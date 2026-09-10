10.09.2026

Vara trecută, Goldman Sachs a publicat un raport care a circulat rapid prin birourile de HR ale marilor companii: inteligența artificială ar putea automatiza parțial sau total circa 300 de milioane de locuri de muncă la nivel global. Nu la un moment nedefinit în viitor, ci în orizontul actualei decade. Raportul venea la zece ani după studiul Oxford al lui Carl Frey și Michael Osborne, care calculase probabilități de automatizare pentru 702 profesii americane. Money.ro a corelat ambele surse cu datele McKinsey Global Institute și cu raportul WEF Future of Jobs 2023 pentru a stabili care meserii sunt cele mai expuse.

1. Operator de introducere date - probabilitate de automatizare 99%

Nu există profesie mai direct lovită. Munca unui operator de date - copiat, verificat, introdus informații în sisteme - e exact ce fac azi platformele de procesare inteligentă a documentelor, cu o viteză de zece ori mai mare și la o fracțiune din cost. McKinsey calculează că 64% din tot timpul petrecut pe sarcini de introducere manuală a datelor poate fi automatizat cu tehnologia existentă azi, nu cu ceva care va fi inventat mâine. Companiile mari din retail, logistică și bănci au deja în rulare astfel de sisteme și elimină posturile pe măsură ce contractele de muncă expiră, nu prin concedieri bruște.

2. Agent de call center - probabilitate de automatizare 97%

România are zeci de mii de angajați în centre de suport pentru clienți, mulți pentru companii internaționale care au ales Bucureștiul sau Clujul pentru costurile mai mici. Avantajul de cost față de Vestul Europei a dispărut în bună parte în ultimii ani, iar acum apare și presiunea tehnologică. Asistenții virtuali bazați pe modele de limbaj mari rezolvă azi 60-70% din apelurile de rutină fără intervenție umană, potrivit datelor Gartner. Posturile care vor supraviețui sunt cele pentru situații complexe sau cu miză emoțională ridicată, adică o minoritate din volumul actual de angajări.

3. Casier - probabilitate de automatizare 97%

Casele self-service există de 20 de ani, dar pâna recent erau lente și generatoare de cozi. Acum vine generația a doua: magazinele fără casieri, unde camerele și senzorii de greutate urmăresc ce ai luat de pe raft și debitează automat cardul la ieșire. Amazon a deschis primul magazin Go în 2018 și a extins modelul în toată America. Carrefour testează varianta europeană. Potrivit Bureau of Labor Statistics, numărul casierilor din SUA a scăzut cu 9,4% între 2019 și 2023. Lidl și Kaufland - principalii angajatori de casieri din România - au semnalat deja teste cu plată automată în mai multe țări europene.

4. Asistent juridic și paralegal - probabilitate de automatizare 94%

Un paralegal petrece cea mai mare parte a timpului de lucru cu trei sarcini: cercetare juridică, redactarea contractelor standard și revizuirea documentelor. Toate trei sunt azi competențe ale AI-ului specializat. Harvey AI, adoptat de firme precum Allen & Overy și PwC Legal, poate parcurge sute de pagini de contracte în câteva minute și semnalează clauzele cu risc. Goldman Sachs a estimat că sectorul juridic e al doilea cel mai expus la substituție prin AI după sectorul administrativ. Avocații seniori care știu să pună întrebările corecte sistemelor AI câștigă capacitate; paralegii care făceau munca repetitivă pierd relevanța.

5. Traducător - probabilitate de automatizare 90%

Piața globală a serviciilor de traducere valora 56 de miliarde de dolari în 2021. O parte semnificativă din volumul de volum mare - manuale tehnice, documente contractuale standard, articole de știri - a migrat deja spre traducere automată urmată de revizuire umană, nu traducere umană integrală. DeepL și versiunile specializate ale modelelor GPT au adus calitatea la un nivel unde cititorul obișnuit nu mai observă diferența la perechile de limbi major-major. Cererea care rămâne pentru traducătorii umani se concentrează în juridic, medical și literar, adică specialități ce presupun ani de formare suplimentară față de simpla competență lingvistică.

