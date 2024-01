Cornel Dinicu, patronul Fermei Dacilor, a fost arestat preventiv. Ce au decis magistrații pentru ceilalți doi administratori

Magistraţii Judecătoriei Ploieşti au admis, miercuri seara, propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova pe numele omului de afaceri Cornel Dinicu, cel care înfiinţase şi care administra, în fapt, complexul turistic Ferma Dacilor din Tohani.

Administratorii din documente ai pensiunii de la Tohani, Adrian Vitomir Ristin şi Adelina Elena Ilie, au primit mandate de arestare la domiciliu, în dosarul în care cei trei sunt acuzaţi de ucidere din culpă şi de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru în dosarul privind incendiul în care au murit opt oameni, au declarat reprezentanţi ai Parchetului, pentru , pentru News.ro.

Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă. Aceasta poate fi contestată.

Solutia pe scurt: În temeiul art. 226 alin. (1) Cod de procedură penală, admite în parte propunerea de arestare preventivă formulată la data de 03 Ianuarie 2024 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova în dosarul de urmărire penală nr. 393/P/2023 cu privire la inculpatul DINICU CORNEL. În temeiul art. 226 alin. (2) Cod de procedură penală, raportat la art. 223 alin. (2) Cod de procedură penală şi art. 202 alin. (1), (3) şi (4) lit. e) Cod de procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului Dinicu Cornel pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 03.01.2024 şi până la data de 01.02.2024, inclusiv. În baza art. 230 Cod de procedură penală, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului Dinicu Cornel. În baza art. 228 alin. (2) Cod de procedură penală, comunică, în scris, inculpatului Dinicu Cornel drepturile prevăzute la art. 83 Cod de procedură penală, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) Cod de procedură penală, precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de urgen?ă, dreptul de a contesta măsura preventivă şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă. Măsura arestării preventive a inculpatului Dinicu Cornel se comunică locului de de?inere – Centrul de Re?inere ?i Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În baza art. 228 alin. (4) ?i (5) Cod de procedură penală, inculpatul Dinicu Cornel are dreptul să încuno?tin?eze personal sau să solicite Centrului de Re?inere ?i Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova să încuno?tin?eze un membru al familiei inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta despre locul unde este de?inut, dispozi?ie care se aplică ?i în cazul schimbării ulterioare a locului de de?inere, imediat după producerea schimbării. 2. În baza art. 227 alin. (2) Cod de procedură penală, coroborat cu art. 218 Cod de procedură penală, art. 219 Cod de procedură penală, raportat la art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 03.01.2024 şi până la data de 01.02.2024, inclusiv, faţă de inculpatul RISTIN VITOMIR ADRIAN şi În baza art. 221 alin. (1) Cod de procedură penală, impune inculpatului Ristin Vitomir Adrian ca, pe durata măsurii arestului la domiciliu, să nu părăsească imobilul în care locuieşte, situat în ora?ul ………….., fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. (2) Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpatul Ristin Vitomir Adrian are următoarele obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală şi a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele vătămate sau membrii de familie ale acestora şi ale victimelor decedate, cu inculpatul Dinicu Cornel ori inculpata Ilie Adelina Elena, cu martorii şi experţii desemnaţi în cauză. Atrage atenţia inculpatului Ristin Vitomir Adrian că, pe durata măsurii arestului la domiciliu poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, precum şi că, în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, poate părăsi imobilul fără încuviinţarea judecătorului de drepturi şi libertă?i, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta Poliţia oraşului Mizil şi judecătorul de drepturi şi libertăţi. În baza art. 221 alin. (4) Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatului Ristin Vitomir Adrian că, în caz de încălcare, cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin prezenta încheiere, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 218 alin. (4) Cod de procedură penală, comunică, în scris, inculpatului Ristin Vitomir Adrian, drepturile prevăzute la art. 83 Cod de procedură penală, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) Cod de procedură penală, precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de urgen?