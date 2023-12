Un Antonov-24 aparţinând companiei ruse Polar Airlines, cu 34 de persoane la bord, aterizează pe fluviul îngheţat Kolîma, în urma unei ”erori de pilotare”

Aeronava de tip An-24, aparţinând companiei Polar Airlines, care a decolat joi dimineaţa de la Iakuţk, capitala Republicii Saha (Siberia), a aterizat în siguranţă pe fluviu Kolîma, în apropiere de Zîrianka, unde trebuia să aterizeze de fapt, o localitate situată la 1.100 de kilometri distanţă, anunţă procuratura.

The head of RosKoksmos announced the launch of a mission to Mars. And then.. The plane landed on a frozen river in Yakutia

An-24 was flying to the airport, missed the runway and landed in Kolyma.

”Potrivit unor informaţii preliminare, cauza acestui incident de aviaţie a fost o eroare a echipajului în pilotarea aeronavei”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Procuraturii Transporturilor din Siberia de Est.

Procuratura publică imagini cu avionul pe fluviul îngheţat.

Cotidianul Izvestia publică imagini care surprind pasageri debarcând.

”Aeronava (de tip) An-24 a aterizat în afara pistei aeroportului Zîrianka”, anunţă la rândul său, într-un scrut comunicat, caompania Polar Airlines.

”Nu au fost victime”, precizează ea.

Tabloidul Daily Mail scrie că pilotul a confundat fluviul Kolîma cu o pistă de aterizare a aeroportului din Zîrianka.

Fluviul Kolîma, cu o lungime de 2.129 de kilometri şi era folosit odinioară în deportarea deţinuţilor către gulaguri staliniste.

Agenţia federală rusă de transport aerian cataloghează această aterizare drept un ”incident grav”, potrivit tabloidului britanic.

O anchetă a fost deschisă.