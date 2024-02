Ucraina contează pe sprijinul G7 pentru susţinerea şi continuarea succesului în război

Ucraina contează pe continuarea susţinerii statelor membre ale Grupului Celor Şapte (G7), anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează CNN.

Zelenski le-a mulţumit sâmbătă, într-o reuniune prin videoconferinţă, statelor membre G7 pentru leaderhipul lor.

”Ştiţi foarte bine de ce avem nevoie pentru a ne apăra cerul, a ne consolida armata la sol. Şi ştiţi de ce avem nevoie pentru a ne susţine şi continua succesele pe mare. Şi ştiţi perfect de bine că avem nevoie de toate acestea la timp şi că noi contăm pe voi”, le-a supus el şefilor de stat şi de guverne din G7.

El a particpat la această reuniune, la Kiev, la marcarea a doi ani de la invazia rusă, împreună cu premierul canadian Justin trudeau, premierul italian Giorgia Meloni şi preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen.

