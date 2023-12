Tunelurile inundate din Marea Britanie obligă Eurostar să anuleze toate trenurile din Londra, perturbând călătoriile de Anul Nou pentru mii de pasageri

Operatorul feroviar internaţional Eurostar a anulat iniţial 14 trenuri care circulau sâmbătă, dar în cele din urmă a decis să anuleze toate serviciile din această zi – în total 41 de trenuri – deoarece inundaţiile au persistat.

Nu a fost imediat clar ce a cauzat inundaţiile din tunelurile feroviare de sub râul Tamisa, în apropiere de Ebbsfleet, la est de Londra.

Unele părţi ale Angliei s-au confruntat cu ploi abundente în ultimele zile, iar în sudul Angliei este în vigoare o avertizare cod galben pentru vânt puternic şi rafale de vânt.

Imaginile de la televiziune au arătat cum apa a intrat într-unul dintre tuneluri şi a acoperit calea ferată, în timp ce în gara St Pancras din Londra sute de pasageri blocaţi aşteptau cu valizele în sală.

„Înţelegem că acesta este un moment vital pentru a ajunge acasă pentru sfârşitul sezonului de sărbători şi înainte de Anul Nou şi sprijinim clienţii din gări”, a dat asigurări Eurostar într-o declaraţie trimisă prin e-mail.

Anularea trenurilor este a doua perturbare pentru clienţii Eurostar în acest sezon de sărbători. Pe 21 decembrie, o grevă neanunţată a lucrătorilor francezi a zădărnicit planurile de călătorie de Crăciun pentru mii de persoane.