și averea totală, nu doar venitul curent. Rezultatul este că o depășire de 30 km/h poate valora 3.000 de euro sau 300.000 de euro, în funcție de cine conduce mașina.

Loc Caz An Fapta Amenda 1 Șofer suedez, Elveția 2010 290 km/h pe autostradă (limita 120) ~810.000 euro 2 Ferrari Testarossa, Elveția 2010 100 km/h în zonă de 50 ~270.000 euro 3 Jussi Salonoja, Finlanda 2004 80 km/h în zonă de 40, Helsinki 170.000 euro 4 Nicklas Bendtner, Danemarca 2013 Condus băut 1,75 promile ~147.000 dolari 5 Anders Wiklöf, Finlanda 2023 82 km/h în zonă de 50, Åland 121.000 euro 6 Anssi Vanjoki (Nokia), Finlanda 2002 75 km/h în zonă de 50, Harley-Davidson 116.000 euro pronunțat* 7 Om de afaceri anonim, Norvegia 2009 Condus băut de 9x limita, 400m ~109.000 dolari 8 Avocat BMW, Elveția 2023 Tailgating pe A1 Zurich ~100.000 euro 9 Reima Kuisla, Finlanda 2015 103 km/h în zonă de 80 54.024 euro 10 Katharina Andresen, Norvegia 2017 Condus băut 3x limita ~25.000 euro

* Amenda Vanjoki a fost redusă cu circa 95% în apel, după ce Nokia a raportat pierderi și bonusul managerului a fost eliminat. Suma efectiv plătită a fost de aproximativ 5.000-6.000 de euro. Surse: BBC, Reuters, The Guardian, ESPN, AFP, Yle (Finlanda), VG (Norvegia), Blick (Elveția), 20 Minuten (Elveția).