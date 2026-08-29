29.08.2026

Care sunt cele mai mari companii care activează în România? Clasamentul după cifra de afaceri arată o economie dominată de energie, industria auto și retail. Pe baza rezultatelor financiare raportate pentru 2025, primele zece companii au cumulat aproximativ 213,5 miliarde de lei cifră de afaceri.

Top 10 companii după cifra de afaceri

Loc Companie Cifră de afaceri 2025 1 OMV Petrom 30,83 mld. lei 2 Automobile Dacia 29,92 mld. lei 3 Lidl Discount 26,66 mld. lei 4 OMV Petrom Marketing 24,30 mld. lei 5 Ford Otosan România 21,04 mld. lei 6 Kaufland România 20,97 mld. lei 7 Rompetrol Rafinare 17,31 mld. lei 8 Rompetrol Downstream 15,12 mld. lei 9 Carrefour România 14,18 mld. lei 10 Dedeman 13,16 mld. lei

Valorile provin din situațiile financiare pentru anul 2025 și datele agregate din registrele financiare.

1. OMV Petrom – liderul clasamentului

OMV Petrom ocupă primul loc, cu o cifră de afaceri de 30,83 miliarde de lei în 2025. Compania rămâne astfel cea mai mare firmă din România după acest indicator. Profitul net raportat a fost de aproximativ 3,07 miliarde de lei.

2. Automobile Dacia

Pe locul al doilea se află Automobile Dacia, cu 29,92 miliarde de lei cifră de afaceri. Compania a înregistrat o creștere a afacerilor față de anul anterior și rămâne unul dintre cei mai importanți producători industriali din România.

3. Lidl Discount

Retailerul Lidl ocupă poziția a treia, cu 26,66 miliarde de lei. Compania este și unul dintre cei mai mari angajatori din clasament, cu peste 12.500 de salariați în 2025.

4. OMV Petrom Marketing

O altă companie din grupul OMV Petrom, OMV Petrom Marketing, a raportat o cifră de afaceri de 24,30 miliarde de lei, ocupând locul patru. Prezența a două companii ale grupului în top arată dimensiunea sectorului petrolier și al distribuției de carburanți în economia locală.

5. Ford Otosan România

Ford Otosan România ocupă locul cinci, cu 21,04 miliarde de lei. Industria auto este astfel reprezentată de două companii în primele cinci poziții: Dacia și Ford Otosan.

6. Kaufland România

Cu 20,97 miliarde de lei, Kaufland se află pe locul șase. Retailul alimentar are o prezență puternică în clasament, alături de Lidl și Carrefour.

7. Rompetrol Rafinare

Rompetrol Rafinare a raportat o cifră de afaceri de 17,31 miliarde de lei, ocupând locul șapte. Compania este a treia reprezentantă importantă a sectorului petrolier din top, după OMV Petrom și OMV Petrom Marketing.

8. Rompetrol Downstream

Pe poziția a opta se află Rompetrol Downstream, cu 15,12 miliarde de lei cifră de afaceri. Împreună, companiile din grupul Rompetrol prezente în top ilustrează importanța distribuției și rafinării produselor petroliere.

9. Carrefour România

Carrefour România ocupă locul nouă, cu 14,18 miliarde de lei. Retailerul se află astfel în top alături de Lidl și Kaufland, confirmând greutatea comerțului alimentar în economia românească.

10. Dedeman

Dedeman încheie topul, cu o cifră de afaceri de 13,16 miliarde de lei. Este una dintre puținele companii cu capital privat românesc care apar în partea superioară a clasamentelor naționale după cifra de afaceri.

Ce arată clasamentul?

Topul arată cât de importantă este concentrarea unor sectoare precum energia, retailul și industria auto. Patru dintre primele zece companii activează în zona petrolului și carburanților, trei sunt mari retaileri, iar două provin din industria auto.

Este important de precizat că cifra de afaceri nu este același lucru cu profitul. O companie poate avea vânzări foarte mari, dar o marjă de profit relativ redusă. De aceea, pentru o imagine completă asupra performanței unei firme trebuie analizate și profitul, datoriile, activele și numărul de angajați.

Clasamentul este realizat pe baza datelor financiare aferente anului 2025, cele mai recente date anuale disponibile la momentul publicării articolului.

Sursă foto: pexels.com