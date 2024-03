Un obiect medieval incredibil de rar, descoperit din întâmplare

Un instrument astronomic medieval, descoperit din întâmplare, s-a dovedit a fi o dovadă a colaborării științifice interculturale de-a lungul secolelor ce au urmat. Astrolabul din alamă datează din Spania secolului al XI-lea, dar a fost ulterior gravat cu adnotări de-a lungul secolelor, în mai multe limbi, pe măsură ce proprietarii în schimbare l-au adaptat și actualizat pentru uzul propriu, scrie Science Alert.

„Acesta nu este doar un obiect incredibil de rar. Este o înregistrare puternică a schimburilor științifice între arabi, evrei și creștini de-a lungul a sute de ani”, explică istoricul Federica Gigante de la Universitatea din Cambridge, care a redescoperit astrolabul și inscripțiile sale în Muzeul Italian din Verona „Astrolabul de la Verona a suferit multe modificări, completări și adaptări pe măsură ce a schimbat proprietarii. Cel puțin trei utilizatori diferiți au simțit nevoia să adauge traduceri și corecții la acest obiect, doi folosind ebraica și unul folosind o limbă occidentală”.

Instrument care cartografiază cerul, folosit multe sute de ani, astrolabul este o hartă a cerului cu părți rotative care permit utilizatorilor să-și calculeze poziția în timp și spațiu. Instrumentul folosit nu doar pentru navigație, ci și pentru astronomie și astrologie, a apărut pentru prima dată în Grecia Antică, dar numai prin dezvoltarea în lumea islamică și-au atins versatilitatea deplină.

„Muzeul nu știa ce este și s-a gândit că ar putea fi de fapt fals. Acum este cel mai important obiect din colecția lor”, spune specialistul.

„Când am vizitat muzeul și am studiat astrolabul de aproape, am observat că nu numai că era acoperit de inscripții arabe frumos gravate, ci și că puteam vedea inscripții slabe în ebraică. Am crezut că visez, dar am continuat să văd din ce în ce mai mult. A fost foarte interesant.”

Cât despre gravurile de pe obiect, acestea vorbesc despre o bogată istorie culturală. Unele dintre inscripțiile arabe sunt rugăciuni musulmane.

„Adaosurile și traducerile în ebraică sugerează că, la un moment dat, obiectul a părăsit Spania sau Africa de Nord și a circulat printre comunitatea evreiască din Italia, unde araba nu era înțeleasă, iar ebraica a fost folosită în schimb”.

În cele din urmă, la un moment dat, au fost introduse corecții de latitudine pe ambele părți ale astrolabului cu cifre arabe occidentale, probabil pentru un vorbitor de latină sau italiană.

Astrolabul de la Verona este o descoperire spectaculoasă care vorbește despre secole de schimb cultural. „Acest obiect este islamic, evreu și european, ele nu pot fi separate”, spune Gigante.