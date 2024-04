Trei morţi, trei răniţi şi şase dispăruţi în centrul Italiei, într-o explozie într-o centrală hidroelectrică Enel pe barajul artificial Suviana. Barajul nu a fost avariat de explozie, producţia de electricitate, întreruptă, anunţă Enel

Prefectura din capitala regiunii Emilia-Romagna anunţă ”12 persoane vizate: trei morţi, trei răniţi şi şase dispăruţi” în urma acestui incident, într-un imobil exploatat de către gigantul energetic Enel pe barajul artificial Suviana, situat la Camugnano, o comună mică.

Grupul italian Enel Green Power, o fialială specializată în energie regenerabilă a Enel, anunţă într-un cominicat publicat de presa locală că ”un incendiu a izbucnit şi a atins transformatorul centralei hidroelectrice”.

El dă asigurări că ”toate măsurile de securitate” au fost activate rapid pentru a permite ”o evacuare corectă a personalului” de la faţa locului.

Un purtător de cuvânt al Enel a precizat ulterior că barajul nu a fost avariat de explozie, dar că producţia de energie a fost întreruptă, fără ca acest lucru să aibă un impact asupra ”aprovizionării cu electricitate la nivel local şi naţional”.

Un reprezentant al pompierilor din Bologna, Calogero Turturici, intervievat de o televiziune locală, a anunţat că era imposibil să se stabilească imediat cauzele acestui accident.

Sediul în care s-a produs explozia a fost inundat parţial, era plin de fum şi era inaccesibil imediat, a anunţat el.

”Urmărim cu îngrijorare evoluţiile în acest dosar”, a reacţionat pe vicepremierul Antonio Tajani.