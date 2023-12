”Tricolorii” vor să cucerească Asia!  

Sportivii din loturile naționale de tenis de masă ale României se pregătesc să ia startul la cea mai tare competiție din acest final de an: Cupa Mondială de la Chengdu. Concursul va fi unul în premieră în această formulă: la masa de joc se vor duela echipe mixte.

Campionii de la tenis de masă vor participa la un concurs inedit, Cupa Mondială de la Chengdu, în China. Va fi pentru prima dată, când seniorii și senioarele vor concura în aceeași echipă. Cea mai bună jucătoare de tenis de masă a momentului, Bernadette Szocs, abia așteaptă competiția.

„Cred că va fi foarte interesant, pentru că e prima ediție când vom face o echipă mixtă, sperăm că totul va fi bine. Noi suntem o echipă unită și ne înțelegem bine și în afara mesei de joc, suntem foarte apropiate de băieți” – Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Andreea Dragoman, colega lui Bernie din națională, a învățat drumul până la Chengdu cu ochii închiși!

„În ultimul an am fost de 3 ori. Anul trecut în octombrie am fost la campionatul mondial pe echipe, anul acesta în vară la Universiadă și acum în decembrie fix în același oraș” -Andreea Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Și băieții așteaptă cu nerăbdare să trăiască experiența de la cupa mondială.

„Va fi ceva frumos, mai ales că este un sistem nou de joc și cred că și sistemul ne va avantaja” -Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

Andrei Istrate, va merge pentru prima dată să concureze în China.

„Cred că va fi o experiență tare frumoasă și sunt nerăbdător să ajung acolo” -Andrei Istrate, component al lotului național de tenis de masă al României.

Berni, liderul echipei

Înaintea cupei mondiale, Bernie e în formă maximă! O arată și rezultatele! În ultimul an a reușit să o învingă de două ori pe campioana olimpică, Chen Meng.

„Am demonstrat că nu a fost o întâmplare când am bătut-o pe Chen Meng prima dată. Dorința mea a fost să o înving din nou și să arăt că pot să îmi împlinesc visul la Jocurile Olimpice de la Paris” -Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Mâncarea asiatică le dă mari bătai de cap

Zborurile lungi de 13 ore cu câteva escale din România până în China nu ii deranjează deloc.

“Pentru mine nu este foarte greu, eu sunt mica și pot să mă așez cum vreau. De când decolează avionul până aterizează, dorm. Avionul este a doua mea casă” -Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

„Mie îmi place să dorm, mai ales dacă e zbor de noapte” -Andreea Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Cine mă cunoaște, știe că eu dorm unde mă pui, dorm în avion ca în patul de acasă” -Andrei Istrate, component al lotului național de tenis de masă al României.

Mâncarea asiatică însă le dă mari bătai de cap.

„Eu am o problemă pentru că nu mănânc deloc mâncare asiatică. Dacă nu au mâncare europeană, mănânc doar orez” -Andreea Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

„Eu mănânc, dar trebuie să fac în așa fel încât să nu fie picantă pentru că am alergie”-Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

„Chiar nu știu ce voi face, eu sunt foarte pretențios la mâncare” -Andrei Istrate, component al lotului național de tenis de masă al României.

Cel mai norocos este colegul lor, Edi Ionescu.

„Eu am relaționat din primul moment cu mâncarea și tot ce e picant, îmi place picant și mai ales dulciurile au fost extraordinare” -Eduard Ionescu, component al lotului național de tenis de masă al României.

8 sportivi va avea România în echipă

Între 4-10 decembrie, fetele și băieții din loturile naționale de tenis de masă ale României vor participa la Cupa Mondială din China.

„Această competiție este ceva nou pentru noi, este prima dată când vom concura într-o echipă mixtă. Sperăm să ne întoarcem cu medalii din China” – Andreea Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Pentru turneul din China din echipa fetelor fac parte: Bernadette Szocs, Eliza Samara, Adina Diaconu și Andreea Dragoman, iar băieții vor fi în componența: Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Andrei Istrate și Darius Movileanu.

Înnebunite după urșii Panda

Bernadette Szocs poveștește că fanii își arată aprecierea pentru ea în diferite moduri.

“La ultimul concurs am primit și un plus, mai primesc brelocuri, tricouri, eșaref și portrete de-ale mele” – Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

La rândul ei și sportivei îi place să le facă bucurii.

„Și eu le ofer câte o semnătură pe minge, pe un tricou” – Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Datorită sportului pe care îl practică Bernie a călătorit în aproape toată lumea. Ea nu se dă în vânt după suveniruri. De fiecare dată însă își dorește să se întoarcă acasă cu o altfel de amintire.

„Medalia de la gât este cel mai frumos cadou pe care pot să mi-l fac” – Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Bernie și Andreea au și un motiv de bucurie atunci când ajung în orașul Chengdu. De câte ori au ocazia, ele merg să viziteze rezervația de urși Panda.

„Mie îmi plac la nebunie, de fiecare dată merg să îi văd. Îi iubesc, parcă mă regăsec în ei” -Bernadette Szocs, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

„Când am concurat în această vară la Universiadă, cei de acolo au organizat pentru noi diferite activități. Și am mers să vizităm și rezervația. M-am bucurat mult să văd urșii „ -Andreea Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă al României.

Andrei Istrate s-a apucat de meditații pentru Bacalaureat

Pentru Andrei Istrate 2024 va fi un an dificil, sportivul este în clasa a XII-a și va da examenul de Bacalaureat. El este coleg de bancă cu Dragoș Bujor, coechipierul său din naționala de juniori. Cei doi s-au apucat deja de meditații.

„Fac la română, logică și istorie. Mie îmi place să îmi pregătesc totul din timp pentru că niciodată nu ști ce se întâmplă. La anul pot să am multe concursuri legate și nu ajung acasă și trebuie să învăț din timp. Ce înveți acum nu uiți, practic sunt gata de BAC” -Andrei Istrate, component al lotului național de tenis de masă al României.