ă, dreptul de a contesta măsura preventivă şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă. Desemnează Poliţia oraşului Mizil, sub coordonarea Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Prahova, pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta în sarcina inculpatului. În baza art. 221 alin. (9) Cod de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatului Ristin Vitomir Adrian, să verifice periodic respectarea de către acesta a măsurii şi a obligaţiilor impuse prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, să sesizeze de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza dispoziţiilor art. 221 alin. (8) Cod de procedură penală, copii de pe prezenta încheiere se vor comunica inculpatului Ristin Vitomir Adrian, organului de poliţie desemnat cu supravegherea acestuia, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpatul, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române ?i Direcţiei Generale de Paşapoarte, în vederea respectării de către inculpat a obligaţiilor ce îi revin. În baza dispoziţiilor art. 221 alin. (10) Cod de procedură penală, pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului Ristin Vitomir Adrian pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc împreună cu acesta. 3. În baza art. 227 alin. (2) Cod de procedură penală, coroborat cu art. 218 Cod de procedură penală, art. 219 Cod de procedură penală, raportat la art. 223 alin. (2) Cod procedură penală, dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând din data de 03.01.2024 şi până la data de 01.02.2024, inclusiv, faţă de inculpata ILIE ADELINA ELENA. În baza art. 221 alin. (1) Cod de procedură penală, impune inculpatei Ilie Adelina Elena ca, pe durata măsurii arestului la domiciliu, să nu părăsească imobilul în care locuieşte, situat în ora?ul ………., fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. (2) Cod procedură penală, pe durata măsurii arestului la domiciliu, inculpata Ilie Adelina Elena are următoarele obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală şi a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemată; – să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele vătămate sau membrii de familie ale acestora şi ale victimelor decedate, cu inculpaţii Dinicu Cornel şi Ristin Vitomir Adrian, cu martorii şi experţii desemnaţi în cauză. Atrage atenţia inculpatei Ilie Adelina Elena că, pe durata măsurii arestului la domiciliu poate părăsi imobilul în care locuieşte pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, precum şi că, în cazuri urgente, pentru motive întemeiate, poate părăsi imobilul fără încuviinţarea judecătorului de drepturi şi libertă?i, pe durata de timp strict necesară, informând imediat despre aceasta Poliţia oraşului Mizil şi judecătorul de drepturi şi libertăţi. În baza art. 221 alin. (4) Cod de procedură penală, atrage atenţia inculpatei Ilie Adelina Elena că, în caz de încălcare, cu rea-credinţă a obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin prezenta încheiere, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 218 alin. (4) Cod de procedură penală, comunică, în scris, inculpatei Ilie Adelina Elena, drepturile prevăzute la art. 83 Cod de procedură penală, dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) Cod de procedură penală, precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de urgen?ă, dreptul de a contesta măsura preventivă şi dreptul de a solicita revocarea sau înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă. Desemnează Poliţia oraşului Mizil, sub coordonarea Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Prahova, pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor stabilite prin prezenta în sarcina inculpatei. În baza art. 221 alin. (9) Cod de procedură penală, atrage atenţia organului de poliţie desemnat cu supravegherea inculpatei Ilie Adelina Elena, să verifice periodic respectarea de către aceasta a măsurii şi a obligaţiilor impuse prin prezenta încheiere, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, să sesizeze de îndată procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară sau instanţa de judecată, în cursul judecăţii. În baza dispoziţiilor art. 221 alin. (8) Cod de procedură penală, copii de pe prezenta încheiere se vor comunica inculpatei Ilie Adelina Elena, organului de poliţie desemnat cu supravegherea acesteia, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte inculpata, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române ?i Direcţiei Generale de Paşapoarte, în vederea respectării de către inculpată a obligaţiilor ce îi revin. În baza dispoziţiilor art. 221 alin. (10) Cod de procedură penală, pentru supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatei Ilie Adelina Elena pe durata acesteia, organul de poliţie poate pătrunde în imobilul unde se execută măsura, fără învoirea inculpatei sau a persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta. În temeiul art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 de ore de la pronun?are. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 03.01.2024.

