UE, îngrijorată de consecinţele tensiunilor de la Marea Roşie asupra preţurilor energiei şi inflaţiei, anunţă comisarul european însărcinat cu Economia Paolo Gentiloni, înaintea unei reuniuni a miniştrilor de Finanţe

”Ştim că începem acest an cu o creştere moderată, câteva veşti bune pe piaţa muncii, dar şi îngrijorări tot mai mari cu privire la riscuri legate de tensiuni geopolitice”, a avertizat Paolo Gentiloni înaintea unei reuniuni a miniştrilor de Finanţe ai UE care are loc luni şi marţi la Bruxelels.

Doorstep by , European Commissioner for Economy, at the meeting taking place on 15 January 2024 in .

„The Red Sea crisis is not creating, for the moment, consequences on energy prices and „

— EU Council TV News (@EUCouncilTVNews)

”Ceea ce se întâmplă la Marea Roşie pare, pentru moment, să nu aibă consecinţe asupra preţurilor energiei şi asupra inflaţiei. Însă noi credem că trebuie să supraveghem asta foarte îndeaproape pentru că aceste consecinţe s-ar putea materializa în săptămânile viitoare”, a avertizat el, înainte ca Cei 27 să discute despre perspectivele economice în 2024.

GERMANIA, ÎN RECESIUNE

Produsul Intern Brut (PIB) al Germaniei s-a contractat cu 0,3% în 2023, după ce a crescut cu 1,8% în 2022, a anunţat luni Oficiul german de Statistică Destatis.

Unii experţi estimează că prima economie europeană urmează să rămână în recesiune în 2024, din cauza dobânzilor mari, scăderii cererii mondiale şi costului energiei.

Tensiuni s-au accentuat în ultimele zile la Marea Roşie, unde rebeli huthi din Yemen, susţinuţi de Iran, atacă nave cu legături cu Israelul, în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâşia Gaza, după 100 de zile de război.

Statele Unite şi Regatul Unit au efectuat vineri şi sâmbătă represalii împotriva unor instalaţii huthi.