Un lider UDMR se destăinuie: Aceasta este PICĂTURA care a umplut paharul

Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca protocolul cu PSD-ALDE nu mai putea continua in conditiile in care situatia de la Cimitirul Valea Uzului a fost semnalata in urma cu cateva saptamani si nu s-a luat nicio masura.

“Ceea ce a umplut paharul este aceea ca noi am semnalat aceasta chestiune de acum vreo patru saptamani, deci nu este o chestiune care a izbucnit ieri, cu acea perchezitie la Primaria din Sanmartin. Noi am semnalat prin adrese oficiale catre Guvernul Romaniei, catre autoritatile responsabile.

De asemenea, Primaria comunei Sanmartin acum trei saptamani a facut sesizari oficiale la Inspectoratele de Politie atat la judetul Harghita, cat si la judetul Bacau, deci chestiunea era cunoscuta de autoritatile statului roman.

Nu s-a intervenit deloc in readucerea situatiei anterioare, s-a escaladat cu aceasta chestiune de ieri, in care au fost perchezitionati si dusi la audiere cei care au facut reclamatia si cei care au legea in spatele lor”, a declarat Cseke Attila pentru RFI Romania.

El a spus ca in aceste conditii “acest protocol de colaborare nu mai poate continua, el este lipsit de obiect si asteptam de la autoritatile statului roman sa rezolve conform legii, care trebuie sa fie aplicabila si sa apere si drepturile comunitatii maghiare si legea este de partea comunitatii maghiare, sa restabileasca situatia anterioara”.