6. Contabil de bază și operator financiar - probabilitate de automatizare 88%

WEF estimează că 26% din rolurile financiare de rutină vor dispărea până în 2027. Contabilul care înregistrează tranzacții, reconciliază conturi și generează rapoarte standard face azi exact ce face și un software de contabilitate cu modul AI activ. Xero și QuickBooks automatizează categorisirea cheltuielilor cu acuratețe de peste 90% din prima zi, fără training special. Firmele de contabilitate mari din România au redus deja personalul operațional și au orientat reangajările spre consultanți fiscali și auditori, nu spre operatori. Contabilul care supraviețuiește e cel care știe să interpreteze cifrele și să consilieze clientul, nu să le introducă.

7. Asistent medical și operator date clinice - probabilitate de automatizare 85%

Microsoft a plătit 19 miliarde de dolari pe Nuance Communications în 2021, iar valoarea achiziției stă într-un singur produs: DAX, un sistem care ascultă conversația medic-pacient și completează automat dosarul electronic. Spitalele din SUA care l-au implementat raportează că medicii au recuperat în medie 70 de minute pe zi din timpul petrecut anterior cu documentația. Aceste 70 de minute nu mai trebuie completate de un asistent. Rolurile administrative din spitale - programare, codificare diagnostice, procesare trimiteri - sunt primele care se comprimă, nu cele cu pregătire medicală.

8. Analist de date junior - probabilitate de automatizare 80%

Aceasta e intrarea surprinzătoare pe lista meseriilor vulnerabile. Profesia de analist de date a crescut exploziv în ultimul deceniu, considerată modernă și bine plătită. Problema e că mare parte din munca unui junior - curățat seturi de date, construit rapoarte prestabilite, creat grafice de tip dashboard - poate fi delegată azi unui model AI cu rezultate comparabile și fără salariu lunar. McKinsey calculează că 70% din sarcinile unui analist junior sunt automatizabile cu unelte deja disponibile. Analiștii seniori care formulează întrebările de business și interpretează rezultatele în context strategic rămân greu de înlocuit.

9. Jurnalist de știri de agenție - probabilitate de automatizare 75%

Associated Press generează automat peste 3.700 de articole pe trimestru despre rezultatele financiare ale companiilor americane. Reuters și Bloomberg au sisteme similare pentru știrile de piață. Algoritmul primește datele structurate - cifra de afaceri, profitul, variațiile față de trimestrul anterior - și produce un text în câteva secunde, la un standard pe care puțini cititori l-ar distinge de cel scris de un jurnalist. Ceea ce nu poate fi automatizat e sursa confidențială, documentul obținut exclusiv, ancheta care durează luni. Redactorul care transforma comunicate de presă în știri scurte are motive reale să-și pună întrebări despre viitorul rolului.

10. Agent imobiliar - probabilitate de automatizare 68%

Agentul imobiliar are cel mai mic scor de risc din acest top, dar argumentul pentru includere e solid. Zillow a implementat un estimator automat de prețuri bazat pe milioane de tranzacții istorice, cu marjă de eroare sub 2% în piețele mature. Startupuri din SUA și UK testează deja vizionări virtuale cu ghidaj automatizat și oferte de preț generate instant. Ceea ce AI-ul nu poate replica azi e negocierea față în față, cunoașterea unui cartier la nivel de strada secundară și relația de încredere din spatele celei mai mari tranzacții financiare din viața unui om. Agenții care-și construiesc brandul personal pe aceste calități sunt în siguranță. Cei care funcționau ca intermediari de documente și căutare de anunțuri pe OLX, mai puțin.

WEF estimează că AI va elimina 83 de milioane de locuri de muncă până în 2027, dar va crea 69 de milioane altele, în domenii precum energie verde, inginerie de date și management de sisteme AI. Diferența de 14 milioane e reală și va cădea neuniform: cei din meseriile de mai sus suportă cea mai mare parte din ea. Ritmul e problema, nu direcția. Reconversia profesională durează ani, iar AI-ul nu are răbdare.