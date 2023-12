Transportatorii maritimi Maersk şi CMA CGM vor impune tarife mai mari de transport, după redirecţionarea navelor în urma atacurilor din Marea Roşie

Suplimentările de tarife, concepute pentru a acoperi călătorii mai lungi în jurul Africii, în comparaţie cu rutele prin Canalul Suez, se vor adăuga costurilor în creştere pentru transportul maritim de când grupul militant houthi din Yemen a început să ţintească navele.

Maersk şi CMA CGM se numără printre liniile maritime de top care au suspendat trecerea navelor prin Marea Roşie, care face legătura cu Canalul Suez, direcţionând navele în jurul Capului Bunei Speranţe, la vârful sudic al Africii.

Invocând ”întreruperea operaţională gravă”, Maersk a declarat joi seara târziu că plăţile suplimentare includ o suprataxă imediată pentru întreruperea tranzitului (TDS), pentru a acoperi costurile suplimentare asociate călătoriei mai lungi, precum şi o suprataxă pentru sezonul de vârf (PSS) de la 1 ianuarie.

În total, un container standard care călătoreşte din China în Europa de Nord se confruntă cu o taxă suplimentară de 700 de dolari, constând dintr-un TDS de 200 de dolari şi PSS de 500 de dolari, a spus Maersk.

Containerele care se îndreaptă spre coasta de est a Americii de Nord vor fi taxate cu 500 de dolari fiecare, constând din plata TDS de 200 de dolari şi un PSS de 300 de dolari, a adăugat compania.

Maersk a mai spus că rutele din alte părţi ale reţelei sale vor fi afectate de întreruperea Suez, declanşând suprataxe de urgenţă pentru o gamă largă de călătorii.

CMA CGM a anunţat, de asemenea, taxe suplimentare, joi seara târziu, inclusiv un plus de 325 de dolari per container standard pe ruta Europa de Nord către Asia şi 500 de dolari per container pentru Asia spre Mediterana.

Aceste tarife fac parte din planul său de urgenţă de a redirecţiona navele în jurul Capului Bunei Speranţe, a spus acesta.

CMA CGM, cu sediul în Franţa, a enumerat 22 dintre navele sale care sunt redirecţionate.

Statele Unite au anunţat o forţă multinaţională care să patruleze Marea Roşie, dar surse maritime spun că detaliile nu au apărut încă, iar companiile continuă să evite zona.