Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile. Ce se face în prima zi din an. Sfântul Vasile este sărbătorit în fiecare an pe 1 ianuarie, în prima zi din an.

La fel ca și în cazul altor mari sărbători din Calendarul Ortodox, există o mulțime de superstiții, dar și de obiceiuri legate de prima zi din an.

Unele sunt legate de oaspeți, altele de bucatele de pe masă. Iar unele dintre ele sunt respectate de ani întregi.

Astfel, conform tradiției, de Sfântul Vasile e bine să verşi vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia de chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac, ca să ai noroc tot anul.

Totodată, se spune că dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

O altă tradiție spune că dacă dormi de Sfântul Vasile, rişti să fii leneş tot anul.

În tradiţia populară se spune că aduce noroc dacă prima persoană care intră în casă de 1 ianuarie este bărbat. Se mai spune că, în ziua de Anul Nou, orice familie trebuie să fiarbă un cap de porc, pentru a avea un an bogat.

Un alt obicei destul de interesant, pentru prima zi din an, este ca, pe nemâncate, fiecare om să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului şi s-o mânuiască de trei ori, pentru un mai mare spor la lucru în noul an.

De Sfântul Vasile se mai spune că e bine să se bea mult vin, pentru că atât cât vom bea, tot aşa vom avea şi sânge în obraji.

O altă superstiție legată de vreme. Conform tradiţiei populare, cum e ziua de Anul Nou, aşa va fi tot anul: dacă ninge, va fi un an îmbelşugat, iar dacă e senin, oamenii vor fi sănătoşi tot restul anului.

Tradiţia populară mai spune că de Anul Nou se înnoiesc toate, motiv pentru care e bine ca oamenii, în prima zi din an, să-şi pun un gând bun, ca să le meargă bine tot anul.